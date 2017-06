Νέα Διεθνής Διάκριση της ομάδας του Δρ Κ Μ Κωνσταντινίδη,σε Διεθνές Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής

Με τη νέα τεχνολογία να πρωτοστατεί ως κεντρικό θέμα, πραγματοποιήθηκε φέτος με μεγάλη επιτυχία το 25ο διεθνές συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικης Χειρουργικής της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ενδοσκοπικής Χειρουργικής (European Association of Endoscopic Surgery), "EAES2017", στη Φρανκφούρτη στις 15-17 Ιουνίου.

Τα λαπαροσκοπικά συστήματα 3D, τα χειρουργεία σε εικονικό περιβάλλον, η λεπτομερής 4Κ απεικόνιση, τα νέα ρομποτικά συστήματα da Vinci Xi και Senhance, και μια ανανεωμένη φαρέτρα "έξυπνων' εργαλείων και χειρουργικών υλικών, ήταν μερικά από τα πιο αξιοσημείωτα θέματα επιστημονικών ανακοινώσεων αλλά και εκθεμάτων του συνεδρίου.

Ο Δρ Κ Μ Κωνσταντινίδης, MD, PhD, FACS, Διευθυντής Γενικής, Βαριατρικής, Λαπαροσκοπικής και Ρομποτικής Χειρουργικής και Επιστημονικός Διευθυντής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών και οι συνεργάτες του Σ.Χειρίδης, Π.Χρυσοχέρης, Φ.Αντωνακόπουλος, Π.Αθανασόπουλος και Π.Χειρίδης, διακρίθηκαν φέτος από το EAES για το επιστημονικό τους έργο και συγκεκριμένα για την εργασία στη "Ρομποτική Αποκατάσταση Κήλης Αθλητών", η οποία παρουσιάστηκε στην Ενότητα των Βραβευμένων Βίντεο (BEST EAES VIDEOS). Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται λαπαροσκοπικά από τον ίδιο από το 1994. Εχει ήδη χειρουργήσει εκατοντάδες αθλητές όλων των κατηγοριών και πολλών αθλημάτων. Στην εργασία αυτή απέδειξε πως η ρομποτική τεχνική, επινόηση του Δρος Κ Μ Κωνσταντινίδη, για το συχνό αυτό πρόβλημα αυξάνει τις δυνατόητες του χειρουργού και οδηγεί σε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα ειδικά σε επαγγελματίες αθλητές.

Συνολικά από την ομάδα του Δρ Κωνσταντινίδη παρουσιάστηκαν 7 εργασίες που περιελάμβαναν 2 προφορικές ανακοινώσεις, 3 βίντεο προβολές και 2 πόστερς.

Αναλυτικά τα θέματα των εργασιών ήταν αντίστοιχα :

1- Ρομποτική Αποκατάσταση Κήλης Αθλητών Με Νοσηλεία Μιας Μέρας (V008 / FAST-TRACK DAY-CLINIC ROBOTIC TAPP FOR ATHLETE HERNIA. A NOVEL APPROACH TO A CONTROVERSIAL PROBLEM)

2- Ρομποτική Αποκατάσταση Ευμεγέθους Παραοισοφαγικής Διαφραγματοκηλης (V200 /ROBOTICS FACILITATE INTRACORPOREAL SUTURING DURING GIANT PARAESOPHAGEAL HERNIA REPAIR) (Oral Presentation)

3- Ρομποτική Οισοφαγονηστιδική Αναστόμωση Μετά Από Ολική Γαστρεκτομή

(V083 / FULLY INTRACORPOREAL, ROBOTIC ESOPHAGOJEJUNOSTOMY AFTER TOTAL GASTRECTOMY) (Oral Presentation)

4- Ενίσχυση Γραμμής Συρραφής Κατά Τη Ρομποτική Επιμήκη Γαστρεκτομή

(V192/ REINFORCEMENT OF STAPLE LINE USING BARBED SUTURE AND FIBRIN GLUE DURING SLEEVE GASTRECTOMY) (Video Presentation)

5- Πλήρως Ενδοκοιλιακή Ρομποτική Παγκρεατεκτομή Whipple

(V237 / FULLY INTRACORPOREAL GASTROPANCREATOSTOMY DURING ROBOTIC WHIPPLE PANCREATODUODENECTOMY) (Video Presentation)

6- Ρομποτική Χαμηλή Πρόσθια Κολεκτομη Για Λεπτομερέστερη Παρασκευή και Εκτεταμένο Λεμφαδενικό Καθαρισμό.

(P217/ ROBOTIC LAR/TME OFFERS A STABLE PLATFORM FOR PRECISE DISSECTION, EXTENSIVE LYMPH NODE CLEARANCE AND FASHIONING OF VERY LOW ANASTOMOSES) (Poster Presentation)

7- Ρομποτική Χολοκυστεκτομή Μιας Τομής, Γρήγορη Και Αποτελεσματική Χωρίς Κίνδυνο Μετεγχειρητικής Κοιλιοκήλης

(P474 / SINGLE-SITE ROBOTIC CHOLECYSTECTOMY QUICK,EFFICIENT AND SAFE WITHOUT RISK FOR INCISIONAL HERNIAS (Poster Presentation

Όπως δήλωσε ο Δρ Κωνσταντινίδης:

"Αποτελεί μεγίστη τιμή για τους συνεργάτες μου και μένα η διάκριση αυτή από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ενδοσκοπικής Χειρουργικής. Η λαπαροσκοπική και ρομποτική χειρουργική είναι στα χέρια μας ο ιδανικός τρόπος αντιμετώπισης των περισσότερων χειρουργικών προβλημάτων των ενδοκοιλιακών οργάνων. Έχουμε ελαχιστοποιήσει τις επιπλοκές και μεγιστοποιήσει τα άριστα αποτελέσματα. Όλες οι εργασίες που υποβάλλαμε στο συνέδριο της EAES έγιναν αποδεκτές.

Η τεχνική μας για την επίλυση του συνδρόμου κοιλιακών προσαγωγών ή κήλης των αθλητών με ρομποτική τεχνική μπήκε στην κατηγορία των καλύτερων εργασιών υπό μορφή βίντεο. Η ρομποτική αποκατάσταση της διαφραγματοκήλης και γαστροοισοφαγικής παλλινδρόμησης, της αχαλασίας οισοφάγου, της βουβωνοκήλης, της κοιλιοκήλης, οι επεμβάσεις για απώλεια βάρους, για όγκους καλοήθεις και κακοήθεις παχέος εντέρου, στομάχου, παγκρέατος, σπληνός, ήπατος, επινεφριδίων και γυναικολογικών οργάνων όπως και η ρομποτική χολοκυστεκτομή δια μέσου μίας τομής αποτελούν για την ομάδα μας επεμβάσεις ρουτίνας από το 2006 με άριστα χειρουργικά αποτελέσματα. Σημειωτέον, ότι όλες αυτές οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται από την ομάδα μου λαπαροσκοπικά από το 1991, αλλά όσο η τεχνολογία εξελίσσεται, τόσο εμεις οι χειρουργοί έχουμε καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς μας. Στόχος η ελαχιστοποίηση της νοσηλείας, η αποφυγή χειρουργικών λοιμώξεων καθώς και όλων των μετεγχειρητικων επιπλοκών που έχουν σχέση με τις τομές. Ευχαριστούμε το Ιατρικό Αθηνών και ιδιαίτερως τον Πρόεδρο, Δρ Γιώργο Αποστολόπουλο, για τον πλήρη εξοπλισμό μας με υπερσύγχρονη λαπαροσκοπική και ρομποτική τεχνολογία που μας επιτρέπει να πρωτοστατούμε στις εξελίξεις και να βρισκόμαστε συνεχώς ένα βήμα μπροστά"