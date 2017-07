«Αναπνέω» 2017: Συνεχίζεται για 4η συνεχή χρονιά η Εκστρατεία Ενημέρωσης του κοινού

Για τέταρτη συνεχή χρονιά, η εκστρατεία «Αναπνέω», μια πρωτοβουλία της Novartis Hellas με την επιστημονική υποστήριξη της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ) ξεκινάει το ταξίδι της σε δυσπρόσιτες περιοχές της Ελλάδας.

Η εκστρατεία «Αναπνέω», σχεδιάστηκε από τη Novartis με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση και του κοινού σχετικά με τη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), προσφέροντας παράλληλα δωρεάν σπιρομετρήσεις στους κατοίκους ακριτικών περιοχών της Ελλάδας, όπου η πρόσβαση σε εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό και προληπτικές εξετάσεις είναι δύσκολη.

Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) επηρεάζει περίπου 210 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως 1 και θεωρείται η τρίτη κύρια αιτία θανάτου 2. Είναι προοδευτική (συνήθως επιδεινώνεται με την πάροδο του χρόνου), και μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή3,4. Η ΧΑΠ δυσχεραίνει την αναπνοή, και παρουσιάζει συμπτώματα με καταστροφική επίδραση στη λειτουργία των ασθενών (π.χ. περιορισμός της δραστηριότητας, μειωμένη κινητικότητα) και την ποιότητα ζωής τους 3,4.

Η ΧΑΠ αποτελεί σοβαρή αιτία νοσηρότητας και θνητότητας και στην Ελλάδα, καθώς ο αριθμός ασθενών ξεπερνά τις 500.000, ενώ η επίπτωσή της φτάνει στο 8.4% στο γενικό πληθυσμό (11.6% στους άντρες και 4.8% στις γυναίκες) 5.

Σύμφωνα με τον κο. Σπύρο Ζακυνθινό, Καθηγητή Πνευμονολογίας & Εντατικής Θεραπείας και Πρόεδρο της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας «Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία στην ανίχνευση και διάγνωση χρόνιων αναπνευστικών νοσημάτων σε πληθυσμούς χωρίς πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία υποστηρίζει επιστημονικά ανάλογες δράσεις τώρα και στο προσεχές μέλλον».

Η κα Σταματούλα Τσικρικά, Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, ιατρός δημόσιας υγείας και εκπρόσωπος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας δήλωσε: «Χαίρομαι πολύ που θα συμμετέχω στην ενημερωτική εκστρατεία “Aναπνέω” που αφορά παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος. Κάθε δράση με σκοπό την προαγωγή υγείας, μας βρίσκει σύμφωνους»

Ο κος Γρηγόρης Ρομπόπουλος, Ιατρός-Ενδοκρινολόγος, Ιατρικός Διευθυντής της Novartis Hellas, δήλωσε χαρακτηριστικά «Η Novartis Hellas έχοντας στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της τους έλληνες ασθενείς, βρίσκεται στο πλευρό των ακριτών μας για 4η συνεχή χρονιά, προβάλλοντας τη σημαντικότητα της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης για μια υποτιμημένη νόσο, όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια. Ευχαριστούμε την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία για την πολύτιμη επιστημονική υποστήριξη και δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίζουμε να βοηθούμε τους συμπολίτες μας σε απομακρυσμένες περιοχές να ζουν περισσότερο και με καλύτερη ποιότητα ζωής.»

Φέτος η εκστρατεία «Αναπνέω» θα ταξιδέψει σε έξι διαφορετικούς ακριτικούς προορισμούς: στην Κάσο, το Καστελλόριζο, τη Νίσυρο, την Καρδαμύλη, τα Ζαγοροχώρια και τη Σαμοθράκη. Η ομάδα του «Αναπνέω» με τη συνοδεία γιατρού - εκπροσώπου της ΕΠΕ θα ταξιδεύει από τον Ιούλιο ως το Νοέμβριο για να ενημερώνει και να εξετάζει τους κατοίκους αυτών των περιοχών. Αναλυτικά για τον Ιούλιο:

Κάσος: Πέμπτη - Παρασκευή 13-14/07

Λιμάνι Κάσου, (πλησίον αίθουσας αναμονής επιβατών)

10:00-13:00

Καστελλόριζο: Τρίτη – Τετάρτη 19-20/07

Κεντρικό λιμάνι Καστελλόριζου, (πλησίον του ιατρείου)

10:00-13:00

Νίσυρος: Σάββατο - Κυριακή 22-23/07

Δημαρχείο Νισύρου

10:00-13:00

Σχετικά με τη Novartis

Η Novartis παρέχει καινοτόμες λύσεις στον τομέα της υγείας που καλύπτουν τις εξελισσόμενες ανάγκες των ασθενών και της κοινωνίας. Με έδρα στη Βασιλεία της Ελβετίας, η Novartis προσφέρει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο για την καλύτερη δυνατή κάλυψη των εν λόγω αναγκών: καινοτόμα φάρμακα, οφθαλμιατρικά προϊόντα και χαμηλού κόστους γενόσημα και βιοομοειδή φάρμακα. Η Novartis κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως σε αυτούς τους τομείς. Το 2016, ο Όμιλος σημείωσε καθαρές πωλήσεις ύψους 48,5 δις δολαρίων ΗΠΑ, ενώ οι δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης σε ολόκληρο τον Όμιλο ανήλθαν σε 9,0 δις δολάρια ΗΠΑ περίπου. Οι εταιρείες του Ομίλου Novartis απασχολούν περίπου 118.000 συνεργάτες πλήρους απασχόλησης. Τα προϊόντα της Novartis είναι διαθέσιμα σε περίπου 155 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Novartis Hellas:

Website: www.novartis.gr

Facebook page:

https://www.facebook.com/NovartisHellas/

YouTube channel: Novartis Hellas

Παραπομπές

1. Global Alliance Against Chronic Respiratory Diseases (GARD). 8th General Meeting. Available at: http://www.who.int/gard/publications/GARDGMreport2013.pdf [Accessed 10 March 2016].

2. World Health Organization: The top 10 causes of death fact sheet No 310. Available at: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/ [Accessed 4 July 2017].

3. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. Updated 2016. Available at: http://www.goldcopd.org/uploads/users/files/WatermarkedGlobal%20Strategy%202016(1).pdf [Accessed 10 March 2016].

4. Global Alliance Against Chronic Respiratory Diseases (GARD). Global surveillance, prevention and control of chronic respiratory diseases: a comprehensive approach. Available at: http://www.who.int/gard/publications/GARD_Manual/en/ [Accessed 10 March 2016].

5. Tzanakis N., Anagnostopoulou U., Filaditaki V., Christaki P., Siafakas N.; COPD Group of the Hellenic Thoracic Society. 2004. Prevalence of COPD in Greece. Chest, 125:892-900.