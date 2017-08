Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου τίμησε τους βραβευμένους με το Βραβείο Χορν ηθοποιούς, Γ. Χρυσοστόμου και Μ. Παπαδημητρίου (βίντεο και φωτορεπορτάζ)

«Η δημιουργική Ελλάδα, η Ελλάδα της ικανότητας, της επιμονής, της δουλειάς, της πίστης σε αυτό που κάνεις , είναι η Ελλάδα που μας έλλειψε, είναι η Ελλάδα που πρέπει να προβάλουμε. Στα νησιά μας έχουμε ανθρώπους που υπηρετούν αυτές τις αξίες και αντιπροσωπεύουν αυτή την Ελλάδα. Είμαστε περήφανοι και χαιρόμαστε που σήμερα βραβεύουμε έναν από αυτούς τους ανθρώπους».

Αυτό τόνισε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, λίγο πριν απονείμει τιμητική διάκριση στον καταξιωμένο Ρόδιο ηθοποιό Γιώργο Χρυσοστόμου, για την προσφορά του στο θέατρο και τον πολιτισμό, στην διάρκεια εκδήλωσης που έγινε για το σκοπό αυτό, σήμερα το μεσημέρι στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, στη Ρόδο.

Επίσης, ο Εντεταλμένος Πολιτισμού Δωδεκανήσου, Κάλλιστος Διακογεωργίου, τίμησε τον ηθοποιό Μάκη Παπαδημητρίου, που μαζί με τον Γιώργο Χρυστόμου, βρίσκονται στη Ρόδο, για να ανεβάσουν την επιτυχημένη θεατρική παράσταση «Πέτρες στις τσέπες του», την προσεχή Παρασκευή, στο Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου.

Ο ηθοποιός Γιώργος Χρυσοστόμου γεννήθηκε στην Ρόδο το 1970 και αποφοίτησε από την δραματική σχολή Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος το 2001. Γνωστός στο ευρύ κοινό από τις τηλεοπτικές σειρές, στη μέχρι τώρα πορεία του έχει συμμετάσχει σε πολλές αξιόλογες θεατρικές παραγωγές. Η συμμετοχή του στο «Mistero Buffo» του Ντάριο Φο, σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου , που ανέβηκε για δύο σεζόν στο «Θησείον, Ένα θέατρο για τις Τέχνες» ήταν αυτή που ανέδειξε παμψηφεί τον Γιώργο Χρυσοστόμου νικητή του Βραβείου Χορν για το 2014. Το Bραβείο Χορν απονέμεται κάθε χρόνο σ’ έναν νέο ηθοποιό του θεάτρου, στη μνήμη του μεγάλου Έλληνα ηθοποιού Δημήτρη Χορν.

Καλωσορίζοντας τους δύο καλλιτέχνες , ο Περιφερειάρχης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις αξίες που αυτοί υπηρετούν μέσα από τη δουλειά τους, ιδιαίτερα στη σημερινή δύσκολη συγκυρία: «Έχει σημασία σε αυτήν την περίοδο που καταρρέουν αξίες να προβάλεις παραδείγματα όπου η ικανότητα, η αποφασιστικότητα και η σκληρή δουλειά οδηγεί στην αναγνώριση.

Διότι, αυτό το δύσκολο περιβάλλον που ζούμε, αλλοιώνει τα πρότυπά μας και αναδεικνύει άλλες διαδρομές. Μια Ελλάδα πελατειακή όπου η επιτυχία είναι αποτέλεσμα μια άλλης διαδρομής και διαδικασίας. Η δημιουργική Ελλάδα, η Ελλάδα της ικανότητας, της επιμονής, της δουλειάς, της πίστης σε αυτό που κάνεις , είναι η Ελλάδα που μας έλλειψε, είναι η Ελλάδα που πρέπει να προβάλουμε. Στα νησιά μας έχουμε ανθρώπους που υπηρετούν αυτές τις αξίες και αντιπροσωπεύουν αυτή την Ελλάδα.

Είμαστε περήφανοι και χαιρόμαστε που σήμερα βραβεύουμε έναν από αυτούς τους ανθρώπους» ανέφερε ο κ. Χατζημάρκος, ενώ για τον Μάκη Παπαδημητρίου, βραβευμένο - επίσης με το Βραβείο Χορν - και με αφορμή τη συνεργασία του με τον Γιώργο Χρυσοστόμου, σχολίασε: «Ο Μάκης Παπαδημητρίου “εξ αγχιστείας” συνδέεται με το νότιο Αιγαίο». Κανένας δεν μπορεί να ξεφύγει. Όλοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, σε κάποια στιγμή της ζωής τους θα συνδεθούν με το Νότιο Αιγαίο».

Αναφερόμενος γενικότερα στον πολιτισμό που παράγει το Νότιο Αιγαίο, ο κ. Χατζημάρκος τόνισε: «Αυτή η περιοχή της Ελλάδας, το Νότιο Αιγαίο, θα μπορούσε να ζει και μόνο από τον πολιτισμό της. Είναι τόσο μεγάλος ο πολιτιστικός πλούτος των νησιών μας, που λες ότι δεν τον χωράει ο τόπος. Όπως δεν χώρεσε αυτός ο τόπος τον πολιτισμό του όταν πρωτοπαράχθηκε και βγήκε και ταξίδεψε σε όλον τον κόσμο. Για μας, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο πολιτισμός είναι βασικός τομέας της πολιτικής μας. Η Περιφέρεια με την μικρότερη χρηματοδότηση, έχει το μεγαλύτερο πρόγραμμα για τον πολιτισμό στην Ελλάδα».

Από την πλευρά του ο Εντεταλμένος Πολιτισμού Δωδεκανήσου, Κάλλιστος Διακογεωργίου, δήλωσε:

«Είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να καλωσορίσω σήμερα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δύο εξαίρετους νέους ηθοποιούς, άξιους συνεχιστές της παράδοσης των μεγάλων Ελλήνων ηθοποιών. Και οι δύο έχουν τιμηθεί με τον χρυσό σταυρό του Δημήτρη Χορν. Είμαστε πολύ υπερήφανοι που ο Γιώργος Χρυσοστόμου, είναι ένας δικός μας άνθρωπος, κατάγεται από τη Ρόδο και συγκεκριμένα από τη Σάλακο. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποφάσισε να τους τιμήσει για την μέχρι σήμερα σημαντική πορεία τους στον χώρο του θεάτρου και του πολιτισμού»

Ο Γιώργος Χρυσοστόμου, δήλωσε συγκινημένος για την τιμητική διάκριση που του απένειμε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ευχαρίστησε θερμά τον Περιφερειάρχη. Μίλησε την πορεία που διένυσε από το χωριό της Σαλάκου μέχρι την καταξίωση, για τις καλλιτεχνικές επιλογές του, την συνεργασία του με τον Μάκη Παπαδημητρίου και την παράσταση που σκηνοθετούν από κοινού «Πέτρες στις τσέπες του».

Χαρούμενος για την υποδοχή που του επιφύλαξε η Ρόδος δήλωσε και ο Μάκης Παπαδημητρίου ευχαρίστησε με την σειρά του την Περιφέρεια για την τιμητική διάκριση και σχολίασε ότι ο Γιώργος Χρυσοστόμου είναι πολύ τυχερός που τον στηρίζει το νησί από όπου κατάγεται.

Σημειώνεται ότι τον συντονισμό της σημερινής εκδήλωσης είχε η ηθοποιός Μαρία Μανιώτη.

Η παράσταση «Πέτρες στις τσέπες του» θα δοθεί στο Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου «Μελίνα Μερκούρη», την Παρασκευή 4 Αυγούστου. Πρόκειται για μια από τις πιο επιτυχημένες sold out παραστάσεις των τελευταίων χρόνων, που έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές, με τους δύο ηθοποιούς, να ενσαρκώνουν τους 15 χαρακτήρες του έργου. Το έργο της Ιρλανδής Μαρί Τζόουνς, «Stones in his pockets», του 1996 βραβεύτηκε το 2001, με το Βραβείο Ολιβιέ.