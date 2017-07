Ο Δρ. Στέφανος Δράκος στο 4ο Διεθνές Συμπόσιο Υπολογιστικής Γεωμηχανικής

Συνδιοργανωτής και ομιλητής του 4ου Διεθνούς Συμποσίου Υπολογιστικής Γεωμηχανικής (ComGeo IV), είναι ο Δρ. Στέφανος Δράκος (IC2E Ρόδος Ελλάδα) Δρ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ, πολιτευτής Δωδεκανήσου της Ν.Δ. και δημοτικός σύμβουλος Ρόδου.

Το επιστημονικό Συμπόσιο πραγματοποιείται στην Ιταλία από τις 2 έως τις 4 Μαΐου 2018 και η ομιλία του Δρ. Στέφανου Δράκου, θα επικεντρωθεί στην ποσοτικοποίηση της αβεβαιότητας σε προβλήματα μηχανικής.

Το 4ο Διεθνές Συμπόσιο Υπολογιστικής Γεωμηχανικής είναι ένα διεπιστημονικό φόρουμ ανταλλαγής απόψεων μεταξύ ερευνητών, μηχανικών και φοιτητών.

Κατά την πραγματοποίησή του, θα καλυφθεί ευρύ φάσμα ερευνητικών θεμάτων στον τομέα της εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής, στις εξελίξεις της υπολογιστικής μηχανικής, των αναλυτικών μεθόδων, της εφαρμογής τους σε πρακτικά προβλήματα μηχανικής, καθώς και στις καινοτομίες σε πειραματικές δοκιμές.

Θα συζητηθούν ακόμη, η συνεισφορά πρωτότυπων εργασιών στους τομείς του πετρελαίου, της εξόρυξης γεωυλικών, της γεωπεριβαλλοντικής και της υπεράκτιας μηχανικής.

Οργανωτές του Διεθνούς Συμποσίου είναι ακαδημαϊκοί αναγνωρισμένου βεληνεκούς και συγκεκριμένα οι Gyan N. Pande (Πρόεδρος) Πανεπιστήμιο Swansea Σουάνσι Ηνωμένο Βασίλειο, Stan Pietruszczak (Πρόεδρος) McMaster University Χάμιλτον Οντάριο Καναδάς Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κρακοβίας Πολωνία και Claudio Tamagnini (Πρόεδρος) Πανεπιστήμιο της Περούτζια Ιταλία. Συνδιοργανωτές είναι οι Diana Salciarini Πανεπιστήμιο της Περούτζια Ιταλία, Wojciech Pula Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας Βρότσλαβ Πολωνία και ο Δρ. Στέφανος Δράκος IC2E Ρόδος Ελλάδα.

Την επιστημονική επιτροπή απαρτίζουν οι καθηγητές L. Andresen (Norway), C. Di Prisco (Italy), L. Gambarotta (Italy), A. Gens (Spain), V. Griffiths (USA), M. Hicks (The Netherlands), T. Hueckel (USA), C. Jommi (Italy), M. Karstunen (Sweden), L. Laloui (Switzerland), D. Lydzba (Poland), G. Meschke (Germany), R. Michalowski (USA) και G. Pijaudier-Cabot (France).