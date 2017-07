Στη Ρόδο για διακοπές χορευτές και χορεύτριες από το «So You Think You Can Dance»

Στη Ρόδο βρίσκονται από σήμερα το απόγευμα χορευτές και χορεύτριες που πήραν μέρος στο talent show «So You Think You Can Dance», για ολιγοήμερες διακοπές.

Τα ταλαντούχα αγόρια και κορίτσια που πήραν μέρος στον χορευτικό διαγωνισμό και παρακολούθησε όλη η Ελλάδα το τελευταίο δίμηνο, βρίσκονται στο νησί προσκεκλημένοι της επίσης ταλαντούχας Ροδίτισσας χορεύτριας Μαριάννας Παπακαωνσταντίνου.

Δείτε χαρακτηριστικές φωτογραφίες από την βόλτα τους στη Ρόδο και την έκπληξη που επεφύλαξαν στην Μαριάννα Παπακωνσταντίνου η οποία γιορτάζει σήμερα τα γενέθλιά της!