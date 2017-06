Νέα δικτύωση για το Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Ρόδου

Πρόσκληση συνεργασίας δέχτηκε πρόσφατα ο σύλλογος «Μεσαιωνικό Ρόδο» από το Ιστορικό Κέντρο Βιωματικής Εκπαίδευσης του Luebeck της Γερμανίας, που έχει ως αντικείμενο τη γνωριμία με τη Ζωή στο Μεσαίωνα (www.geschichtserlebnisraum.de).

Ο υπεύθυνος των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του κέντρου, Frank Kock, επισκέπτεται για 3η χρονιά και συμμετέχει στο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ της Ρόδου με την πραγματοποίηση εργαστηρίων τέχνης και εκτιμώντας τη σοβαρή και μεθοδική δουλειά που γίνεται στη Ρόδο, πρότεινε στο σύλλογο την υπογραφή ενός συμφώνου συνεργασίας, με την πρόθεση να γίνει από κοινού προσπάθεια των δύο φορέων να επιδιώξουν τα παρακάτω, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων βιωματικής εκπαίδευσης και ιστορικών αναπαραστάσεων:



1. Τη δημιουργία σχέσεων φιλίας και συνεργασίας

2. Την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών

3. Την επιδίωξη ποιοτικής δουλειάς στον παιδαγωγικό τομέα, στην πραγματοποίηση εκθέσεων και περιβαλλοντικών project, προς όφελος των επισκεπτών

4. Την εξεύρεση περισσότερων συνεργατών που θα συνεργήσουν στην εξασφάλιση πόρων από ιδρύματα που στηρίζουν τις διεθνείς συνεργασίες

5. Να ενισχύσουν τη θέση και το κύρος των συνεργαζόμενων φορέων στις διαπραγματεύσεις και τα αιτήματα τους προς τους τοπικούς οργανισμούς, υπηρεσίες και φορείς.

Φωτογραφίες από το Geschichtserlebnisraum Lübeck, Germany



Το «Μεσαιωνικό Ρόδο» διατηρώντας μία εξωστρεφή στάση και διευρύνοντας διαρκώς τους ορίζοντες του, για την απόκτηση τεχνογνωσίας και την αναβάθμιση του πολιτιστικού προϊόντος που παράγει, με σκοπό τη διατήρηση και διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς, επιδιώκει ακόμα περισσότερες νέες, ωφέλιμες συνεργασίες που θα ανακοινωθούν σύντομα.



Επιπλέον, το Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Ρόδου, λόγω της ιδιαιτερότητας και ποιοτικής του παρουσίασης, αν και με ελάχιστο προϋπολογισμό, έχει πετύχει την προσέλκυση του ενδιαφέροντος πολλών ΜΜΕ πανελλήνιας αλλά και διεθνούς εμβέλειας, που προβάλλουν τη Ρόδο μέσα από το πρίσμα του πολιτισμού της.



Ενδεικτικά, περιοδικά όπως το διεθνές LUXE LIFE, το BLUE της Aegean Airlines, η εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, η ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΧΩΡΑ, η Αγγλική THE TELEGRAPH κ.α. έχουν κάνει δημοσιεύσεις για το φεστιβάλ της Ρόδου, ενώ πολλά ραδιόφωνα και τηλεοπτικές εκπομπές έχουν αναφερθεί σε αυτό, όπως πρόσφατα, η ταξιδιωτική εκπομπή "Double Standards. Here is not like there", του Ρώσικου καναλιού NTV (HTB), που είναι από τα μεγαλύτερα της χώρας, με εκατομμύρια Ρώσους τηλεθεατές και εν δυνάμει επισκέπτες του νησιού μας. (βλ. www.ntv.ru/video/1434093 μετά το 23:13΄)