Οι μαθητές που αρίστευσαν στα γυμνάσια της Ρόδου

Ανακοινώθηκαν από το 5ο και το 2ο γυμνάσιο Ρόδου, και το γυμνάσιο και λύκειο Έμπωνας, οι μαθητές που αρίστευσαν.
Πρόκειται συγκεκριμένα για τους εξής:
5ο Γυμνάσιο Ρόδου
Α’ ΤΑΞΗ
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΜΙΧΑΕΛΑ 20
2 ΣΑΜΙΩΤΑΚΗ ΔΑΝΑΗ-ΚΩΝ/ΝΑ 20
3 ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 19 11/14
4 ΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 19 10/14
5 ΒΥΡΙΝΗ ΣΟΦΙΑ 19 9/14
6 ΓΕΩΡΓΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 19 8/13
7 ΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 19 8/14
8 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 19 8/14
9 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 19 7/14
10 ΣΑΡΙΚΑ ΕΛΕΝΗ-ΧΑΡΙΣ 19 4/14
11 ΑΝΑΣΤΑΣΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 19 3/14
12 ΤΟΥΤΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 19 3/14
13 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 19 2/14
14 ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΕΛΕΩΝΟΡΑ 19 2/14
15 ΙΣΚΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 19 1/14
16 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 19
17 ΖΑΓΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 18 13/14
18 ΜΑΝΩΛΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ 18 13/14
19 ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 18 13/14
20 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 18 13/14
21 ΘΑΡΡΕΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 18 12/14
22 ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΜΑΡΙΝΑ 18 9/14
23 ΑΜΠΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ 18 7/14
Β’ ΤΑΞΗ
1 ΒΑΡΕΛΗ ΕΛΠΙΔΑ 20
2 ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΥΣ/ΝΤΗΣ 20
3 ΧΑΛΚΙΔΗ ΕΛΕΝΗ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ 20
4 ΓΚΟΓΚΟΥ ΘΕΟΚΛΕΙΑ 19 13/14
5 ΜΑΜΜΗ ΝΟΜΙΚΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 19 13/14
6 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 19 12/14
7 ΚΟΦΙΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 19 12/14
8 ΤΕΡΖΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 19 12/14
9 ΤΟΡΟΥΜΟΓΛΟΥ ΣΕΛΙΝΑ 19 12/14
10 ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 19 12/14
11 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 19 12/14
12 ΓΟΝΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 19 10/14
13 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΟΛ/ΠΟΣ 19 10/14
14 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΤΣ/ΚΟΣ 19 7/14
15 ΝΙΣΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 19 6/14
16 ΛΟΥΚΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ 19 5/14
17 ΓΙΑΝΝΕΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 19 4/14
18 ΚΑΠΕΤΑΝ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ 19 3/14
19 ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 19 3/14
20 ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 19 1/14
21 ΧΡΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 1/14
22 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 19
23 ΜΙΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19
24 ΜΠΕΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 18 12/14
25 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18 12/14
26 ΑΥΓΕΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ 18 11/14
27 ΓΚΟΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣ 18 10/14
Γ’ ΤΑΞΗ
1 ΜΑΜΜΗ ΕΥΔΟΞΙΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ 20
2 ΚΟΥΦΟΥ ΜΑΡΙΝΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑ 19 13/14
3 ΠΡΟΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 19 13/14
4 ΤΣΑΚΠΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 19 13/14
5 ΑΜΠΕΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 19 11/14
6 ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 11/14
7 ΑΜΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 10/14
8 ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 19 10/14
9 ΔΗΜΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ 19 9/14
10 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ 19 6/14
11 ΓΙΑΝΝΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 3/14
12 ΠΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ 19 3/14
13 ΑΓΓΟΥΡΑ ΗΛΙΑΝΑ 18 7/14
Γυμνάσιο Έμπωνας
Α’ ΤΑΞΗ
1 ΜΙΣΟΔΟΥΛΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 19 11/13
2 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΒΑΛΣΑΜΟΥΛΛΑ 19 10/13
3 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΤΣ/ΚΑ 19 10/13
4 ΚΑΝΑΡΗ ΗΛΙΑΝΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 9/13
5 ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 19 9/13
6 ΘΑΡΕΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 19 7/13
7 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ-ΠΡΙΕΤΟ ΧΟΥΛΙΑ 19 6/13
8 ΣΕΒΔΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 5/13
9 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 19 3/13
10 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 2/13
11 ΠΕΖΟΥΒΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19 2/13
12 ΔΙΑΚΟΣΤΕΡΓΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 18 7/13
Β’ ΤΑΞΗ
1 ΣΤΑΜΠΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
2 ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 19 10/13
3 ΔΕΡΕΜΠΕΗ ΜΑΡΙΑ 19 9/13
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΑΙΚ/ΝΗ 19 9/13
5 ΔΕΡΕΜΠΕΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 18 8/13
6 ΦΕΣΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ - ΜΙΧΑΕΛΛΑ 18 7/13
Γ’ ΤΑΞΗ
1 ΜΑΡΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 20
2 ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 20
3 ΦΛΟΣΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 19
4 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19
Λύκειο Έμπωνας
Α’ ΤΑΞΗ
1 ΜΙΣΟΔΟΥΛΑΚΗ ΛΑΣΚΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 19,4
2 ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 19,1
3 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19,1
4 ΜΑΣΤΡΟΣΑΒΒΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 18,5
Β’ ΤΑΞΗ
9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18,7
2ο Γυμνάσιο Ρόδου
Α’ ΤΑΞΗ
1 ΒΟΛΟΝΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 19 1/14
2 ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒ ΜΑΡΤΙΝ 19 6/14
3 ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 19 7/14
4 ΕΚΙΖΛΕΡ ΣΕΡΚΑΝ 18 11/13
5 ΗΡΑΚΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΚΥΡΑ 19 9/14
6 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 5/14
7 ΙΟΒΤΣΕΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 19 7/14
8 ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΣΟΥΖΑΝ 20
9 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 19 3/14
10 ΜΙΤΡΑΚΕ ΕΛΙΑΝΑ - ΣΤΕΦΑΝΙΑ 19 3/13
11 ΜΟΡΦΩΠΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 18 12/14
12 ΠΑΖΙΝΑ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ 18 12/13
13 ΠΛΕΞΙΔΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 20
14 ΣΑΡΙΚΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 19 6/14
15 ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 10/14
Β’ ΤΑΞΗ
1 ΓΑΪΤΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18 13/14
2 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 19 3/14
3 ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 18 12/14
4 ΚΙΤΣΑΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 18 12/13
5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18 10/14
6 ΜΑΝΩΛΑ ΣΕΒΑΣΤΗ 19 9/14
7 ΜΠΑΡΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 18 8/14
8 ΝΕΓΚΡΟΥΣΤΟΥΕΒΑ-ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΝΤΑΡΙΑ-ΗΛΙΑΝΑ 18 9/14
9 ΠΑΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 19 7/14
10 ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 19
11 ΤΖΕΛΑΪ ΑΝΙΤΑ 19 9/14
12 ΧΟΥΣΕΪΝ ΣΙΝΤΙΚΑ 19 2/13
Γ’ ΤΑΞΗ
1 ΓΚΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 19 10/14
2 ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 7/14
3 ΜΟΡΦΩΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 1/14
4 ΜΥΡΙΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 8/14
5 ΠΑΖΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 7/14
6 ΠΑΠΑΗΛΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΝΙΚΗ 19 9/14
7 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ-ΣΚΙΑΔΕΝΗ 19 5/14
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