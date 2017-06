Η Κύπρος ως σταυροδρόμι του Ιατρικού Τουρισμού

Ο ιατρικός όμιλος CDM Medical Group, με παρουσία στην Ελλάδα και την Κύπρο και πιο συγκεκριμένα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τη Ρόδο και τη Λεμεσό, παρουσιάζει τη δυναμική της Κύπρου στην παροχή υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού ως μοχλό ανάπτυξης της.

Η ημερίδα με θεματική «Η Κύπρος ως Σταυροδρόμι Ιατρικού Τουρισμού μεταξύ Ευρώπης και Μ. Ανατολής», που θα διεξαχθεί το Σάββατο 8 Ιουλίου και ώρα 11 π.μ. στο ξενοδοχείο Royal Apollonia (Αίθουσα Olympus), έχει στόχο να αναδείξει τη σημασία που έχει η προσφορά υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας αλλά και της κοινωνικής ζωής.



Το γεγονός ότι η Κύπρος αποτελεί έναν κορυφαίο τουριστικό προορισμό με καλά οργανωμένη πρόσβαση, με προσφορά σύγχρονων υποδομών εστίασης και πλούσια εμπορική δραστηριότητα, την ανάγει σε ιδανικό τόπο για την ανάπτυξη υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού με έκδηλα οφέλη για την τοπική οικονομική ζωή ιδιωτικού και δημοσίου ενδιαφέροντος.



Έχοντας βραβευτεί με το Παγκόσμιο Βραβείο “Best International Hair Clinic” για το 2016 και το 2017 από τον διεθνή, μη κερδοσκοπικό οργανισμό International Medical Travel Journal (Μαδρίτη, Μάιος 2016 & Οπατία, Μάιος 2017) και διακριθεί για τις υπηρεσίες ιατρικού τουρισμού του στα πλαίσια της τελετής Healthcare Business Awards (Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016), ο ιατρικός όμιλος CDM Medical Group μοιράζεται την πολύχρονη εμπειρία του στην παροχή άρτιων ιατρικών υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει το άνοιγμα σε νέες αγορές.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η Κύπρος ως σταυροδρόμι Ιατρικού Τουρισμού μεταξύ Ευρώπης και Μ. Ανατολής

11.00 – 11.30: Χαιρετισμοί

Νικολαΐδης Νίκος| Δήμαρχος Λεμεσού

Βεκρής Αναστάσιος | Πλαστικός Χειρουργός & CEO του ομίλου CDM Medical Group

11.30 –12.00: Το επενδυτικό περιβάλλον της Κύπρου: Ευκαιρίες & Προκλήσεις

Λοΐζος Λοΐζου | Διευθύνων Σύμβουλος της ADV Cosmetic Derma Medicine Cyprus Ltd

12.00 – 12.30: Το μοντέλο ανάπτυξης του ιατρικού ομίλου Cosmetic Derma Medicine Medical Group σε Ελλάδα & εξωτερικό

Γαβρίλης Στέλιος | CFO του ομίλου Cosmetic Derma Medicine Medical Group



12.30 – 13.00: Η αισθητική Ιατρική ως μοχλός ανάπτυξης του Ιατρικού Τουρισμού

Τσιατούρα Αμαλία | Δερματολόγος- Αφροδισιολόγος & Επιστημονική Διευθύντρια της κλινικής Cosmetic Derma Medicine

13.00 – 13.30: Coffee Break- Διάλειμμα

13.30 – 14.00: Advanced Hair Clinics: International Hair Clinic of the year 2017 Μάμαλη Κωνσταντίνα| Δερματολόγος- Αφροδισιολόγος & Αν. Επιστημονική Διευθύντρια της κλινικής Cosmetic Derma Medicine



14.30 – 15.00: Ο ρόλος της πλαστικής χειρουργικής στην ανάπτυξη της Κύπρου ως προορισμού Ιατρικού Τουρισμού Χάμπας Γεώργιος| Πλαστικός Χειρουργός & Επιστημονικός Διευθυντής της κλινικής Cosmetic Derma Medicine στη Θεσσαλονίκη

15.00 – 15.30: Το σύγχρονο μάρκετινγκ & τα Social Media στην υπηρεσία του Ιατρικού Τουρισμού Μάνου Μαρία| Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του ομίλου Cosmetic Derma Medicine Medical Group

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Olympus στο ξενοδοχείο The Royal Apollonia