Προβολές Θερινού Κινηματογράφου Κινηματογραφικής Λέσχης ΣΑΕ

Η Κινηματογραφική Ομάδα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, διοργανώνει προβολές θερινού κινηματογράφου, το Σάββατο 24 και την Κυριακή 25 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ταινίες που θα προβληθούν:

Σάββατο 24/6:

21:00-23:00: Her (2013) & 00:00-02:00: Prisoners (2013)

Κυριακή 25/6:

21:00-23:00: We need to talk about Kevin (2011) & 00:00-02:00: Αrrival (2016)

Περίληψη Ταινιών:

HER, (Δράμα, Eπ.Φαντασίας)

Στο Λος Άντζελες του κοντινού μέλλοντος ένας μοναχικός συγγραφέας αναπτύσσει μια παράξενη ερωτική σχέση με το τεχνητής νοημοσύνης λειτουργικό σύστημά του.

PRISONERS, (Θρίλερ)

Όταν η μικρή κόρη της οικογένειας Ντόβερ εξαφανίζεται, μαζί με εκείνη ενός φιλικού ζευγαριού, η αστυνομία προσπαθεί να βρει στοιχεία και υπόπτους. Γεμάτος αγωνία, ο Κέλερ Ντόβερ αποφασίζει να πάρει την υπόθεση στα χέρια του, περιπλέκοντας περισσότερο την υπό πίεση χρόνου υπόθεση.

WE NEED TO TALK ABOUT KEVIN, (Δράμα)

Καθώς ο γιος της έχει διαπράξει κάτι ασυγχώρητο, μια μητέρα προσπαθεί να συνεχίσει τη γεμάτη ενοχές ζωή της και να καταλάβει πόσο ευθύνεται η ίδια για τις πράξεις του.

ΑRRIVAL, (Επ.Φαντασίας)

Όταν εξωγήινα διαστημόπλοια προσγειώνονται σε διάφορα μέρη της Γης, μια διακεκριμένη γλωσσολόγος αναλαμβάνει να επικοινωνήσει με τους επιβάτες τους για να ξεκαθαρίσει τις διαθέσεις τους.

