Ανακοινώθηκε η πώληση του Amathus

Την ολοκλήρωση της πώλησης του Amathus Beach Hotel Rhodes, ανακοίνωσε η εταιρεία Amathus.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Leisure Holding S.A. της οποίας ο όμιλος Λανίτη κατέχει ποσοστό 88,67% μέσω των εταιρειών Lanitis E.C.Holdings Ltd, Amathus Public Ltd και Claridge Public Ltd, ολοκλήρωσε με επιτυχία στις 30 Ιουνίου τη συμφωνία πώλησης της εταιρίας Landa ΑΧΤΕ, η οποία είναι η ιδιοκτήτρια εταιρεία του ξενοδοχείου Amathus Beach Hotel Rhodes. Η αγοράστρια εταιρεία είναι η London & Regiona lGroup Trading No.3 Ltd, η οποία είναι διεθνής, ιδιωτική, επενδυτική εταιρεία με έδρα το Λονδίνο και μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ευρώπη στον τομέα ιδιοκτησίας και ανάπτυξης ακινήτων.

Το τίμημα πώλησης της εταιρίας Landa AXTE καθορίστηκε στα €30,5 εκ. Η τιμή συμφωνήθηκε με βάση τα αποτελέσματα του ξενοδοχείου, χρησιμοποιώντας πολλαπλασιαστή 11 φορές των κερδών της χρονιάς 2015.

Η εταιρεία έχει εγγυηθεί προς τους αγοραστές την ορθότητα των δεσμεύσεων και διαβεβαιώσεων της Leisure Holding που περιλαμβάνεται στο συμβόλαιο πώλησης. Το ανώτατο ποσό της εγγύησης ανέρχεται περίπου στα €5,5 εκ. Η εταιρεία με αντάλλαγμα την παραχώρηση της εγγύησης έχει εξασφαλίσει δέσμευση ότι το καθαρό υπόλοιπο από την πώληση του ξενοδοχείου θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό στο Λουξεμβούργο και θα δεσμευθεί μέχρι που να εκπνεύσει η περίοδος εγγύησης της εταιρείας ή μέχρι που να έχουν διευθετηθεί ή επιλυθεί οι προϋποθέσεις που μπορούν να ενεργοποιήσουν την εγγύηση. Επίσης εξασφαλίστηκε δέσμευση για εκχώρηση του υπολοίπου προς όφελος της εταιρείας σε περίπτωση υποχρέωσης πληρωμής οποιουδήποτε ποσού προς τους αγοραστές, παραχώρηση δικαιώματος υπογραφής για κίνηση του λογαριασμού προς την εταιρεία και εταιρική εγγύηση της Lanitis E.C. Holdings και της θυγατρικής της Claridge, Amathus Vacation προς την εταιρεία για αναλογική κάλυψη της εταιρείας για το ποσό που υπερβαίνει το ποσό που θα δεσμευτεί στον τραπεζικό λογαριασμό της Leisure Holding.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ολοκλήρωση της πώλησης του ξενοδοχείου δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τον ισολογισμό της εταιρείας αφού οι οποιεσδήποτε ζημιές στην επένδυση της αυτή είχαν ληφθεί υπόψη και διαγράφηκαν σε προηγούμενα λογιστικά έτη.

«Ο όμιλος Λανίτη συνεχίζει με επιτυχία την εφαρμογή του στρατηγικού πλάνου αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης του επενδυτικού του χαρτοφυλακίου στη Κύπρο και στο εξωτερικό, με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση των προοπτικών ανάπτυξης και κερδοφορίας», σημειώνεται.

Πηγή: stockwatch.com.cy