Ultra Beach Experience με τον Βασίλη Τσιλιχρήστο

Με τίτλο "Ultra Beach Experience" πραγματοποιείται το Σάββατο 1 Ιουλίου το μεγαλύτερο beach party του καλοκαιριού στην πανέμορφη παραλία Τραγανού στην Ροδο.

Ένα μοναδκό beach party που θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ και θα τελειώσει με την ανατολή του ηλίου.

Ο πιο φημισμένος Έλληνας dj στην Ελλάδα και το εξωτερικό θα φέρει μαζί του μια γεύση από τη μεθυστική ατμόσφαιρα αμέτρητων club nights όπως μας έχει συνηθίσει.



Ο Vassili TsiliChristos είναι ένας από τους πιο αγαπημένους djs στην Κύπρο και στην Ελλάδα αλλά και ένας από τους πιο φημισμένους στο εξωτερικό.



Είναι εκείνος που κατάφερε να ταυτίσει το όνομα του με την dance σκηνή στην Ελλάδα. Έχει βρεθεί σε κορυφαία clubs της Ελλάδας όπως είναι το Mercedes, Remezzo-Mykonos, Amfiteatro, Kingsize, Venue, και Bondage.



Έχει ταξιδέψει σε πολλές χώρες και γνωστά club ανά τον κόσμο ενώ διοργανώνει μαζί με αυτά και τα πιο γνωστά dance events όπως το Ministry of Sound, Café Del Mar, Nikki’s Beach Miami, China White, Queen’s- Paris και Crobar USA.



Είναι επίσης ο άνθρωπος που δημιούργησε την πιο επιτυχημένη dance συλλογή όλων των εποχών στην Ελλάδα, την House Experience, καθώς και την συλλογή Venue club.

Ο dj Βασίλης Τσιλιχρήστος έχει παίξει με τους καλύτερους djs όπως οι Hardwell, Armin Van Buuren,Tiesto, David Guetta, Deadmau5, Steve Angello, Axwell, Sebastian Ingrosso, Nicky Romero, Paul Oakenfold, Paul Van Dyk, 2 Many DJ’s, Sasha, John Digweed, Deep Dish, Eric Prydz, Bob Sinclar, Solomun και άλλους. Είναι δημιουργός των χρυσών συλλογών Made in Myconos, Venue & House Experience, πουλώντας μόνο στην Ελλάδα πάνω από 300.000 αντίτυπα.



Τον Βασίλη Τσιλιχρίστο, θα πλαισιώσουν γνωστοί Ροδίτες DJ's

Energy Deejays • George Manolas• Giorgos Karidis• Stamatis Sideris• Yiannis Karamanlis• Sarikas Stelios-a

Ultra Beach Experience

Παραλία Τραγανού

1η Ιουλίου, 22:00

Είσοδος: 10€