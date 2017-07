Σακελλάρης Κουτούζης: Ο σύγχρονος Καλύμνιος γλύπτης και η παρουσία του στην Κίνα

Οι διοργανωτές του 18ου συμπόσιου γλυπτικής στην Changchun της Κίνας για μία ακόμη φορά προτίμησαν τον Καλύμνιο γλύπτη τον επέλεξαν μεταξύ 1732 προτάσεων που είχαν κατατεθεί. Θα φιλοτεχνήσει μπρούτζινο άγαλμα με θέμα «ο Μαγικός Αυλητής του Δάσους» ύψους 2.60 μέτρων.



Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΚΟΥΤΟΥΖΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΤΟ 18ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΣΤΗ CHAMGCHUN ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ

Στο 18ο συμπόσιο γλυπτικής στην Changchun της Κίνας, που διεξάγεται από 20 Ιουλίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2017, επελέγη ο Καλύμνιος γλύπτης Σακελλάρης Κουτούζης να μεταβεί εκεί και να φιλοτεχνήσει την πρόταση του «the Magic Flutistof the Forest»(Ο μαγικός αυλητής του Δάσους).

Στο σχετικό διεθνή διαγωνισμό, κατατέθηκαν συνολικά 1732 προτάσεις και εξεδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής 634 γλύπτες από 73 χώρες, Η κριτική επιτροπή επέλεξε 82 προτάσεις, από τις οποίες 53 ήταν από την Κίνα και 29 από τον υπόλοιπο κόσμο.

Ανάμεσα σ’ αυτές τις 29 και η μοναδική από Ελλάδα, είναι και η πρόταση του συμπατριώτη μας γλύπτη, και έτσι ο Σακελλάρης Κουτούζης θα τοποθετήσει και τρίτο, πλέον, έργο στη Changchun.

Με αφορμή αυτή την άκρως αυτή τιμητική επιλογή και τη συμμετοχή του Σακελλάρη Κουτούζη στο 18ο συμπόσιο γλυπτικής στην Changchunτης Κίνας ,κρίναμε σκόπιμο μέσα από τις στήλες της «ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΉΣ» και του kalymnos-news.gr να παρουσιάσουμε ένα αφιέρωμα στο σύγχρονο Καλύμνιο γλύπτη, τόσο για το έργο του, όσο και για την παρουσία του στην Κίνα για 3η φορά.

ΤΟ WHO IS WHO ΤΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΚΟΥΤΟΥΖΗ

Ο Σακελλάρης Κουτούζης γεννήθηκε το 1950 στην Κάλυμνο. Από τα παιδικά του χρόνια, στην οικογένεια του και στο μικρό κοινωνικό περίγυρο της Καλύμνου διαπιστώθηκε η κλίση του προς τη γλυπτική. Αργότερα, κοντά σε συγγενείς γλύπτες, αλλά και σε ιδιωτικές σχολές στην Αθήνα παρακολούθησε μαθήματα Τέχνης και ειδικευμένης τεχνογνωσίας της γλυπτικής. Σήμερα είμαι μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος.



Επίσης έχει σπουδάσει μαθηματικά και είναι απόφοιτος του Μαθηματικού τμήματος του Εθνικού Πανεπιστημίου Αθηνών.





Μετά τη σπουδαστική περίοδο, έχει αφιερώσει πολλά χρόνια σε μελέτη της Ιστορίας της Τέχνης αλλά και εξατομικευμένα στο έργο, των μεγάλων δημιουργών της γλυπτικής όπως του Φειδία, του Πραξιτέλη, του Μιχαήλ- Άγγελου και του Ροντέν. Τα θαυμάσια έργα συλλογών γλυπτικής, που φιλοξενούνται στα μουσεία, το βοήθησαν ως σημείο αναφοράς, αλλά και ως μοναδική συντροφιά στην αναζήτησή του για την βαθύτερη επαφή με τη τέχνη. Από το 1980 επέστρεψε στην Κάλυμνο, όπου ζει και εργάζεται διδάσκοντας μαθηματικά και διατηρώντας παράλληλα εργαστήριο γλυπτικής.

Ο μπρούτζος είναι το αγαπημένο μου υλικό. Η δουλειά του έγινε γνωστή με εκθέσεις και παρουσιάσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, οπότε πολλά από τα συλλεκτικά έργα του φιλοξενούνται ήδη σε ιδιωτικές συλλογές σ‘ όλο τον κόσμο, σε μουσεία και γκαλερί, αλλά και ως δημόσια μνημεία στην Ελλάδα, στην Κάλυμνο, Κω, Ρόδο αλλά και στην Αθήνα, στο Κιάτο κλπ. έως …. και στην Κίνα.

Μερικά έργα του έχουν συμμετάσχει σε διεθνείς καλλιτεχνικές διοργανώσεις.



Η προσωπική του προτίμηση, είναι η παραστατική τέχνη ενταγμένη στα σύγχρονα δεδομένα. Επιδιώκει να αποδίδει τις ουσιαστικές αλήθειες του θέματος που τον εμπνέει με την εκφραστικότητα του ανθρώπινου σώματος, πάντα με σεβασμό στην ακεραιότητα της συνολικής μορφής, υπηρετώντας κατά ένα μέρος τον παραστατικό εξπρεσιονισμό.



Έχει την άποψη ότι η σύγχρονη παραστατική γλυπτική είναι φυσική συνέχεια των κλασσικών αξιών και έργων της γλυπτικής με αρκετές ριζοσπαστικές παρεμβάσεις.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ

Μεγάλος ο αριθμός και σημαντικά τα έργα που φιλοτέχνησε ιδιαίτερα την τελευταία 15ετία ο Σακελλάρης Κουτούζης. Επίσης δεκάδες οι δραστηριότητες γλυπτικής, οι εκθέσεις, οι εκδηλώσεις που συμμετείχε. Δεν θα επεκταθούμε στο κεφάλαιο αυτό προκειμένου να αναφερθούμε εκτενέστερα στην παρουσία του Σακελλάρη Κουτούζη στην Κίνα. Μπορείτε να δείτε το πλούσιο έργο του επισκεπτόμενοι το προσωπικό του site στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sculptor-koutouzis.gr

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΚΟΥΤΟΥΖΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

Ο Σακελλάρης Κουτούζης με τη συμμετοχή του στο 18ο συμπόσιο γλυπτικής όπου θα φιλοτεχνήσει την πρόταση του «the Magic Flutistof the Forest»(Ο μαγικός αυλητής του Δάσους), θα τοποθετήσει και τρίτο, πλέον, έργο στη Changchun της Κίνας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Changchun στην Κίνα διοργανώνει από το 1997 κάθε χρόνο ένα τέτοιο Συμπόσιο με διεθνή Διαγωνισμό και θεωρείται η παγκόσμια πόλη της γλυπτικής.

Λίγα λόγια για την Changchun.

Είναι πρωτεύουσα στην επαρχία Jilin (πρώην Μαντζουρία) στη βόρειο-ανατολική Κίνα. Είναι βορειότερα από τη Βόρειο Κορέα, κοντά στην πόλη Χαρμπίν, εκεί που γεννήθηκε ο ποιητής μας Καββαδίας.!! Η πόλη έχει περίπου 4.000.000 κατοίκους και η ευρύτερη περιοχή περίπου 8.000.000. εκ. κατοίκους. Από πλευράς πληθυσμιακής κατάταξης είναι η 20η πόλη της Κίνας ενώ από πλευράς πολιτισμικής κατάταξης είναι η 4η!! Έχει πολλά πανεπιστήμια, μουσεία, πολλά πάρκα γλυπτικής και έντονη Καλλιτεχνική ζωή. Εκεί γυρίστηκε από τον Μπερτολούτσι η ταινία «ο τελευταίος Αυτοκράτωρ».

Είναι μια πόλη η οποία, παρά το ότι έχει μια ραγδαία οικονομική ανάπτυξη, εν τούτοις κρατάει το παραδοσιακό Κινέζικο «χρώμα» αν θεωρήσει κανείς ότι οι γιγαντουπόλεις π.χ. Σανγκάη (30.000.000 εκ. κάτοικοι), Πεκίνο (25.000.000 εκ κάτοικοι) έχουν πλέον μετασχηματισθεί σε παγκοσμιοποιημένες μεγαλουπόλεις!!!





Οι κάτοικοι στη Changchunείναι απλοί, εγκάρδιοι και φιλόξενοι, το φυσικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από πολλά νερά, λίμνες και ποτάμια. Πολύ κοντά από το κέντρο της πόλης, μπορείς να επισκεφθείς ποικίλα μέρη ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Φαγητό μπορεί να απολαύσει κανείς σε όλα τα δυνατά επίπεδα από απλά εστιατόρια έως υπερπολυτελή και με όλες τις αντίστοιχες ποικιλίες γεύσεων.

Κυρίως όμως η πόλη επιδιώκει να χαρακτηρισθεί ως η παγκόσμια πόλη της γλυπτικής!!! Επί 18 συναπτά χρόνια, διοργανώνει παγκόσμια συμπόσια γλυπτικής υλοποιώντας μια πολύ ενδιαφέρουσα συγκέντρωση αγαλμάτων από γλύπτες από όλο τον κόσμο!! Κυριολεκτικά, καλλιτέχνες από κάθε γωνιά της γης, προσκαλούνται να υλοποιήσουν την πρόταση τους η οποία ανταποκρίνεται στο θέμα που ορίζουν κάθε χρόνο οι οργανωτές, εφόσον βέβαια επιλεγεί η πρόταση τους, από την επιτροπή κρίσεως!!.



Έχει ήδη, περισσότερα από 10 μεγάλα, ανοικτά μουσεία, Πάρκα Γλυπτικής, στα οποία φιλοξενούνται 820 έργα από 530 γλύπτες, προερχόμενοι από 216 χώρες που δίνουν την αίσθηση ενός παγκόσμιου διαλόγου με κώδικα επικοινωνίας την ιδιαίτερη «γλώσσα» της τέχνης των αγαλμάτων!!! Είναι σύγχρονοι χώροι τους οποίους κάθε φορά που τους επισκέπτεσαι νοιώθεις μια δυνατή αισθητική χαρά!!!



Πηγή: kalymnos-news.gr