Οι νέοι διευθυντές δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων στα Δωδεκάνησα

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία τοποθέτησης των νέων διευθυντών – διευθυντριών στα σχολικά συγκροτήματα των δημοτικών σχολείων της Ρόδου και των υπολοίπων νησιών του νομού μας.
Όπως ανακοινώθηκε, η εισήγηση τοποθέτησης των νέων Διευθυντών/ τριών από το διευρυμένο ΠΥΣΠΕ επιλογής Διευθυντών της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ν. Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τα μόρια του τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι και σύμφωνα με τις δηλώσεις προτίμησής τους, έχει ως εξής:
A/A Σχολική Μονάδα Διευθυντής/ντρια
1 1ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2 2ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3 3ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ ΣΤΟΥΠΠΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ
4 5ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5 6ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ ΛΕΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6 7ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
7 8ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ ΠΙΠΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8 11ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
9 12ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΑΛΙΟΠΗ
10 13ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11 14ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ
12 15ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ ΜΑΤΖΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13 16ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
14 17ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15 18ο ΔΣ ΡΟΔΟΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΘΗΝΑ
16 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ ΡΟΔΟΥ ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑ ΠΑΝΟΡΜΙΤΣΑ
17 ΕΙΔΙΚΟ Π.Π.Σ. ΡΟΔΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
18 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΡΟΔΟΥ ΑΘΕΝΑΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
19 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΡΟΔΟΥ ΜΑΝΤΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
20 1ο ΔΣ ΣΓΟΥΡΟΥ ΡΟΔΟΥ ΤΣΙΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
21 ΔΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΡΟΔΟΥ ΖΗΝΤΡΟΥ ΚΕΡΑΣΙΝΑ
22 1ο ΔΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΛΑΣΤΡΟΥΓΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
23 2ο ΔΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
24 1ο ΔΣ ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
25 2ο ΔΣ ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ ΣΑΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
26 3ο ΔΣ ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
27 ΔΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΔΣ ΕΜΠΩΝΑ ΡΟΔΟΥ ΛΑΖΑΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
29 1ο ΔΣ ΙΑΛΥΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
30 2ο ΔΣ ΙΑΛΥΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΝΙΣΥΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
31 3ο ΔΣ ΙΑΛΥΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
32 1ο ΔΣ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΡΟΔΟΥ ΠΟΖΑΠΑΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
33 2ο ΔΣ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΡΟΔΟΥ ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
34 ΔΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΡΟΔΟΥ ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
35 1ο ΔΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΣΟΚΟΡΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
36 1ο ΔΣ ΛΑΡΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
37 ΔΣ ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
38 ΔΣ ΜΑΛΩΝΑΣ ΡΟΔΟΥ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
39 ΔΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ ΡΟΔΟΥ ΝΤΑΒΛΑΜΑΝΟΥ ΜΕΡΟΠΗ
40 ΔΣ ΜΑΣΑΡΩΝ ΡΟΔΟΥ ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
41 ΔΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΝΤΕΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
42 ΔΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΡΟΔΟΥ ΦΥΣΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
43 ΔΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
44 ΔΣ ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
45 ΔΣ ΦΑΝΩΝ ΡΟΔΟΥ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ
46 ΔΣ ΨΙΝΘΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
47 ΔΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
48 1ο ΔΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΜΠΙΛΛΗΡΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
49 2ο ΔΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΘΕΟΦΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
50 3ο ΔΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΣΤΑΛΑ ΣΕΒΑΣΤΗ
51 5ο ΔΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΡΟΓΑΛΙΔΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
52 6ο ΔΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΜΑΓΡΙΠΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
54 1ο ΔΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ
55 2ο ΔΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
57 ΔΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
58 1ο ΔΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
59 2ο ΔΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
61 ΔΣ ΚΑΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
62 1ο ΔΣ ΚΩ ΨΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
63 2ο ΔΣ ΚΩ ΓΑΜΒΡΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
64 3ο ΔΣ ΚΩ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
65 4ο ΔΣ ΚΩ ΧΑΣΑΠΛΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
66 5ο ΔΣ ΚΩ ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
67 6ο ΔΣ ΚΩ ΦΟΥΝΤΩΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
68 7ο ΔΣ ΚΩ ΚΟΥΤΣΟΥΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
69 ΔΣ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΚΩ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
70 ΔΣ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΚΩ ΡΕΒΕΛΑ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ
71 ΔΣ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ ΚΩ ΙΕΡΟΜΝΗΜΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
72 ΔΣ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΩ ΜΠΙΝΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ
73 1ο ΔΣ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ ΧΑΤΖΗΔΑΥΙΔ ΕΙΡΗΝΗ
74 ΔΣ ΛΕΙΨΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
75 ΔΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΕΡΟΥ ΚΙΝΕΒΙΖΙΔΟΥ ΣΙΜΕΛΑ
76 ΔΣ ΑΛΙΝΤΩΝ ΛΕΡΟΥ ΧΑΤΖΗΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
77 ΔΣ ΛΑΚΚΙΟΥ ΛΕΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ ΣΟΦΙΑ
78 ΔΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ ΛΕΡΟΥ ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
79 ΔΣ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ ΤΣΟΥΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
80 ΔΣ ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΤΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
81 1ο ΔΣ ΣΥΜΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
82 2ο ΔΣ ΣΥΜΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΝΝΑ
Κενά παραμένουν το Δημοτικό Σχολείο Βαθέος Καλύμνου, το Δημοτικό Σχολείο Απερίου Καρπάθου και το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου τα οποία δεν δηλώθηκαν από κανένα υποψήφιο Διευθυντή/ντρια.
ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
1. ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ 3ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ
2. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ
3. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΤ ΚΩ ΕΣΠ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΤ ΚΩ
4. ΝΤΑΒΕΛΛΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ 1ο ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ 2ο ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ
5. ΤΣΙΜΠΟΥΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
6. ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ
7. ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1ο ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ 1ο ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ
8. ΖΗΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ 1ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ
9. ΧΑΙΤΑ ΣΟΦΙΑ Β’ ΑΘΗΝΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΤ ΛΕΙΨΩΝ
10. ΧΛΑΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2ο ΓΕΛ ΚΩ 2ο ΓΕΛ ΚΩ
11. ΘΩΜΙΔΗΣ ΒΕΝΕΤΙΟΣ ΓΕΛ ΑΦΑΝΤΟΥ ΓΕΛ ΑΦΑΝΤΟΥ
12. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ 2ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ
13. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΦΑΛΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΦΑΛΟΥ
14. ΧΑΡΤΟΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2ο ΓΕΛ ΚΩ 1ο ΓΕΛ ΚΩ
15. ΚΑΒΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΤ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΤ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ
16. ΠΗΛΙΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ
17. ΧΑΜΟΥΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΣΠ ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ ΕΣΠ ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ
18 ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ
19. ΧΑΤΖΗΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2ο ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ
20 ΜΠΕΤΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 1ο ΓΕΛ ΚΩ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ
21. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΛ ΣΟΡΩΝΗΣ 4ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ
22. ΜΟΥΖΑΚ ΜΠΕΤΤΗ ΤΖΟΑΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΤ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΤ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ
23. ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
24. ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ
25. ΔΕΓΑΙΤΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΤ ΚΑΣΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΤ ΚΑΣΟΥ
26. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ
27. ΠΑΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΑΛ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ
28. ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΓΕΛ ΙΑΛΥΣΟΥ
29. ΞΑΝΘΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ
30. ΠΕΤΑΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1ο ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ ΕΣΠ ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ
31. ΝΤΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 4ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ
32. ΚΟΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΤ ΕΜΠΩΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ
33. ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ 2ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ
34. ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΘΩΜΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ
35. ΖΗΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΠΑΛ ΛΕΡΟΥ ΕΠΑΛ ΛΕΡΟΥ
36. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΛ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΓΕΛ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ
37. ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ
38. ΠΕΤΡΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 2ο ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ 2ο ΕΚ ΡΟΔΟΥ
39. ΚΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ
40. ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ
41. ΓΙΑΣΙΡΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΣΑΡΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΣΑΡΩΝ
42. ΙΑΚΩΒΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
43. ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΓΕΛ ΣΟΡΩΝΗΣ
44. ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΡΟΥ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΡΟΥ
45. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΕΣΠ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΣΠ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΤ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
46. ΚΛΑΔΟΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2ο ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ 2ο ΕΚ ΡΟΔΟΥ
ΙΑΚΩΒΟΣ
47. ΚΟΡΦΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1ο ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
48. ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΛ ΑΠΕΡΙΟΥ ΓΕΛ ΑΠΕΡΙΟΥ
49. ΠΟΜΠΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
50. ΔΟΓΙΑΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΣΠ ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ ΕΣΠ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ
51. ΦΩΤΑΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΤ ΣΥΜΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΤ ΣΥΜΗΣ
52. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΗΓΑΔΙΩΝ
53. ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΛ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΓΕΛ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ
54. ΧΑΝΤΣΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
55. ΚΙΑΝΝΙΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΡΟΥ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΡΟΥ
56. ΧΑΡΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1ο ΓΕΛ ΚΩ ΓΕΛ ΖΗΠΑΡΙΟΥ
57. ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ ΕΕΕΕΚ ΡΟΔΟΥ ΕΕΕΕΚ ΡΟΔΟΥ
58. ΜΕΓΑΛΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΕΠΑΛ ΣΥΜΗΣ ΕΠΑΛ ΣΥΜΗΣ
59. ΜΑΝΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΤ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΗΠΑΡΙΟΥ
60. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΣΑΡΩΝ ΓΕΛ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
61. ΚΟΡΦΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΕΕΕΕΚ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
62. ΓΡΗΓΟΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΕΛ ΠΑΤΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΤ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
63. ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΕΛ ΛΕΡΟΥ ΓΕΛ ΛΕΡΟΥ
64. ΗΛΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α’ ΑΘΗΝΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΤ ΧΑΛΚΗΣ
65. ΜΥΛΩΝΑ ΛΕΒΑΝΤΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΡΟΥ ΕΣΠ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΤ ΛΕΡΟΥ
66. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
67. ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓ. ΓΥΜΝ. ΡΟΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓ. ΓΥΜΝ. ΡΟΔΟΥ
68. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1ο ΓΕΛ ΚΩ ΕΠΑΛ ΚΩ
69. ΣΠΥΡΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΜΟΥ
70. ΒΑΣΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΛ ΑΠΕΡΙΟΥ ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
71. ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΓΕΛ ΠΑΤΜΟΥ ΓΕΛ ΠΑΤΜΟΥ
72. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΡΩΝΗΣ
73. ΛΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΛ ΑΠΕΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠΕΡΙΟΥ
74. ΚΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΤ ΝΙΣΥΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΤ ΝΙΣΥΡΟΥ
75. ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΛΤ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΛΤ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
76. ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΑΛ ΠΑΤΜΟΥ ΕΠΑΛ ΠΑΤΜΟΥ
77. ΜΠΑΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 1ο ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΤ ΤΗΛΟΥ
78. ΜΠΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΛ ΑΦΑΝΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΤ ΕΜΠΩΝΑ
79. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΤ ΧΑΛΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΤ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ
Οι τοποθετούμενοι υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία την Τρίτη 01-08-2017.
Στους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων κατά τη διάρκεια της θητείας τους καταβάλλονται οι αποδοχές κια τα επιδόματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (Φ.Ε.Κ. 176/τ.Α’/16-12-2015).
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