HOTREC: Οι ταξιδιώτες αποθεώνουν το ελληνικό φαγητό

Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στους 3 ευρωπαϊκούς προορισμους που συγκεντρώνουν τις καλύτερες κριτικές τουριστών από όλο τον κόσμο όσον αφορά την ποιότητα που προσφέρει σε τοπικό φαγητό, μετά τη Σουηδία και την Ιταλία.



Αυτό δείχνει έκθεση ευρείας κλίμακας που διενήργησε για λογαριασμό της Συνομοσπονδίας των Εθνικών Ενώσεων Ξενοδοχείων, Εστίασης και Καφέ στην Ευρώπη, HOTREC, η TCI Research, με σκοπό να χαρτογραφηθούν οι προσδοκίες που θα έχουν στο μέλλον οι ταξιδιώτες από τις υπηρεσίες και τα προϊόντα των ξενοδοχείων και των εστιατορίων της Ευρώπης.



Στην κατηγορία value for money στο τοπικό φαγητό, οι 3 κορυφαίες χώρες είναι η Βουλγαρία, η Πολωνία και η Τουρκία.



Τα καλύτερα ξενοδοχεία βάσει της ποιότητάς τους, βρίσκονται στη Σουηδία, τη Νορβηγία και τη Φινλανδία, ενώ τα ξενοδοχεία με το καλύτερο value for money στη Βουλγαρία, την Κύπρο και την Τσεχία.

Οι προσδοκίες των ταξιδιωτών στο μέλλον

Η έκθεση αποτυπώνει ξεκάθαρες τάσεις και δυνατότητες τις οποίες μπορεί να αξιοποιήσει ο κλάδος προκειμένου να βελτιώσει της ελκυστικότητά του και να διατηρήσει την πελατειακή του βάση.



Συγκεκριμένα, εντοπίσθηκαν οι ακόλουθες τάσεις:

1. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Ικανοποίησης TRAVELSAT©, η Ευρώπη αξιολογείται ως ισχυρός ανταγωνιστής στο πεδίο ικανοποίησης των προσδοκιών που έχουν οι διεθνείς επισκέπτες, συγκεντρώνοντας ανταγωνιστικές βαθμολογίες από τους καταναλωτές, ιδιαίτερα εκείνους από την Κίνα και την Ινδία.



2. Η αυθεντικότητα, η ευελιξία και το πραγματικά ευγενικό προσωπικό είναι βασικά στοιχεία του DNA ενός ξενοδοχείου, συνδυαζόμενα με ένα περιβάλλον που εξασφαλίζει ιδιωτικότητα και ασφάλεια.



3. Οι επισκέπτες προτιμούν τις ομαλές εμπειρίες διαμονής στα ξενοδοχεία καθώς και την αίσθηση ότι βρίσκονται στο σπίτι τους ενώ είναι μακριά από αυτό, σε έναν χώρο όπου μπορούν να φροντίσουν τον εαυτό τους, με τη βοήθεια υπηρεσιών οι οποίες θα είναι δίπλα τους ανά πάσα στιγμή.



Η ιδανική εμπειρία ξενοδοχείο στο μέλλον, συντίθεται από τα εξής χαρακτηριστικά...

-Αίσθηση ασφάλειας | 87%

-Σεβασμός Ιδιωτικότητας | 87%

-Αυθεντικά φιλικό προσωπικό | 85%

-Αίσθηση του επισκέπτη οτι είναι σαν στο σπίτι του | 75%

-Εξυπηρέτηση ανά πάσα στιγμή | 71%

-Φροντίδα του εαυτού | 70%

-Συμβουλές για προορισμούς | 68%



-Τοπική και πολιτιστική αυθεντικότητα | 65%

-Πλήρης διευκόλυνση στο χώρο του ξενοδοχείου | 64%

-Προσωποποιημένες εμπειρίες | 62%

-Ευελιξία στη φιλοξενία οικογένειας και φίλων | 60%

-Ανταμοιβή της πιστότητας | 57%

-Δυνατότητες κοινωνικοποίησης | 53%

-Διασκέδαση High-Tech | 51%

-Mοναδικό ντιζάιν | 46%



4. Οι επισκέπτες που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των Millennial αναζητούν μοναδικά ξενοδοχεία που ικανοποιούν τη δίψα τους για νέες ανακαλύψεις, με όμορφο σχεδιασμό, ψηφιακές καινοτομίες και προσωποποιημένες εμπειρίες.



5. Τα ευρωπαϊκά εστιατόρια σε λιγότερο γνωστούς προορισμούς αναδύονται ως το επίκεντρο της προσοχής για τουρίστες που ταξιδεύουν για λόγους γαστρονομίας και ξεπερνούν τις προσδοκίες τους. Οι επισκέπτες έχουν την προσδοκία ότι τα εστιατόρια θα προσφέρουν την απόλυτη αυθεντική εικόνα του προορισμού, προσφέροντας επίσης καλό και ασφαλές φαγητό. Η αγορά του γαστρονομικού τουρισμού στην Ευρώπη μετρά 120 εκατ. διεθνείς επισκέπτες ετησίως.



«Τα ευρωπαϊκά ξενοδοχεία συγκεντρώνουν εξαιρετικές αξιολογήσεις και κριτικές από τους Κινέζους επισκέπτες, κάτι πολύ ενθαρρυντικό εν όψει της χρονιάς Ευρώπης-Κίνας το 2018.



Ενώ οι επισκέπτες αναζητούν ιδιωτικότητα και ασφάλεια, η έρευνα επισημαίνει το κρίσιμης σημασίας στοιχείο του φιλικού προσωπικού και ενός περιβάλλοντος με εύρος υπηρεσιών διαθέσιμων ανά πάσα στιγμή στον επισκέπτη.



Η σημασία των τοπικών γεύσεων αξιολογείται ως εξαιρετική όσον αφορά τις προσδοκίες των επισκεπτών στο κομμάτι των γευστικών εμπειριών», επισήμανε ο CEO της HOTREC, Christian de Barrin.



«Η διαμονή και το φαγητό είναι οι 2 όψεις που επηρεάζονται όλο και περισσότερο τη συνολική εμπειρία επισκέπτη στον προορισμό. Η διαθεσιμότητα περισσότερων επιλογών προσφέρει στους ταξιδιώτες τη δυνατότητα να εκφράζουν τις θετικές προσδοκίες του από τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια, κάνοντάς τα να επιδεικνύουν στοιχεία που τα ξεχωρίζει στον ανταγωνισμό.



Η έρευνα δείχνει ότι o κλάδος της φιλοξενίας έχει πολλές δυνατότητες να απαντήσει στο αυξανόμενο ενδιαφέρον των επισκεπτών για ανέμελες και γεμάτες εκπλήξεις εμπειρίες διαμονής, διατηρώντας ανέπαφη την αίσθηση της αυθεντικής φιλοξενίας», δήλωσε ο CEO της TCI Research, Olivier Henry-Biabaud.