Σακελλάρης Κουτούζης : Ο σύγχρονος Καλύμνιος γλύπτης και η παρουσία του στην Κίνα

Στο 18ο συμπόσιο γλυπτικής στην Changchun της Κίνας, που διεξάγεται από 20 Ιουλίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2017, επελέγη ο Καλύμνιος γλύπτης Σακελλάρης Κουτούζης να μεταβεί εκεί και να φιλοτεχνήσει την πρόταση του «the Magic Flutistof the Forest»(Ο μαγικός αυλητής του Δάσους).

Στο σχετικό διεθνή διαγωνισμό, κατατέθηκαν συνολικά 1732 προτάσεις και εξεδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής 634 γλύπτες από 73 χώρες,

Η κριτική επιτροπή επέλεξε 82 προτάσεις, από τις οποίες 53 ήταν από την Κίνα και 29 από τον υπόλοιπο κόσμο.

Ανάμεσα σ’ αυτές τις 29 και η μοναδική από Ελλάδα, είναι και η πρόταση του συμπατριώτη μας γλύπτη, και έτσι ο Σακελλάρης Κουτούζης θα τοποθετήσει και τρίτο, πλέον, έργο στη Changchun.

Με αφορμή αυτή την άκρως αυτή τιμητική επιλογή και τη συμμετοχή του Σακελλάρη Κουτούζη στο 18ο συμπόσιο γλυπτικής στην Changchunτης Κίνας ,κρίναμε σκόπιμο μέσα από τις στήλες της «ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΉΣ» και του kalymnos-news.gr να παρουσιάσουμε ένα αφιέρωμα στο σύγχρονο Καλύμνιο γλύπτη, τόσο για το έργο του, όσο και για την παρουσία του στην Κίνα για 3η φορά.

ΤΟ WHO IS WHO ΤΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΚΟΥΤΟΥΖΗ

Ο Σακελλάρης Κουτούζης γεννήθηκε το 1950 στην Κάλυμνο . Από τα παιδικά του χρόνια, στην οικογένεια μου και στο μικρό κοινωνικό περίγυρο της Καλύμνου διαπιστώθηκε η κλίση του προς τη γλυπτική. Αργότερα, κοντά σε συγγενείς γλύπτες, αλλά και σε ιδιωτικές σχολές στην Αθήνα παρακολούθησε μαθήματα Τέχνης και ειδικευμένης τεχνογνωσίας της γλυπτικής. Σήμερα είμαι μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος.

Επίσης έχει σπουδάσει μαθηματικά και είναι απόφοιτος του Μαθηματικού τμήματος του Εθνικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μετά τη σπουδαστική περίοδο, έχει αφιερώσει πολλά χρόνια σε μελέτη της Ιστορίας της Τέχνης αλλά και εξατομικευμένα στο έργο, των μεγάλων δημιουργών της γλυπτικής όπως του Φειδία, του Πραξιτέλη, του Μιχαήλ- Άγγελου και του Ροντέν. Τα θαυμάσια έργα συλλογών γλυπτικής, που φιλοξενούνται στα μουσεία, το βοήθησαν ως σημείο αναφοράς, αλλά και ως μοναδική συντροφιά στην αναζήτησή του για την βαθύτερη επαφή με τη τέχνη.

Από το 1980 επέστρεψε στην Κάλυμνο, όπου ζει και εργάζεται διδάσκοντας μαθηματικά και διατηρώντας παράλληλα εργαστήριο γλυπτικής.

Ο μπρούτζος είναι το αγαπημένο μου υλικό. Η δουλειά του έγινε γνωστή με εκθέσεις και παρουσιάσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, οπότε πολλά από τα συλλεκτικά έργα του φιλοξενούνται ήδη σε ιδιωτικές συλλογές σ‘ όλο τον κόσμο, σε μουσεία και γκαλερί, αλλά και ως δημόσια μνημεία στην Ελλάδα, στην Κάλυμνο, Κω, Ρόδο αλλά και στην Αθήνα, στο Κιάτο κλπ. έως …. και στην Κίνα.

Μερικά έργα του έχουν συμμετάσχει σε διεθνείς καλλιτεχνικές διοργανώσεις.

Η προσωπική του προτίμηση, είναι η παραστατική τέχνη ενταγμένη στα σύγχρονα δεδομένα. Επιδιώκει να αποδίδει τις ουσιαστικές αλήθειες του θέματος που τον εμπνέει με την εκφραστικότητα του ανθρώπινου σώματος, πάντα με σεβασμό στην ακεραιότητα της συνολικής μορφής, υπηρετώντας κατά ένα μέρος τον παραστατικό εξπρεσιονισμό .

Έχει την άποψη ότι η σύγχρονη παραστατική γλυπτική είναι φυσική συνέχεια των κλασσικών αξιών και έργων της γλυπτικής με αρκετές ριζοσπαστικές παρεμβάσεις.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ

Μεγάλος ο αριθμός και σημαντικά τα έργα που φιλοτέχνησε ιδιαίτερα την τελευταία 15ετία ο Σακελλάρης Κουτούζης .

Επίσης δεκάδες οι δραστηριότητες γλυπτικής, οι εκθέσεις, οι εκδηλώσεις που συμμετείχε . Δεν θα επεκταθούμε στο κεφάλαιο αυτό προκειμένου να αναφερθούμε εκτενέστερα στην παρουσία του Σακελλάρη Κουτούζη στην Κίνα. Μπορείτε να δείτε το πλούσιο έργο του επισκεπτόμενοι το προσωπικό του site στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sculptor-koutouzis.gr

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΚΟΥΤΟΥΖΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

Ο Σακελλάρης Κουτούζης με τη συμμετοχή του στο 18ο συμπόσιο γλυπτικής όπου θα φιλοτεχνήσει την πρόταση του «the Magic Flutistof the Forest»(Ο μαγικός αυλητής του Δάσους), θα τοποθετήσει και τρίτο, πλέον, έργο στη Changchun της Κίνας

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Changchun στην Κίνα διοργανώνει από το 1997 κάθε χρόνο ένα τέτοιο Συμπόσιο με διεθνή Διαγωνισμό και θεωρείται η παγκόσμια πόλη της γλυπτικής.

Λίγα λόγια για την Changchun.

Είναι πρωτεύουσα στην επαρχία Jilin ( πρώην Μαντζουρία ) στη βόρειο-ανατολική Κίνα. Είναι βορειότερα από τη Βόρειο Κορέα, κοντά στην πόλη Χαρμπίν, εκεί που γεννήθηκε ο ποιητής μας Καββαδίας.!! Η πόλη έχει περίπου 4.000.000 κατοίκους και η ευρύτερη περιοχή περίπου 8.000.000. εκ. κατοίκους. Από πλευράς πληθυσμιακής κατάταξης είναι η 20η πόλη της Κίνας ενώ από πλευράς πολιτισμικής κατάταξης είναι η 4η !! Έχει πολλά πανεπιστήμια, μουσεία, πολλά πάρκα γλυπτικής και έντονη Καλλιτεχνική ζωή. Εκεί γυρίστηκε από τον Μπερτολούτσι η ταινία « ο τελευταίος Αυτοκράτωρ» .

Είναι μια πόλη η οποία, παρά το ότι έχει μια ραγδαία οικονομική ανάπτυξη, εν τούτοις κρατάει το παραδοσιακό Κινέζικο «χρώμα» αν θεωρήσει κανείς ότι οι γιγαντουπόλεις π.χ. Σανγκάη ( 30.000.000 εκ. κάτοικοι ) , Πεκίνο ( 25.000.000 εκ κάτοικοι ) έχουν πλέον μετασχηματισθεί σε παγκοσμιοποιημένες μεγαλουπόλεις!!! Οι κάτοικοι στη Changchunείναι απλοί, εγκάρδιοι και φιλόξενοι, το φυσικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από πολλά νερά, λίμνες και ποτάμια. Πολύ κοντά από το κέντρο της πόλης, μπορείς να επισκεφθείς ποικίλα μέρη ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Φαγητό μπορεί να απολαύσει κανείς σε όλα τα δυνατά επίπεδα από απλά εστιατόρια έως υπερπολυτελή και με όλες τις αντίστοιχες ποικιλίες γεύσεων.

Κυρίως όμως η πόλη επιδιώκει να χαρακτηρισθεί ως η παγκόσμια πόλη της γλυπτικής !!! Επί 18 συναπτά χρόνια, διοργανώνει παγκόσμια συμπόσια γλυπτικής υλοποιώντας μια πολύ ενδιαφέρουσα συγκέντρωση αγαλμάτων από γλύπτες από όλο τον κόσμο !! Κυριολεκτικά, καλλιτέχνες από κάθε γωνιά της γης, προσκαλούνται να υλοποιήσουν την πρόταση τους η οποία ανταποκρίνεται στο θέμα που ορίζουν κάθε χρόνο οι οργανωτές, εφόσον βέβαια επιλεγεί η πρόταση τους, από την επιτροπή κρίσεως!!.Έχει ήδη, περισσότερα από 10 μεγάλα, ανοικτά μουσεία, Πάρκα Γλυπτικής, στα οποία φιλοξενούνται 820 έργα από 530 γλύπτες, προερχόμενοι από 216 χώρες που δίνουν την αίσθηση ενός παγκόσμιου διαλόγου με κώδικα επικοινωνίας την ιδιαίτερη «γλώσσα» της τέχνης των αγαλμάτων !!! Είναι σύγχρονοι χώροι τους οποίους κάθε φορά που τους επισκέπτεσαι νοιώθεις μια δυνατή αισθητική χαρά !!!

Η Ελληνική παρουσία στα Συμπόσια αυτά

Οι Έλληνες οι οποίοι επελέγησαν στα 17 συμπόσια γλυπτικής της Changchun έως σήμερα είναι :

Γκέλας Κεσίδης με το έργο «η Νίκη» ( 1999 )

Αντώνης Μυρωδιάς με το έργο «Αττικό Συμπόσιο» ( 2001)

Σακελλάρης Κουτούζης με το έργο «ο Δεόμενος Μοναχός» (2011)

Νίκος Κουρούσης ( Κύπριος) με το έργο «Αέναη Κίνηση» (2011)

Σακελλάρης Κουτούζης με το έργο «Ολυμπιακός Λαμπαδηδρόμος» (2012)

Για το 2017 επελέγη ξανά ο Σακελλάρης Κουτούζης με την πρόταση του: « ο Μαγικός Αυλητής του Δάσους» την οποία θα υλοποιήσει κατά την οργάνωση του 18ου Συμποσίου γλυπτικής της Changchun.

Σκέψεις μετά την πρόσκληση του να φιλοτεχνήσω ένα τρίτο έργο στη Changchun.

Μιλώντας στη ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΔΙΔΡΟΜΗ και στο kalymnos-news.gr για την τιμητική αυτή επιλογή στο 18ου συμπόσιο γλυπτικής στην Changchun της Κίνας για μία ακόμη φορά. ο Σακελλάρης Κουτούζης μας είπε:

Είμαι πράγματι πολύ χαρούμενος για το ότι με επέλεξαν και για αυτό το Συμπόσιο, ώστε κατά σειρά θα είναι το τρίτο μου έργο στην πόλη αυτή της Κίνας. Τρία έργα σε μια πόλη της Κίνας είναι μια μοναδικά καλή ευκαιρία για μένα, να βάλω κάπου ένα μικρό πετραδάκι από την ταπεινή παρουσία μου στην τέχνητης γλυπτικής !!

Η πρώτη συμμετοχή 2011

Η πρώτη μου συμμετοχή ήταν το 2011 στο συμπόσιο της Changchunμε θέμα « καινοτομία-απόδραση-όνειρο», ήταν και η πρώτη φορά στη ζωή μου, που εξεδήλωσα τέτοιο σχετικό ενδιαφέρον. Πρότεινα τον «Δεόμενο Μοναχό», ο οποίος από μια άποψη, «δεόμενος»,ζει μια πνευματική απόδραση από τη γήινη πραγματικότητα στην ουράνια. Με επέλεξαν και εκεί άρχισε η αίσθηση της σοβαρότερης ευθύνης μου. Η πιο μεγάλη δυσκολία, ήταν η αίσθηση μου, ότι η γνήσια θρησκευτικότητα στην εποχή μας, με ψυχική και πνευματική συμμετοχή είναι σπάνια !! Οι περισσότεροι άνθρωποι εξαντλούνται σε μια παρακολούθηση λατρευτικών δραστηριοτήτων, και εγώ θα πάω σε μια ανατολική χώρα, περιοχή όπου αποκρυσταλλώθηκαν οι περισσότερες θρησκευτικές ιδέες και θα εμπλακώ με το έργο μου, σε τέτοιο δύσκολο θέμα !!Και οι ανατολικοί θρησκευόμενοι με τον «διαλογισμό» κάτι ανάλογο με τους χριστιανούς πραγματοποιούν, από άλλο όμως «δρόμο». Εκείνοι με την κοσμοαντίληψη τους ότι η ουράνια γαλήνη και αρμονία του σύμπαντος πρέπει να κατακτηθεί και στον εσωτερικό μας ψυχικό κόσμο, στέκονται μπροστά στα αγάλματα του αιώνια ακίνητου βούδα με ταπεινότητα και προσεύχονται να κατακτήσουν παρόμοια εσωτερικότητα.

Ανάμεσα λοιπόν σε τέτοιους ανθρώπους έβαλα έναν δεόμενο χριστιανό μοναχό, με κίνηση και έκφραση γήινης συνομιλίας! Ο Χριστιανός νοιώθει ως τις βασικότερες αξίες που πηγάζουν από τη θρησκεία του , την Αγάπη για τον συνάνθρωπο και την Ευθύνη των πράξεων του, έναντι του Θείου. Και οι δυο αυτές αρχές δοκιμάζονται στην καθημερινότητα για τον καθένα χωριστά, μέσα στην κοινωνίακαι απαιτούν μόνιμη εγρήγορση και αγώνα!! Προσπάθησα λοιπόν να αποδώσω έναν χριστιανό μοναχό να προσεύχεται με κίνηση και έκφραση, διαφορετική από αυτήν που είναι συνηθισμένοι οι ανατολικοί λαοί ! Ίσως λειτουργήσει ως «πρόσκληση για πνευματικό διάλογο» προς τους Ανατολικούς επισκέπτες του έργου .

Η δεύτερη συμμετοχή 2012

Αν το πρώτο μου έργο σχετίζεται με το θέμα: επικοινωνία ανθρώπου με το Θείο, το δεύτερο μου έργο, ο «Ολυμπιακός Λαμπαδηδρόμος» σχετίζεται με το θέμα : διάκριση ανθρώπων μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία. Η προκήρυξη του Συμποσίου ήταν « Φυσική ζωή-Αθλητισμός- Σπορ » .

Και ο Αθλητισμός είναι μεν η ευγενέστερη ανακάλυψη στην ανθρώπινη ανταγωνιστικότητα, αλλά έχει και αρκετές «μαύρες σελίδες» στην ιστορία του. Προσπάθησα να δώσω μια πρωτόγονη αγριάδα, στον μεγάλο διασκελισμό, στην έκφραση του λαμπαδηδρόμου και μια ανάλογη υφή σε όλη την επιφάνεια του έργου. Αν φιλοτεχνούσα ένα φινιρισμένο δέρμα, μια γελαστή, χαρούμενη και υπερήφανη μορφή τότε ίσως οι περισσότεροι επισκέπτες να σκεφτόντουσαν μόνο « τι ωραίο πράγμα είναι ο αθλητισμός» !! .Ίσως τώρα κάποιοι να σκεφθούν και άλλες αρνητικές πλευρές του «σημερινού αθλητισμού», την εμπορευματικότητα, τα ντόπινγκ, τον χρηματισμό και τόσα άλλα που γίνονται στο χώρο του αθλητισμού, που προέρχονται από μια πρωτόγονη ψυχική αγριάδα, η οποία όμως είναι πολύ μακρά από το πνεύμα του «ευ αγωνίζεσθαι» .

Η τρίτη συμμετοχή 2017

Το τρίτο μου έργο που καλούμαι να φιλοτεχνήσω σε λίγο, αναφέρεται στη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό του περιβάλλον « Ο Μαγικός Αυλητής του Δάσους». Θα αποδώσω μια γυναικεία μορφή η οποία θα κρατάει αρχαιο-ελληνικό «δίαυλο» καθισμένη σε βράχο και θα είναι ύψους 2.60 μέτρων. Στη βάση εγκατάστασης του γλυπτού, θα υπάρχει φωτοκύτταρο ευαίσθητο στην ανθρώπινη κίνηση μπροστά από το έργο, το οποίο θα ενεργοποιεί ένα κομμάτι δίλεπτης μουσικής, από σόλο ξύλινο φλάουτο. Σχόλιο για την γενικότερη προσπάθεια μου σ’ αυτό το έργο μπορώ να κάμω αφού τελειώσω το έργο κι όχι πριν το ολοκληρώσω.

Οι μακέτες από το έργο « Ο Μαγικός Αυλητής του Δάσους» που φιλοτέχνησε και θα στήσει ο Σακελλάρης Κουτούζης στη Changchun της Κίνας στο 18ο συμπόσιο γλυπτικής.

