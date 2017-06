Ποιά ελληνικά νησιά επιλέγουν φέτος οι Ρώσοι τουρίστες

Σημαντική αύξηση της ζήτησης για τα ελληνικά νησιά, με ιδιαίτερη προτίμηση στο all inclusive, καταγράφουν αυτή τη χρονιά οι ρώσοι τουρ οπερέιτορ, σύμφωνα με στοιχεία ταξιδιωτικών τάσεων που δημοσιεύει η ένωση ρώσων τουρ οπερέιτορ, ATOR.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για διακοπες στα ελληνικά νησιά καταγράφεται από τους τουρ οπερέιτορ Russian Express, TUI Ρωσίας, NTK Intourist και ANEX Tour.



Σύμφωνα με την TUI Ρωσίας, οι πωλήσεις διακοπών στα ελληνικά νησιά είναι πολύ καλύτερες από πέρυσι με κυριότερους λόγους τη σταθεροποίηση της ισοτιμίας, τη διαφορετική προσέγγιση της εταιρίας στη διαμόρφωση των προϊόντων και την ισορροπία μεταξύ του αριθμού θέσεων στις μεταφορές και των συμβολαίων με τα ξενοδοχεία.

Στο ρωσικό τουριστικό γραφείο PAX καταγράφεται 38% αύξηση της ζήτησης για τα ελληνικά νησιά σε σχέση με πέρυσι.



Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η ζήτηση αυτή αποδίδεται στις προσιτές τιμές στα νησιά.



Η μέση τιμή για 10 διανυκτερεύσεις μέσω της Coral Travel είναι 800-850 ευρώ το άτομο ενώ η μέση τιμή μέσω TUI Ρωσίας ανέρχεται στα 950 ευρώ το άτομο.

Επιπλέον, οι τιμές στα πακέτα διακοπών φαίνεται πως δεν έχουν αυξηθεί σε σχέση με το 2016, ενώ και το κλείσιμο της Τουρκίας συμβάλλει στην αύξηση της ζήτησης για τα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η επικεφαλής Δημοσιων Σχέσεων της Coral Travel, Marina Makarkova.



Σύμφωνα με την πλειονότητα των ρώσων τουρ οπερέιτορ, τα τρία δημοφιλέστερα ελληνικά νησιά αυτή τη σεζόν είναι η Κρήτη, η Ρόδο και η Κέρκυρα, εξαιτίας, όπως εκτιμούν, της ευρείας γκάμας ξενοδοχείων τους και της μεγάλης συγκέντρωσης καταλυμάτων που προσφέρουν all inclusive υπηρεσίες.

Κρήτη και Ρόδος ενδείκνυνται για όλες τις κατηγορίες τουριστών. Η Κως είναι δημοφιλής στις οικογένειες με μικρά παιδιά, σύμφωνα με την Coral Travel.



Η Mouzenidis Travel είχε το μεγαλύτερο όγκο κρατήσεων για Κρήτη, Κέρκυρα και Θάσο. Η Θάσος παρουσιάζεται στους δημοφιλέστερους νησιωτικούς προορισμούς μετά την απευθείας πτήση που εγκαινιάσθηκε από την Ellinair από τη Μόσχα και την Αγ. Πετρούπολη.



Το all inclusive συνεχίζει να αποτελεί το βασικό ζητούμενο των Ρώσων στις διακοπές τους στα ελληνικά νησιά. Σύμφωνα με την NTK Intourist τα ποσοστά all in έχουν παραμείνει τα ίδια με πέρυσι. Το μερίδιό τους στην Κρήτη είναι 40%, στη Ρόδο 70-80% και στην Κέρκυρα 20%.



Σύμφωνα με την Coral Travel, υψηλή ζήτηση συγκεντρώνουν οι αλυσίδες ξενοδοχείων Mitsis, Aldemar και Grecotel.

Στην TUI Ρωσίας, το 67% των πελατών κάνουν κράτηση all in, ενώ το ίδιο μοντέλο διακοπών κυριαρχεί και στις PAX και ANEX Tour.



Ωστόσο, το all in παρότι παραμένει το πιο περιζήτητο μοντέλο διακοπών για τους Ρώσους, χάνει έδαφος για τον ίδιο λόγο που παρατηρείται κάθε χρόνο μεταφορά από τα πολυτελή ξενοδοχεία στα οικονομικά, επισημαίνει η Mouzenidis Travel.



Σύμφωνα με τον ίδιο τουρ οπερέιτορ, αυτή τη χρονιά, οι Ρώσοι τουρίστες επέλεξαν περισσότερο τετράστερα και πεντάστερα ξενοδοχεία, όμως τα τελευταία χρόνια αυξάνεται το ενδιαφέρον τους για budget διαμερίσματα και κατοικίες προς ενοικίαση.