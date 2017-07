Ιάκωβος Κοντόζογλου: «Νιώθω περήφανος που είμαι και Έλληνας και Αυστραλός»

Της Θεοδώρας Μαϊου από το Νέο Κόσμο

Είναι ο μοναδικός Ελληνοαυστραλός από τη Νότια Αυστραλία που βραβεύτηκε για τις υπηρεσίες του στο κοινωνικό σύνολο, στο πλαίσιο των διακρίσεων που απονέμονται σε πολίτες με αφορμή τα γενέθλια της βασίλισσας.

«Δεν το περίμενα, αλλά ήταν σίγουρα μια ιδιαίτερη στιγμή για μένα όταν μου ανακοινώθηκε ότι πρόκειται να βραβευθώ για τις υπηρεσίες μου στον τομέα των εικαστικών και δράττομαι της ευκαιρίας να ευχαριστήσω όλους εκείνους τους ανθρώπους της εκπαίδευσης και της τέχνης με τους οποίους είχα την τύχη να συνεργαστώ τα τελευταία χρόνια» δήλωσε συγκινημένος ο 77χρονος σήμερα Ιάκωβος Κοντόζογλου (Jack Condous), στον οποίο απονεμήθηκε το Μετάλλιο της Γενικής Κατηγορίας του Τάγματος της Αυστραλίας (Medal in the General Division of the Order of Australia, OAM, για τις υπηρεσίες του στις εικαστικές τέχνες και την εκπαίδευση.

Ο Ιάκωβος Κοντόζογλου γεννήθηκε στην Αδελαΐδα το 1940 και είναι παιδί μεταναστών από το Καστελλόριζο.



Σπούδασε Εικαστικές Τέχνες, δίδαξε σε σχολεία της Νότιας Αυστραλίας και του Darwin όπου και καθιέρωσε το πρώτο κέντρο εικαστικών τεχνών, Darwin Arts Society, διετέλεσε πρόεδρος του Τμήματος Καλών Τεχνών της UNESCO και κέρδισε υποτροφία για να διδάξει σε εκπαιδευτήρια της Μασαχουσέτης και της Νέας Υόρκης των ΗΠΑ.

«Έμεινα δύο χρόνια στις Η.Π.Α. αλλά αποφάσισα να επιστρέψω στην Αδελαΐδα για να είμαι κοντά στην οικογένειά μου» είπε ο βραβευθείς, πατέρας τεσσάρων παιδιών αλλά και ευτυχής παππούς αφού έχει δέκα εγγόνια.

«Γεννήθηκα στην Αδελαΐδα αλλά οι γονείς μου κατάγονται από το Καστελλόριζο. Ο πατέρας μου, Μιχάλης, ουσιαστικά απέδρασε από την Ελλάδα, γιατί δεν ήθελε να βρεθεί αιχμάλωτος του ιταλικού στρατού. Έφτασε για πρώτη φορά στην Αδελαΐδα το 1917, εργάστηκε σκληρά και όταν πλέον συγκέντρωσε ένα αξιοπρεπές χρηματικό ποσό επέστρεψε στην Ελλάδα και το Καστελλόριζο.



Εκεί γνώρισε και παντρεύτηκε την μητέρα μου Ευαγγελία Χατζηγιακουμή, ήρθαν μαζί στην Αδελαΐδα και άνοιξαν δύο καφετερίες στο κέντρο της πόλης, το Central Café και το Regent Café» λέει ο Ιάκωβος Κοντόζογλου, ο οποίος δεν φαίνεται να έχει ακόμα στο μυαλό του να αποσυρθεί από την τέχνη του και την εκπαίδευση.



«Μου αρέσει να δημιουργώ και να διδάσκω και ανυπομονώ ήδη για τις νέες προκλήσεις που θα κληθώ να αντιμετωπίσω στο μέλλον ενώ στόχος μου είναι να συνεχίσω να προσφέρω και να συμβάλλω και εγώ όπως και όσο μπορώ στην ευημερία της ευρύτερης αυστραλιανής κοινωνίας. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι δεν έχω ταυτόχρονα στραμμένο το βλέμμα μου προς την πατρίδα μου το Καστελλόριζο» είπε.



Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει ήδη προγραμματίσει έκθεση φωτογραφίας τον ερχόμενο Οκτώβριο με δικά του έργα που θα αποτυπώνουν τις ομορφιές του νησιού του, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν σε φιλανθρωπικό σκοπό.

«Είμαι περήφανος που είμαι και Έλληνας και Αυστραλός, αλλά όσο μεγαλώνω τόσο περισσότερο νιώθω συνδεδεμένος με την πατρίδα των προγόνων μου την οποία επισκέπτομαι συχνά, μιας και λατρεύω να ακούω τον μοναδικό μου εν ζωή συγγενή εκεί, τον θείο μου, να μου αφηγείται τις ιστορίες της οικογένειας μου.

«Η Αυστραλία αλλά και ο τόπος μας, ο οποίος είναι θησαυρός τέχνης, αλλάζουν διαρκώς και βλέπω μια ροπή και πάλι προς την τέχνη και τα γράμματα που, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για τα παιδιά και τα εγγόνια μας» κατέληξε ο Ιάκωβος Κοντόζογλου.