Βραδιά ρυθμού, χρωμάτων και τέχνης από τη σχολή της Έφης Κρητικού

Υπέροχες εντυπώσεις, πλούσιο θέαμα, απολαυστική τέχνη χορού και εξαιρετικά σκηνοθετικές, συγχρονισμένες και τεχνικές χορογραφίες, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν εκατοντάδες συμπατριώτες μας, στην κατάμεστη από κόσμο Τάφρο της Μεσαιωνική Πόλης Ρόδου, στην παράσταση της σχολής χορού Love to Dance της Έφης Κρητικού που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο.

Στην ίδια παράσταση χόρεψε και η Μαριάννα Παπακωνσταντίνου, παλιά μαθήτρια της σχολής, η οποία αυτό τον καιρό βρίσκεται στο τηλεοπτικό talent show του ΑΝΤ1 ‘’So You Think You Can Dance’’, αποσπώντας έτσι το θερμό χειροκρότημα του κοινού.