Εντυπωσιακή πρόκριση της Μαριάννας Παπακωνσταντίνου στους 10 καλύτερους χορευτές του ‘’So You Think You Can Dance’’

Στους 10 καλύτερους χορευτές του τηλεοπτικού talent show του ΑΝΤ1 ‘’So You Think You Can Dance’’,προκρίθηκε πριν απο λίγο η Ροδίτισσα Μαριάννα Παπακωνσταντίνου.

Το ταλαντούχο κορίτσι από τη Ρόδο, μάγεψε το κοινό αλλά και τους κριτές με τον χορό της ξεδιπλώνοντας έτσι για ακόμα μια φορά τις ικανότητές της και κάνοντας περήφανους όλους μας.

Το βίντεο είναι ενδεικτικό :