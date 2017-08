Θερινή Κινηματογραφική Προβολή στο Κέντρο Πρόληψης Δίοδος

Την Πέμπτη 3 Αυγούστου και ώρα 21:00 στον κήπο του Κέντρου πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Δίοδος θα πραγματοποιηθεί η προβολή της ταινίας ντοκιμαντέρ Ο κ. Λεονάρδος και οι άλλοι, του Νίκου Θεοδοσίου με θέμα την ιστορία των πλανόδιων κινηματογράφων στην Ελλάδα. Η προβολή της ταινίας ντοκιμαντέρ θα είναι στην ελληνική γλώσσα με αγγλικούς υπότιτλους και με ελεύθερη είσοδο για όλους.

Η εκδήλωση υλοποιείται στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του κοινωνικοπολιτιστικού προγράμματος διαπολιτισμικής μη τυπικής εκπαίδευσης “Ani-Mate & Meet the Other – Summer Phase” σε συνεργασία με το Νεανικό Πλάνο, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους και την Ευρωπαϊκή Συνάντηση Οπτικοακουστικής Δημιουργίας Camera Zizanio και το Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Δίοδος.



Περίληψη: Ο κ. Λεονάρδος και οι άλλοι, σκηνοθεσία Νίκος Θεοδοσίου

Ο άγνωστος, απίθανος και θαυμαστός κόσμος των πλανόδιων κινηματογράφων στην Ελλάδα.

Ο κ. Λεονάρδος, ένας πλανόδιος κινηματογραφιστής, έφτασε στο Καστόρι της Λακωνίας το 1905 για να δώσει δύο παραστάσεις κινηματογράφου. Δεν πρόλαβε όμως γιατί αρρώστησε και πέθανε. Η ταινία αναζητά αυτούς που συνέχισαν το έργο του.



Η κάμερα διατρέχει όλη την Ελλάδα και συναντά ανθρώπους μοναδικούς, γεμάτους πάθος, βάσανα και νοσταλγία. Τους βλέπει να ανασκαλεύουν παλιές μηχανές προβολής σε σκοτεινά υπόγεια, να ξεθάβουν κιτρινισμένα χαρτιά και φωτογραφίες, να αγγίζουν το κινηματογραφικό φιλμ λες και πρόκειται για μετάξι και χάνεται στις αναμνήσεις τους καταγράφοντας απίθανες ιστορίες.



Το “Ani-Mate & Meet the Other - Summer Phase” περιλαμβάνει μια σειρά από δημιουργικά εργαστήρια μη τυπικής εκπαίδευσης για παιδιά προσφύγων και παιδιά Δημοτικών σχολείων, παράλληλα με πολιτιστικές εκδηλώσεις για παιδιά και ενήλικες, με σκοπό την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας της Ρόδου αναφορικά με το προσφυγικό ζήτημα. Τα εργαστήρια και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται δωρεάν και υποστηρίζονται από το Ίδρυμα “Marc de Montalembert”.