Σπουδάσε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Οι σπουδές κάθε ατόμου αποτελούν ίσως την σημαντικότερη απόφαση του, ειδικότερα σ’ αυτή την εποχή των έντονων προκλήσεων. Επομένως, η σωστή επιλογή του πανεπιστημίου σημαδεύει ολόκληρη μας τη ζωή.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί την κορυφαία επιλογή για χιλιάδες νέους από την Κύπρο, την Ελλάδα και την Ευρώπη. Έρχεται πρώτο στις προτιμήσεις των Ελλήνων σπουδαστών που επιλέγουν την Κύπρο για τις πανεπιστημιακές τους σπουδές. Προσφέρει την δυνατότητα σπουδών εκτός Ελλάδος, σε ένα εντελώς νέο και διαφορετικό περιβάλλον το οποίο, όμως, είναι την ίδια στιγμή γνώριμο και φιλικό, στην καρδιά της Κύπρου, στην πρωτεύουσα Λευκωσία.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι επίσημα εγγεγραμμένο στο μητρώο Πανεπιστημίων του Υπουργείου Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Κράτους και προσφέρει πλήρως αναγνωρισμένα προγράμματα πτυχιακού (Bachelor Degree), μεταπτυχιακού (Master Degree) και διδακτορικού (Ph.D) επιπέδου.

Η νέα πανεπιστημιούπολη αποτελείται από υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια, αμφιθεατρικές αίθουσες διδασκαλίας, ιδιόκτητα φοιτητικά διαμερίσματα και χώρους ψυχαγωγίας. Στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν 6 σχολές:

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Ιωάννη Γρηγορίου

Σχολή Θετικών Επιστημών

Σχολή Τεχνών και Επιστημών Αγωγής

Νομική Σχολή

Ιατρική Σχολή και

Μονάδα Εξ Αποστάσεως

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι επικεντρωμένο στην ανάπτυξη δεξιοτήτων απασχολησιμότητας που δίνουν το συγκριτικό πλεονέκτημα για την άμεση ένταξη των φοιτητών και αποφοίτων στην αγορά εργασίας. Οι απόφοιτοι του Ευρωπαικού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι πρώτοι στις προτιμήσεις των εργοδοτών με 78% των αποφοίτων μας έχουν βρει δουλειά στον τομέα τους σε διάστημα 6 μηνών από την αποφοίτηση τους.

Ακαδημαϊκή Αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΔΟΑΤΑΠ, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ομοταγές προς τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και οι πτυχιούχοι του έχουν ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα.

Ανήκει στο μεγαλύτερο Διεθνή Οργανισμό Laureate International Universities

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανήκει στον μεγαλύτερο Διεθνή Πανεπιστημιακό Οργανισμό Laureate International Universities, ο οποίος αποτελείται από περισσότερα από 70 πανεπιστήμια που λειτουργούν σε 25 χώρες της υφηλίου με σύνολο 1,000,000 φοιτητών. Αυτή ακριβώς η εταιρική σχέση εξασφαλίζει μια άλλη διάσταση, τόσο στη συνεχή ποιοτική αναβάθμιση του πανεπιστημίου, όσο και στην κινητικότητα των φοιτητών, μέσω διαφόρων προγραμμάτων ανταλλαγής και των ευρύτερων ευκαιριών που προσφέρει η συμμετοχή στην οικογένεια της Laureate.

Κέντρο Καινοτομίας της Microsoft

Η Microsoft έχει επιλέξει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ως εταίρο για την εγκαθίδρυση του μοναδικού Κέντρου Καινοτομίας Microsoft στην Κύπρο, ένα από τα 110 Κέντρα Καινοτομίας Microsoft που λειτουργούν ανά τον κόσμο. Η λειτουργία του Κέντρου Καινοτομίας Microsoft (MIC) στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει τεράστια οφέλη για τους φοιτητές, το ακαδημαϊκό προσωπικό, τους επαγγελματίες του κλάδου της Πληροφορικής, τους ερευνητές, την οικονομία και την κοινωνία γενικότερα. Τα Κέντρα Καινοτομίας Microsoft χαρακτηρίζονται από εγκαταστάσεις προηγμένης τεχνολογίας και γίνονται βασικοί καταλύτες οικονομικής ανάπτυξης, αφού μπορούν να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στην προώθηση της καινοτομίας και την ανάπτυξη λογισμικών για βιώσιμες τοπικές οικονομίες μέσα από την παραγωγή νέων, δυναμικών προτάσεων και την κατάρτιση, εκπαίδευση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας. 120 νεοφυής επιχειρήσεις με τη συμμετοχή φοιτητών έχουν ξεκινήσει μέσα στα δυο χρόνια από τη λειτουργία του

Αξιολόγηση-Διάκριση από QS Top Universities

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αξιολογήθηκε από τους QS TOP UNIVERSITIES (QS Stars™), το ανεξάρτητο και πιο έγκυρο πανεπιστημιακό οργανισμό αξιολόγησης παγκοσμίως. Είναι το πρώτο και μοναδικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο και την Ελλάδα που αξιολογήθηκε από τους QS TOP UNIVERSITIES οι οποίοι αξιολογούν, ανάμεσα σ’ άλλα, τα κορυφαία και πιο ιστορικά πανεπιστημιακά ιδρύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει αξιολογηθεί με τον υψηλότερο δείκτη «πέντε Αστέρια» στους τομείς της Διδασκαλίας, των Εγκαταστάσεων/Υποδομών, της Κοινωνικής Ευθύνης, της Διεθνοποίησης και της Προσβασιμότητας/Στήριξης των φοιτητών. Τεράστια επιτυχία θεωρείται επίσης ο δείκτης «τέσσερα Αστέρια» που έλαβε το Πανεπιστήμιο στον τομέα της Απασχολησιμότητας αποφοίτων, λόγω της σύνδεσης των προγραμμάτων σπουδών του με την αγορά εργασίας.

Ιατρική Σχολή

Η ίδρυση της Ιατρικής Σχολής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα με προστιθέμενη επιστημονική και κοινωνική αξία τόσο για την Κύπρο όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Η οργάνωση και η λειτουργία της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου συνάδει απόλυτα με της Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και με διεθνή πρότυπα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Η ίδρυση και λειτουργία της Ιατρικής Σχολής είναι το αποτέλεσμα συνεργασιών με διακεκριμένους επιστήμονες και καθηγητές από την Κύπρο και το εξωτερικό. Επιπρόσθετα, έχει χρησιμοποιηθεί η τεχνογνωσία της Laureate International Universities, του μεγαλύτερου δικτύου πανεπιστημίων στον κόσμο, στο οποίο το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο είναι μέλος. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως το δίκτυο της Laureate International Universities διαθέτει 22 κέντρα αριστείας στην Ιατρική με παγκόσμιες διακρίσεις στο εκπαιδευτικό, ερευνητικό, κλινικό και κοινωνικό τομέα.

Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι εγκεκριμένη από τον Κυπριακό Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.)

Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου περιλαμβάνεται στο Διεθνή Ιατρικό Οδηγό της FAIMER (Foundation for the Advancement of International Medical Education and Research).

Η Σχολή έχει επίσης βραβευτεί με δυο πρώτα βραβεία, μετά από διαγωνισμό, από την Crestron International Awards στις κατηγορίες Best Medical Solution και Best Education Installation.

Η Κλινική Άσκηση γίνεται σε Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία της Κύπρου, με την έγκριση του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει ήδη συνάψει συμφωνία με το Υπουργείο Υγείας για χρήση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας που έχει μετονομαστεί σε «Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρνακας – Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου»

Απόφοιτοι του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου θα μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα τους σε οποιοδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε άλλα διεθνή συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Πρόγραμμα στην Οδοντιατρική

Tο Φθινοπωρινό ακαδημαικό τετράμηνο του 2017 σηματοδοτεί την έναρξη του προγράμματος στην Οδοντιατρική (Bachelor of Dental Surgery, BDS) διάρκειας 5 χρόνων. Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής έχουν επεκταθεί, για τις ανάγκες της οδοντιατρικής, με επιπρόσθετο όροφο που έχει εξοπλιστεί με τελευταίου τύπου ηλεκτρονικά μέσα διδασκαλίας, πληροφορικής, επικοινωνίας και σύγχρονες μεθόδους διαπαιδαγώγησης, που χρησιμοποιούνται σήμερα στην Οδοντιατρική Εκπαίδευση. Η κλινική άσκηση θα πραγματοποιείται στην Ιδιόκτητη Οδοντιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου, στοχεύοντας στην άμεση και απρόσκοπτη σύνδεση της θεωρητικής εκπαίδευσης με τη πρακτική άσκηση. Το Bachelor of Dental Surgery Degree (BDS) θα αναγνωρίζεται διεθνώς, αφού πληροί τις προδιαγραφές για την άσκηση της οδοντιατρικής (General Dental Practitioner) σύμφωνα με τις οδηγίες της EE.

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Η Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης εφαρμόζει ένα συγκεκριμένο και ολοκληρωμένο παιδαγωγικό μοντέλο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Πιο συγκεκριμένα, το μοντέλο αυτό περιστρέφεται γύρω από ένα κεντρικό στοιχείο, τον εκπαιδευόμενο, και έχει ως βασικό στόχο τη διευκόλυνσή του στο δρόμο προς τη μάθηση και τη γνώση. Η επιτυχία του μοντέλου βασίζεται στον άρτιο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων μάθησης, στις οποίες επιδρούν τρία βασικά στοιχεία: τη συνεργασία (μεταξύ φοιτητών, φοιτητών-διδασκόντων), τη καθοδήγηση/μεντορισμός των φοιτητών (από το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου), και τα μέσα (περιβάλλον μάθησης, περιεχόμενα μαθημάτων, εργαλεία μάθησης κτλ).

Το διδακτικό προσωπικό που συνεργάζεται με τη Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης είναι μέλη ΔΕΠ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, ή εξωτερικοί συνεργάτες, όλοι τους με σημαντική ερευνητική και διδακτική δραστηριότητα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αλλά και με εμπειρία και επιμόρφωση στην Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας σε δραστηριότητες διδασκαλίας και εκμάθησης.

Για μια γενική ενημέρωση για τη λειτουργία, τα προγράμματα, τις σπουδές και την οργάνωση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.euc.ac.cy ή να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά στο admit@euc.ac.cy ή στο τηλέφωνο 00357-22-713000.