Οι αριστούχοι του Ροδίων Παιδεία σε γυμνάσιο και Λύκειο

Από τα Εκπαιδευτήρια “Ροδίων Παιδεία” ανακοινώθηκαν οι μαθητές που αρίστευσαν στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.
Ειδικότερα, ανά τάξη οι μαθητές που αρίστευσαν είναι οι εξής:
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Α’ ΤΑΞΗ
1 ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 20
2 ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ 19 13/14
3 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 13/14
4 ΠΑΣΤΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 19 13/14
5 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 19 12/14
6 ΠΑΣΤΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 19 12/14
7 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΓΑΠΗ 19 11/14
8 ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΑ-ΛΟΥΚΙΑ 19 10/14
9 ΠΑΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 19 9/14
10 ΝΤΟΥΡΟΥΤΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 19 8/14
11 ΠΟΛΩΝΙΑΤΑΚΗ ΘΑΡΡΕΙΝΗ 19 8/14
12 ΑΓΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ 19 6/14
13 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 6/14
14 ΠΑΝΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ 19 4/14
15 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 3/14
16 ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 2/14
17 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗ ΧΑΡΑ-ΕΛΕΝΗ 19 2/14
18 ΧΑΤΗΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 19 2/14
19 ΔΟΥΝΑΒΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 19 1/14
20 ΜΠΙΝΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ 19 1/14
21 ΠΕΠΠΑ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ 19 1/14
22 ΤΣΑΓΓΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ 18 13/14
23 ΧΑΡΙΤΟΥ ΦΑΙΔΡΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ 18 11/14
24 ΓΕΩΡΓΑΤΖΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 18 10/14
25 ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 18 10/14
26 ΜΗΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 18 9/14
B’ ΤΑΞΗ
1 ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 20
2 ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 20
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20
4 ΠΟΥΛΑΚΗΣ-ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 20
5 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ 19 10/14
6 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 10/14
7 ΣΚΑΡΤΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 10/14
8 ΣΚΟΥΜΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ 19 10/14
9 ΑΝΤΕΡΣΕΝ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 19 9/14
10 ΔΟΝΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 19 9/14
11 ΛΑΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 19 8/14
12 ΤΣΕΡΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ 19 3/14
13 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 19 2/14
14 ΠΙΠΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ 19 1/14
15 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 19
16 ΣΠΑΡΤΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ 19
17 ΤΣΙΓΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19
18 ΔΕΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 18 13/14
19 ΜΗΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 18 13/14
20 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 18 11/14
21 ΛΟΥΚΑΪΔΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ 18 10/14
22 ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 18 10/14
23 ΑΓΙΑΝΝΙΤΗ ΑΝΝΑ 18 7/14
24 ΓΙΑΝΝΙΟΥ-ΚΑΤΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 18 7/14
Γ’ ΤΑΞΗ
1 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20
2 ΚΛΑΔΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ 20
3 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 20
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ 19 12/14
5 ΠΑΜΠΙΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 19 12/14
6 ΦΙΛΗ ΙΛΙΑΝΑ 19 12/14
7 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 19 11/14
8 ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 19 9/14
9 ΠΑΠΠΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΑΝΝΑ 19 9/14
10 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΦΟΥΛΑ 19 9/14
11 ΛΟΥΛΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ 19 2/14
12 ΑΠΟΣΤΟΛΑ ΒΑΛΑΣΙΑ 19 1/14
13 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19
14 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΡΓΥΡΩ 18 13/14
15 ΧΑΤΗΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ 18 10/14
16 ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 18 9/14
ΛΥΚΕΙΟ
Α’ ΤΑΞΗ
1 ΣΚΟΥΜΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ 19,9
2 ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΚΟΜΙΣΣΑ 19,7
3 ΤΑΧΛΙΑΜΠΟΥΡΗ ΙΖΑΜΠΕΛΛΑ-ΑΘΗΝΑ 19,7
4 ΜΙΓΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ 19,5
5 ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΑΝΝΑ 19,4
6 ΜΑΝΔΡΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ 19,2
7 ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΑΣΗΜΕΝΗ 19,2
8 ΠΗΔΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 19,1
9 ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19,1
10 ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19
11 ΜΑΡΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 18,8
12 ΒΑΡΔΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18,6
13 ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 18,6
14 ΚΑΡΑΛΛΑ ΣΜΑΡΑΓΔΗ-ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 18,6
15 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 18,6
16 ΚΑΠΕΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 18,5
17 ΜΑΛΛΙΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ 18,5
18 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 18,5
19 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ 18,4
20 ΠΟΝΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18,4
21 ΔΕΤΣΗ ΜΑΡΙΑ 18,3
22 ΑΦΑΝΤΕΝΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ 18,2
23 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΚΥΡΟΥΛΑ 18,2
24 ΑΓΙΑΝΝΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 18,1
25 ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ 18,1
26 ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΘΗΝΑ 18,1
27 ΝΤΟΥΡΟΥΤΛΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 18,1
28 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ 18,1
Β’ ΤΑΞΗ
1 ΚΑΖΟΥΛΛΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 19,8
2 ΚΟΖΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 19,8
3 ΛΕΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 19,8
4 ΤΑΧΛΙΑΜΠΟΥΡΗ ΜΙΚΑΕΛΑ-ΛΟΥΪΖ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 19,8
5 ΤΣΙΝΝΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 19,3
6 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΤΑΜ-ΤΖΕΗΜΣ 19,1
7 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19,1
8 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΦΙΛΟΣ 19
9 ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18,8
10 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18,7
11 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 18,6
12 ΤΣΙΓΑΡΟΥ ΚΛΕΙΩ-ΠΑΣΧΑΛΙΑ 18,4
13 ΔΙΑΚΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18,1
14 ΚΑΣΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18,1
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