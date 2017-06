Σταματούν το all in για τους Βρετανούς οι Ισπανοί ξενοδόχοι

Eκτός των πακέτων διακοπών all inclusive αφήνουν τους Βρετανούς τουρίστες όλο και περισσότεροι Ισπανοί ξενοδόχοι, αγανακτισμένοι από την έξαρση των περιστατικών δήθεν ασθένειας κατά τη διάρκεια των διακοπών τους με κίνητρο την αποζημίωση.



Όπως αναφέρει το travelweekly.co.uk (που έχει ξεκινήσει μεγάλη καμπάνια για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου), η αρχή έγινε από τα ισπανικά ξενοδοχεία που συνεργάζονται με τους τουρ οπερέιτορ Thomson και Thomas Cook.



Ωστόσο, οι ξενοδόχοι συνεχίζουν να δέχονται κρατήσεις all in από τη γερμανική ιστοσελίδα των τουρ οπερέιτορ.Οι ψευδείς ισχυρισμοί ασθένειας από Βρετανούς τουρίστες στην Ισπανία έχουν τετραπλασιασθεί την τελευταία διετία.



Σε αντίθεση με τις συμφωνίες ημιδιατροφής, τα πακέτα all inclusive διευκολύνουν τέτοιους ισχυρισμούς, οι οποίοι βασίζονται σε επίκληση δηλητηρίασης από ποτό ή φαγητό που σέρβιρε το ξενοδοχείο.Το ερχόμενο έτος, πολλά ισπανικά ξενοδοχεία με κρατήσεις στη Βρετανία μέσω των Thomson και Thomas Cook θα προφέρουν μόνο ημιδιατροφή.



Πακέτα all inclusive θα είναι διαθέσιμα για κράτηση στις ευρωπαϊκές ιστοσελίδες των τουρ οπερέιτορ, με σαφώς πιο ελκυστικές τιμές.Χαρακτηριστικό παράδειγμα: Επτά νύχτες με ημιδιατροφή για δύο άτομα στο ξενοδοχείο Costa Canaria στσ Γκραν Κανάρια το επόμενο έτος, με αναχώρηση από το Gatwick, στοιχίζει σε κράτηση στην ιστοσελίδα του Thomson £ 883 ανά άτομο.



Αντίθετα, μία εβδομάδα με all-inclusive στο ίδιο ξενοδοχείο την ίδια εβδομάδα για δύο άτομα από την Κολωνία στη γερμανική ιστοσελίδα του ομίλου πωλείται για £ 821 το άτομο.Σύμφωνα με την Thomson, θα είναι η πρώτη φορά που οι Βρετανοί πελάτες της θα έχουν περιορισμό στις επιλογές διακοπών τους εξαιτίας των περιπτώσεων ψευδούς ισχυρισμού ασθένειας από μερίδα ταξιδιωτών.



Η Thomas Cook δήλωσε ότι η απόφαση των Ισπανών ξενοδόχων να μη δέχονται Βρετανούς για all inclusive διακοπές είναι ενδεικτική της σοβαρότητας του ζητήματος.



Όπως επισημαίνει ο τουρ οπερέιτορ, εάν δεν εξαλειφθεί το φαινόμενο αυτό, όλο και περισσότερα ξενοδοχεία θα σταματήσουν να προσφέρουν all in διακοπές στους Βρετανούς, ενδεχομένως δε να σταματήσουν εντελώς να δέχονται κρατήσεις από τη Βρετανία, ενώ και οι τιμές θα αυξηθούν.