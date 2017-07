Η Βεατρίκη Σέρβου νέα πρόεδρος του Ομίλου Inner Wheel Ρόδου (φωτορεπορτάζ)

«Εν μέσω μιας από τις πιο δύσκολες περιόδους της σύγχρονης Ελλάδας, μια περίοδο που η κρίση, αντί να υποχωρεί, απλώνεται σε όλη τη χώρα, δυσκολεύοντας τη ζωή όλων, αλλά και την επιβίωση αδύναμων κοινωνικά ομάδων της χώρας, έρχονται οργανωμένες κινήσεις ανθρω­πιάς και αλληλεγγύης που υποκαθιστούν στο μέτρο του δυνατού τις αδυναμίες του κεντρικού κράτους.

Πρόκειται για κινήσεις που βρίσκονται μέσα στο πνεύμα και τους σκοπούς του Παγκόσμιου Ομίλου Inner Wheel και φυσικά του Ομίλου Inner Wheel Ρόδου, που έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι διαθέτει ευαισθησία και στοχεύει στην ανιδιοτελή προσφορά και την έμπρακτη στήριξη και αλληλεγγύη συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη”.

Με τα λόγια αυτά η νέα πρόεδρος του Ομίλου Inner Wheel Ρόδου κα Βεατρίκη Σέρβου, ξεκίνησε τον χαιρετισμό της στα μέλη του Ομίλου αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «η νέα διοίκηση όπως και οι προηγούμενες, θα είναι αυτό που επιθυμούμε όλοι: δραστήρια, με μεράκι, θέληση, πείσμα και προ πάντων με όραμα για μια νέα θητεία γεμάτη αγάπη και πρόοδο».

Τη σκυτάλη της ηγεσίας του Ομίλου Inner Wheel Ρόδου για την χρονιά 2017-2018 παρέδωσε στην κα Βεατρίκη Σέρβου η μέχρι τώρα πρόεδρος του Ομίλου κα Ανθούλα Καραολάνη, παρουσία της πλειοψηφίας των μελών του Ομίλου, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αλλαγής ηγεσίας που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 5 Ιουλίου 2017, στο εστιατόριο- μπαρ Sissitio, στην Παλιά Πόλη.

Η κα Βεατρίκη Σέρβου, δραστήριο μέλος της κοινωνίας της Ρόδου ανέλαβε τα ηνία του Ομίλου Inner Wheel Ρόδου για την χρονιά 2017-2018.

Ο Όμιλος Inner Wheel Ρόδου μετράει πενήντα χρόνια κοινωνικής και φιλανθρωπικής δράσης. Οι πράξεις ανθρωπιάς και αγάπης των μελών του στηρίζουν την τοπική κοινωνία και δίνουν ελπίδα σε πολλούς συνανθρώπους μας. Το Inner Wheel Ελλάδος ανήκει στην μεγάλη οικογένεια του International Inner Wheel, που ιδρύθηκε το 1924 στο Manchester, UK από την Margarette Golding.

Το Inner Wheel, που σημαίνει εσωτερικός τροχός, είναι μία από τις μεγαλύτερες οργανώσεις στον κόσμο (3.895 όμιλοι σε 103 χώρες), η οποία έχει ως κύριο στόχο της την προσφορά στο συνάνθρωπο, την ανθρωπιστική εθελοντική προσφορά προς αυτούς που έχουν ανάγκη και την ανάπτυξη πραγματικής φιλίας μεταξύ των μελών.

Η οργάνωση είναι απολιτική, μη κερδοσκοπική, της οποίας τα μέλη του είναι καταξιωμένα μέλη της κοινωνίας που έχουν στην καρδιά τους την προσφορά στον συνάνθρωπό μας και σε αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη.

Στην Ελλάδα υπάρχουν 17 Όμιλοι και ο πρώτος Όμιλος ιδρύθηκε το 1967 στη Ρόδο. Στις 28 Οκτωβρίου 1990 ανακοινώθηκε από τη γραμματέα του I.I.W κ. Margaret Palmer η ίδρυση της 247 Περιφέρειας Ελλάδος η οποία συγκροτήθηκε από τους 6 πρώτους ομίλους I.W. Ελλάδος, Ρόδου, Θεσσαλονίκης, Αθηνών- Βορρά, Ξάνθης, Γλυφάδας και Καβάλας.

«Με στόχο μας το φετινό σύνθημα της προέδρου του διεθνούς Inner Wheel «Αφήστε μια κληρονομιά» και με γνώμονα τις αξίες και τα ιδανικά του Ομίλου, θα προχωρήσουμε στα χνάρια των προηγουμένων διοικήσεων, στα βήματα της προσφοράς, της φροντίδας και της συμπαράστασης σε αδύναμους συμπολίτες μας, σε οργανισμούς και φορείς και γενικότερα στην κοινωνία της Ρόδου» ανέφερε στην ομιλία της η κα Βεατρίκη Σέρβου καταλήγοντας :

«Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου που με τιμήσατε με την επιλογή σας για τη θέση της Προέδρου του Ομίλου Inner Wheel Ρόδου. Δεσμεύομαι ότι από πλευράς μου θα κάνω ότι είναι δυνατόν για να σταθώ στο ύψος της θέσης και των περιστάσεων, των αναγκών της κοινωνίας μας, θα βοηθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να γίνει πράξη το φετινό μήνυμα της προέδρου του διεθνούς Inner Wheel «Αφήστε μία κληρονομιά».

Και θα το κάνουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να κατανοήσουν όλοι την προσπάθειά μας να αφήσουμε αυτή την κληρονομιά αγάπης και αλληλεγγύης» για να αποσπάσει το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων στη συνεστίαση στο εστιατόριο- μπαρ “Sissitio”.

Στη συνεστίαση πραγματοποιήθηκε και η εισδοχή ενός νέου μέλους στον Όμιλο Inner Wheel Ρόδου της κας Daniela Frattini.

Τα εύσημα των παρευρισκομένων μελών του Ομίλου δέχθηκε και η αποχωρούσα πρόεδρος Inner Wheel Ρόδου 2016-2017 κα Ανθούλα Καραολάνη, η οποία προβαίνοντας σε έναν μικρό απολογισμό της θητείας της επεσήμανε ορισμένες εκ των πολλών δράσεων του Ομίλου, τονίζοντας:

«Με το διεθνές σύνθημα της χρονιάς 2016-2017 “Touch a heart” ευαισθητοποιήσαμε την τοπική μας κοινωνία προσφέροντας την βοήθεια μας όπου μας ζητήθηκε. Το Χριστουγεννιάτικο bazzar μας όπως κάθε χρόνο στέφθηκε με επιτυχία και έχει πλέον καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικές εκδηλώσεις στην τοπική μας κοινωνία, βοηθώντας από τα έσοδα της εκδήλωσης τους αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας.

Η συμμετοχή του Ομίλου μας στο συνέδριο στη Θεσσαλονίκη υπήρξε αισθητή, με παρουσία 9 ατόμων-μελών του Ομίλου μας όπου μας προσέφεραν για τον εορτασμό των 50 χρόνων του Inner Wheel Ρόδου (1967-2017) τη νέα κορδέλα της Προέδρου I.W.R.

Θα ήθελα κλείνοντας, να ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία που είχαμε με τον Ροταριανό Όμιλο Ρόδου και το Rotaract Club Ρόδου, διότι οι οργανώσεις του Rotary, Inner Wheel και Rotaract είναι αυτόνομες, ανεξάρτητες, αλλά ποτέ ανταγωνιστικές. Αντίθετα ήταν και θα είναι συμπληρωματικές».

Κλείνοντας η νέα πρόεδρος κα Βεατρίκη Σέρβου παρουσίασε το νέο Δ.Σ του Inner Wheel Ρόδου που είναι :

Πρόεδρος: Βεατρίκη – Καλλιόπη Σέρβου

Αντιπρόεδρος: Χριστίνα Μοσχή

Προ Πρόεδρος: Ανθούλα Καραολάνη

Γραμματέας: Ευγενία (Εύη) Κατσαρά

Ταμίας: Μαρία (Ρίκα) Πάλμου

Βοηθός Ταμία: Αικατερίνη Γιαννούλη

Κοσμήτορες: Δέσποινα (Πίτσα) Δαλιάνη, Ειρήνη Χαλκιά

Οργανώτρια Δημοσίων Σχέσεων: Φωτεινή (Φένια) Ατσίδη

Υπεύθυνη εκδηλώσεων: Έφη Νικολιδάκη

Εκδότρια – Ανταποκρίτρια: Ανθούλα Κολιάδη

Υπεύθυνη internet: Ανθούλα Βελιάδη

Μέλη: Ανθούλα Καμπουροπούλου, Παρασκευή (Εύη) Μουστάκη, Ισμήνη Υψηλάντη

Εκπρόσωποι Περιφέρειας: Μαρία Νικολιδάκη, Μαριέττα Φουρτούνη, Μαίρη Σαρίκα

Προ Διοικητές: Ειρήνη (Ρένα) Χατζάκη, Φαίδρα Σπανού.