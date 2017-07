Στη Ρόδο θα πραγματοποιηθεί το 29ο διεθνές συνέδριο φιλοσοφίας

Η Διεθνής Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας, η Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία και άλλες Επιστημονικές Ενώσεις, Εταιρείες και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τομέας Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ,η Σχολή των Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου), ανακοίνωσαν ότι από την 7-12 Ιουλίου του 2017 θα διεξαχθεί το:

29ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ με θέμα: H ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΚΟΥΣ).



Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, υπό την Εποπτεία Διεθνούς Ακαδημαϊκής Επιτροπής και συνδιοργανώνεται με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και με την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων.

Η έναρξη του Συνεδρίου θα γίνει την 7η Ιουλίου 2017 και ώρα 9.00 πρωινή, στην πόλη της Ρόδου, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Ξενοδοχείου Mediterranean (οδός Κω 35-37,85100 ΡΟΔΟΣ). Την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί και η επίσημη έναρξη την 19.00 το βράδυ στο ίδιο μέρος.

Ρεκόρ συμμετοχής συνέδρων και φέτος...

Η Διεθνής Εταιρεία βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι φέτος έσπασε κάθε ρεκόρ συμμετοχών, συμπληρώνοντας το αριθμό των 130 συνέδρων από όλο τον κόσμο.



Στο Συνέδριο θα μετάσχουν σύνεδροι από πολλά μέρη του κόσμου ( Aμερική, Καναδά, Ρωσία, Κίνα, Κορέα, Ιαπωνία, Αφρική, Φιλιππίνες, Τατζικιστάν, Ινδία Ισραήλ, Αίγυπτος, Ιταλία, Σουηδία, Νορβηγία, Ελλάδα κ.α. ).

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται μεγάλα ονόματα της επιστήμης της φιλοσοφίας, που διδάσκουν στο εξωτερικό και είναι μέλη της FISP, όπως ο Καθηγητής Φιλοσοφίας κ. Χρήστος Ευαγγελίου από το Towson University των Η.Π.Α., ο Καθηγητής κ. Ιωάννης Πουλάκος από το Department of Communication, University of Pittsburg, USA, ο Καθηγητής Φιλοσοφίας κ. Hong-Bin Lim από το Korea University, ο Καθηγητής Φιλοσοφίας, κ. Τhomas Robinson, από το University of Toronto, Canada. κ.α. σπουδαίοι επιστήμονες.

Να σημειωθεί ότι στο παρελθόν η Διεθνής Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας πραγματοποίησε στην πόλη της Ρόδο άλλα δύο Διεθνή Φιλοσοφικά Συνέδρια, το 1992 και το 2001 και ότι ορισμένοι Σὐνεδροι του παρόντος Συνεδρίου είναι Επίτιμοι Δημότες του Δήμου της Ρόδου και του Δήμου της Λίνδου.

Η Διεθνής Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας, μία από τις τρεις καλύτερες Εταιρείες του Κόσμου.

Η Διεθνής Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας είναι μια από τις καλύτερες Επιστημονικές Φιλοσοφικές Εταιρείες του Κόσμου και έχει οργανώσει μέχρι στιγμής εικοσιοκτώ Διεθνή Συνέδρια Φιλοσοφίας. Έχει διοργανώσει επίσης δυο (2) μεγάλα Παγκόσμια Συνέδρια Φιλοσοφίας, το έτος 2013 ( το 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας με 2.400 συνέδρους, που ήταν το μεγαλύτερο όλων των εποχών στον Ευρωπαϊκὀ χώρο) και το 2016 ( το Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας με θέμα «Η φιλοσοφία του Αριστοτέλους» με την ευκαιρία των 2.400 χρόνων από τη γέννηση του μεγάλου φιλοσόφου Αριστοτέλη, με ρεκόρ συμμετοχών 700 συνέδρων) , σε συνεργασία με τη Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία και με την Διεθνή Ομοσπονδία Φιλοσοφικών Εταιρειών, τη γνωστή FISP ( International Federation of Philosophical Societies).

Η Διεθνής Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση επίσης να ανακοινώσει ότι η χώρα μας, ύστερα από τις επιτυχημένες επιστημονικές φιλοσοφικές διοργανώσεις των τελευταίων ετών, θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα κέντρα Φιλοσοφίας στον κόσμο.

Μεγάλο είναι και το ποσοστό των διακεκριμένων καθηγητών φιλοσοφίας, των

φοιτητών και διδακτόρων φιλοσοφίας, τόσο από τη χώρα μας όσο και από το εξωτερικό, που λαμβάνουν μέρος ως σύνεδροι, καθώς το επίπεδο του συνεδρίου στην Ελλάδα θεωρείται, από όλα τα Πανεπιστήμια του κόσμου, ως πολύ υψηλό.

Το Διεθνές Τακτικό Συνέδριο Φιλοσοφίας συμβάλλει ενεργά στον Συνεδριακό Τουρισμό:

Δυνατότητα συνοδείας των συνέδρων από μέλη της οικογένειας ή τους φίλους τους.

Το Διεθνές Τακτικό Συνέδριο Φιλοσοφίας συμβάλλει επίσης ενεργά στον Συνεδριακό Τουρισμό, καθώς κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι σύνεδροι συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους ή τούς φίλους τους.

Η Ρόδος είναι ένας σπουδαίος προορισμός παγκοσμίως, λόγω της τεράστιας ιστορία της, των διασήμων αξιoθεάτων της και του φυσικού της κάλλους. Τα σύγχρονα εναέρια και ακτοπλοϊκά μέσα που διαθέτει αποτελούν ευκαιρία για συμμετοχή στο Συνέδριο με οικογενειακές ή φιλικές διακοπές.

Γιατί γίνεται στη Ρόδο το 29ο Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας;

Η Ρόδος, ιδιαίτερα κατά την Ελληνιστική και την πρώϊμη Ρωμαϊκή περίοδο, υπήρξε ένα από τα μεγάλα κέντρα Ελληνιστικής φιλοσοφίας και Ελληνικής πνευματικής ζωής. Το Συνέδριο έχει ως στόχο να αναδείξει διεθνώς το μεγάλο αυτό και σχετικά λίγο γνωστό σήμερα κεφάλαιο της Ελληνικής φιλοσοφίας και της ιστορίας της Ρόδου. Ένας από τους πλέον διαπρεπείς Ρωμαίους πολιτικούς ηγέτες και πνευματικούς άνδρες, ο Κικέρων, υπήρξε μαθητής Ελλήνων φιλοσόφων στη Ρόδο.

Επιπλέον, με αφορμή την ανακήρυξη του 2017 ως Έτους Δωδεκανήσου από την Ελληνική Βουλή, που είναι πραγματικά γεγονός με μεγάλη εθνική σημασία και αναδεικνύει το ρόλο των νησιών μας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, όπως επίσης την έμπρακτη στήριξη της Νησιωτικότητας από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, η Διεθνής Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας εξέφρασε το ενδιαφέρον για την οργάνωση, το 2017, ενός μεγάλου Διεθνούς Συνεδρίου στη Ρόδο

Που αποσκοπεί το Συνέδριο αυτό;

Το Συνέδριο αποσκοπεί να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα και πλαίσιο έρευνας για την ηθική και πολιτική των Ελλήνων, σε συνάρτηση με τα κρίσιμα και καίρια θέματα της ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας, κατά τον εικοστό πρώτο αιώνα. Όπως δηλαδή στα προηγούμενα Συνέδρια της ΔΕΕΦ, έτσι και στο παρόν Συνέδριο υπάρχουν δύο βασικοί άξονες αναφοράς, ήτοι, πρωταρχικά, η αναφορά στη μακραίωνη Ελληνική φιλοσοφική κληρονομιά (εν προκειμένω κυρίως στην ελληνική ηθική και πολιτική φιλοσοφία) και, κατά δεύτερο λόγο, στη νεότερη και σύγχρονη φιλοσοφική πραγματικότητα. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις Ανακοινώσεις της ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας , που αναφέρονται στη σέση των προβαλλομένων ιδεών και δοξασιών των διαφόρων διανοητών και φιλοσόφων με τον τρόπο ζωής .

Εξ άλλου, λόγω της σχέσεως της Ρόδου με τη φιλοσοφία και ιδιαίτερα με την Ελληνική φιλοσοφία της Ελληνιστικής και Ρωμαϊκής περιόδου (Παναίτιος, Ποσειδώνιος, Σενέκας, Κικέρων, Λουκρήτιος, Μουσώνιος κ.α.), έχουν γίνει δεκτές και Ανακοινώσεις των διανοητών και φιλοσόφων της Ελληνιστικής και Ρωμαϊκής περιόδου, που εντάσσονται όχι μόνον στην ηθική και πολιτική φιλοσοφία, αλλά και στην ευρύτερη θεματική περιοχή της Ελληνιστικής φιλοσοφίας (λογική, οντολογία, μεταφυσική, γνωσιοθεωρία κτλ).



Οι κύριες θεματικές ενότητες του Συνεδρίου

Ι.ΗΘΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ

ΙΙ. Η ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ

IIΙ. Η ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

IV. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(Ηθική και πολιτική φιλοσοφία, λογική, οντολογία, μεταφυσική και γνωσιοθεωρία)

V. H ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΝΕΟ-ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ

Παράλληλες δραστηριότητες του 29ου Συνεδρίου στη Ρόδο:

• Κυριακή, 09/07/2017 και ώρα 20:00 μ.μ., εκτός των Επιστημονικών Συνεδριάσεων, θα δοθεί , στο πλαίσιο του συνεδρίου, θεατρική παράσταση του έργου του Καθηγητή στο Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο Γιάννη Πουλάκου με τον τίτλο «Συμπάσχοντες» ( Commiserators) προς τιμή των Συνέδρων .

• Τρίτη 11/07/2017 και ώρα 19:00 μ.μ., εκτός της πόλεως της Ρόδου, οι σύνεδροι θα επισκεφθούν την Ακρόπολη της Λίνδου, όπου θα λάβει χώρα και ειδική Συνεδρία.

• Καθ' όλη τη διάρκεια του συνεδρίου θα υπάρχει έκθεση φιλοσοφικού επιστημονικού βιβλίου με δημοσιεύματα της IAGP και με βιβλία των Συνέδρων.

Δικαίωμα παρακολούθησης του Συνεδρίου θα έχουν :

Οι σύνεδροι, οι ειδικοί στην Ελληνική φιλοσοφία, οι θεωρητικοί και φιλόσοφοι της ηθικής και της πολιτικής ζωής, οι εκπαιδευτικού όλων των βαθμίδων, οι πολιτικοί και κυβερνητικοί φορείς, όλοι οι πολίτες και τα δημιουργικά πρόσωπα που ζητούν να τεθούν αρχές και όρια, που να προσδιορίζουν τις δυνατότητες της πολιτικής και

ηθικής δράσεως, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να δίδεται νόημα στον τρόπο ζωής του σύγχρονου ανθρώπου και να τίθενται στέρεες βάσεις στη ζωή των εθνών και λαών.

Επίσης, όλοι οι δημοσιογράφοι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

•Τέλος, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, θα υπάρχει ταυτόχρονη επιστημονική διερμηνεία ,ώστε να διευκολύνονται στην επικοινωνία οι Έλληνες και αλλοδαποί σύνεδροι ,που παρακολουθούν το Συνέδριο.