Έληξαν οι εργασίες της συνόδου της Ακαδημίας του Δικαίου της Θάλασσας

Την Παρασκευή 21 Ιουλίου, έληξαν οι εργασίες της 22ης Συνόδου της Ροδιακής Ακαδημίας του Δικαίου της Θάλασσας με την απονομή των διπλωμάτων στους συμμετέχοντες στην τελετή λήξης που έλαβε χώρα στην αυλή του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου των Ιπποτών της Ρόδου.

Η Ροδιακή Ακαδημία του Δικαίου της Θάλασσας διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου που εδρεύει στη Ρόδο, από το 1996 και σε ετήσια βάση, σε συνεργασία με τα ιδρύματα: Center for Oceans Law and Policy, Charlottesville, Virginia Η.Π.Α., Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg Γερμανίας, Netherlands Institute for the Law of the Sea, Utrecht Ολλανδίας, Law of the Sea Institute of Iceland, Reykjavik Ισλανδίας και Center for International Law, Σιγκαπούρης.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα θερινών μαθημάτων αφιερωμένο στο Δίκαιο της Θάλασσας διάρκειας τριών εβδομάδων που απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, διπλωμάτες, υπάλληλους διεθνών οργανισμών, ερευνητές και πανεπιστημιακούς έχει ήδη καθιερωθεί διεθνώς ως η σημαντικότερη διοργάνωση για τη διδασκαλία και τη μελέτη του Δικαίου της Θάλασσας. Είναι ενδεικτικό ότι μέχρι σήμερα έχουν διδάξει στη Ροδιακή Ακαδημία οι γνωστότεροι διεθνώς εκπρόσωποι του κλάδου, μεταξύ των οποίων και 13 δικαστές (σε σύνολο 21) του Διεθνούς Δικαστηρίου του Δικαίου της Θάλασσας που εδρεύει στο Αμβούργο καθώς και δύο δικαστές του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, ενώ τα μαθήματα της Ροδιακής Ακαδημίας έχουν παρακολουθήσει άνω των οκτακοσίων φοιτητών από εκατόν τριάντα χώρες.

Εφέτος, η διοργάνωση (22η) της Ροδιακής Ακαδημίας στην οποία φοίτησαν 45 φοιτητές από 33 χώρες (Ελλάδα, Μεξικό, Δανία, Αυστραλία, Ινδονησία, Τους Νήσους του Σολομώντα, Καναδά, Κίνα, Τιμόρ-Λέστε, Νιγηρία, Σουηδία, Τουρκία, ΗΠΑ, Νότια Κορέα, Ισλανδία, Γεωργία, Γερμανία, Αργεντινή, Σλοβενία, Μιανμάρ, Σαμόα, Ταϊλάνδη, Ινδία, Ρουμανία, Πακιστάν, Χιλή, Ολλανδία, Το Σουλτανάτο του Μπρουνέι, Τανζανία, Σιγκαπούρη, Βιετνάμ, Νότια Αφρική, Ρωσία), πραγματοποιήθηκε στο διάστημα από 2 Ιουλίου έως 21 Ιουλίου 2017, μεταξύ δε των διδασκόντων περιλαμβάνονταν, ο νυν Πρόεδρος του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας Vladimyr Golitsyn (Ρωσία) και οι δικαστές του ίδιου Δικαστηρίου, Rüdiger Wolfrum (Γερμανία), Tullio Treves (Ιταλία), Jin-Hyun Paik (Ν. Κορέα), Tomas Heidar (Ισλανδία), Jean Pierre Cot (Γαλλία) και Albert Hoffmann (Ν. Αφρική).

Στον χαιρετισμό του για τη λήξη των εργασιών της Ροδιακής Ακαδημίας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Σταύρος Κοντονής, ευχαρίστησε τα συνεργαζόμενα στη διοργάνωση Ινστιτούτα για την πρόσκληση να παραστεί στην τελετή λήξης πράγμα όμως που δεν κατέστη δυνατόν λόγω έκτακτων υποχρεώσεών του. Στο μήνυμά του ο υπουργός συνεχάρη το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου για τη θαυμαστή πορεία του μέχρι σήμερα και ιδιαίτερα για την επί 22 συναπτά έτη άψογη διοργάνωση του προγράμματος της Ροδιακής Ακαδημίας που προσελκύει τους σπουδαιότερους εκπροσώπους του κλάδου του δικαίου της θάλασσας, πράγμα που αποδεικνύει και πάλι την εξωστρέφεια, τον δυναμισμό και την πολιτισμική παράδοση της νησιωτικής Ελλάδας. Όπως ανέφερε στο μήνυμά του ο Υπουργός, η δραστηριότητα του Ινστιτούτου, το εκδοτικό έργο του, το κοινωνικό πρόσημο με τις υποτροφίες, και τις συνεργασίες με εγνωσμένα διεθνή κοινωφελή ιδρύματα, περιποιεί τιμή σε όλα τα στελέχη που έχουν συνδράμει στην εδραίωση της φήμης του. Τελειώντας, ο Υπουργός συνεχάρη τους απόφοιτους της Ακαδημίας, θεωρώντας ότι οι γνώσεις και η εμπειρία που αποκόμισαν θα συμβάλλουν καθοριστικά στην εδραίωση του δικαίου της θάλασσας διεθνώς και στην ειρηνική λύση των διαφορών μεταξύ των διαφόρων κρατών σε θέματα που αφορούν την χρήση των θαλασσών και την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών τους.

Στην τελετή παρευρέθηκαν επίσης και απηύθηναν χαιρετισμό ο Αντιπεριφερειάρχης Ν. Αιγαίου κ. Γιάννης Φλεβάρης, ο Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Σάββας Διακοσταματίου, ο Αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου κ. Βασίλειος Περίδης καθώς και ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Σπύρος Συρόπουλος.

Κλείνοντας τη τελετή λήξης, ο διευθυντής του Ινστιτούτου Αιγαίου, κ. Ν. Σκούρτος, εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες των συνεργαζομένων στη διοργάνωση της Ροδιακής Ακαδημίας Ινστιτούτων προς όλους όσους στήριξαν και φέτος την προσπάθεια αυτή και συνέβαλαν στην επιτυχία της και ιδιαίτερα, τον Διευθυντή του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου κ. Ανδρέα Σιούλα για τη φιλοξενία των μαθημάτων της Ροδιακής Ακαδημίας σε αίθουσα διδασκαλίας του Ενυδρείου και τον κ. Αντώνη Καμπουράκη για την άψογη, όπως πάντα, φιλοξενία της Ροδιακής Ακαδημίας στο ξενοδοχείο Mediterranean και την προσφορά επίσημου δείπνου με ελληνική μουσική και ελληνικούς χορούς στο ξενοδοχείο Ρόδος Παλλάς σε όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα.