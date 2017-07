Ένα βήμα πριν τον τελικό η Μαριάννα Παπακωνσταντίνου (βίντεο)

«Γεννημένη χορεύτρια!» Αυτές οι δύο λέξεις χαρακτηρίζουν το αέρινο κορίτσι από τη Ρόδο, που έχει καθηλώσει τους πάντες, με τις ικανότητες και το ταλέντο της στον χορό μέσα από το τηλεοπτικό talent show του ΑΝΤ1 ‘’So You Think You Can Dance’’.

Η όμορφη ροδίτισσα και εξαίσια χορεύτρια κατάφερε και πάλι να αποσπάσει τις καλύτερες κριτικές από την επιτροπή του τηλεοπτικού παιχνιδιού, αλλά ταυτόχρονα να «αγκαλιαστεί» και από το κοινό καταφέρνοντας έτσι να περάσει στην τελική εξάδα των καλύτερων χορευτών και χορευτριών.

Η Μαριάννα πήρε άδεια από την παραγωγή προκειμένου να παρεβρεθεί χθες στην τελική παράσταση της σχολής ''LOVE TO DANCE'' Εφη Κρητικού, από την οποία αποφοίτησε πριν δύο χρόνια.

Ο κόσμος αποθέωσε την Ροδίτισσα την στιγμή κατά την οποία ανέβηκε στη σκηνή χορεύοντας το σόλο με το οποίο κέρδισε την πρόκρισή της στα live του τηλεοπτικού σόου του ΑΝΤ1.