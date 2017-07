Πλούσιο από εκδηλώσεις το Φεστιβάλ Σύμης 2017

Πενήντα Εκδηλώσεις Πολιτισμού θα πραγματοποιηθούν στη διάρκεια του Φεστιβάλ Σύμης το οποίο ξεκίνησε στις 20 Ιουλίου και θα διαρκέσει έως και τις 24 Σεπτεμβρίου.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες του νησιού μπορούν να επιλέξουν σε ποιές θα παραβρεθούν στη διάρκεια του καλοκαιριού.

Η “Ροδιακή” δημοσιεύει σήμερα τις πρώτες εκδηλώσεις, έως και 12 Αυγούστου, ενώ οι υπόλοιπες ημερομηνίες θα δημοσιευθούν εντός των ημερών.



27 Ιουλίου: Συναυλία με τη Μικρασιατική ορχήστρα “Μενεξέδες” υπό τη διεύθυνση του Στάθη Μανούσου.



28 Ιουλίου: Ρεσιτάλ Πιάνου με τον ταλαντούχο «Αποστόλη Κωνσταντάκη»



29 Ιουλίου: Προβολή του ντοκιμαντέρ

“ Ό πανηγυρικός Αύγουστος της Σύμης” Σε σκηνοθεσία του Αριστείδη Μιαούλη



30 Ιουλίου:

19:00: Παρουσίαση του βιβλίου μαγειρικής της Δικαίας Μαραβέλια και Μοράρη Μανόλη “Εκύλησετο Τέτζερι κ’ ήβρε το Καππάκι”

Presentation of the book: Like two peas in a pansy pod”

21:30 Γιορτή με γαριδάκι Συμιακό από την Ένωση Γυναικών Σύμης

Με την ορχήστρα του Μιχάλη Μισσού

Το χορευτικό Ελασσόνας θα μας ταξιδέψει στον Πόντο και στον ελληνισμό που άκμασε κάποτε εκεί. Το χορευτικό Σύμης θα μας ταξιδέψει στα νησιά μας.

Παρουσίαση τοπικών γεύσεων από την Βέφα Αλεξιάδου



31 Ιουλίου: Ρεσιτάλ Πιάνου με τον διεθνούς φήμης πιανίστα «Ιωάννη Ποταμούση»



1 Αυγούστου: Η Πορεία προς την Ενεργειακή Ανεξαρτησία της Σύμης και η Πρόκληση Δημιουργίας Ενεργειακού Συνεταιρισμού.

Επίσημη καλεσμένη : Τώνια Μοροπούλου



2 Αυγούστου: Παρουσίαση του βιβλίου του Τζωρτζή Μηλιά «Το ταξίδι του Οδυσσέα για τη Σύμη»



3 Αυγούστου: Παρουσίαση βιβλίου της συγγραφέως Ευαγγελίας Γεωργά «Η παραδοσιακή ναυπηγική της Σύμης»

Επιμέλεια: Ισαβέλλα Τσαβαρή



4 Αυγούστου: Επίσημη Πρεμιέρα του Φεστιβάλ με τη Στέλλα Κονιτοπούλου.

Παρουσιάζει ο Αλέξης Κωστάλας



5 Αυγούστου: Το πανηγύρι του μεγάλου Σωτήρος



6 Αυγούστου: Ρεσιτάλ: ένα πιάνο, τέσσερα χέρια

Με τις : Σεβαστή Χατζηστρατή και Άντζελα Σπανού



7 Αυγούστου: ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ με τη Ραλλία Χρηστίδου



8 Αυγούστου: Χορευτική εκδήλωση από τη σχολή κλασικού μπαλέτου της Ένωσης Γυναικών Σύμης.

Κλασικοίκαι μοντέρνοι χοροί σε μοναδικές χορογραφίες.



9 Αυγούστου: Θεατρική παράσταση : “Ή βασιλοπούλα που δεν ήθελε να παντρευτεί”

Με την Ελένη Kerollari σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Φραγκιόγλου



10 Αυγούστου: Λογοτεχνική βραδιά: « Οι λογοτέχνες της Σύμης και η Σύμη στη λογοτεχνία».

Παρουσίαση του βιβλίου “η καμπανελλόπετρα του ύπνου των ενυπνίων, της αϋπνίας, της άπνοιας”

Επιμέλεια: Αναστάσης Μαδαμόπουλος



11 Αυγούστου: Εκδήλωση με μοντέρνους και παραδοσιακούς χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Ειρήνης Μυλωνάκη



12 Αυγούστου: Το Συμιακό θέατρο«ΜΙΑ ΒΟΛΑΝ ΓΚΙ ΕΝΑ ΓΚΑΙΡΟΝ ΟΙ ΚΑΜΟΥΤΖΕΛΛΕΣ....»

Όλες οι εκδηλώσεις έχουν δωρεάν είσοδο



Επιμέλεια προγράμματος, υπεύθυνος πολιτιστικών εκδηλώσεων: Γιώργος Παπακαλοδούκας

Τηλ. +306958150090



Οι ταινίες (Cine Film) προβάλλονται με την αποκλειστική ευθύνη του συλλόγου αιμοδοτών Σύμης «Ο Πανορμίτης»