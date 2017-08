Πρωτοποριακό πρόγραμμα αγοραστικής κοινότητας από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα, το AegeanClub, ξεκινά πιλοτικά το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.Κινητήριος δύναμη πίσω από το project αυτό στάθηκε μια ιδέα του Καθηγητή του Πανεπιστημίου κ. Γιάννη Χαραλαμπίδη, που το 2014 είχε αναδειχθεί από το Πανεπιστήμιο του Σιατλ στην 8η θέση μεταξύ των πιο δραστήριων ερευνητών παγκοσμίως στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Η ιδέα αντιμετώπισης του ήταν μια out of the box προσέγγιση στηριζόμενη σε ένα σκεπτικό win – win θετικού αθροίσματος για όλες τις πλευρές που θα συμμετέχουν στο εγχείρημα αυτό. Τόσο για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όσο και για τους φοιτητές και τους εργαζόμενους του αλλά και κυρίως για τις τοπικές κοινωνίες της Λήμνου και της Μυτιλήνης, της Χίου και της Σάμου, της Σύρου και της Ρόδου όπου το πολυνησιωτικό πανεπιστήμιο δραστηριοποιείται.

Μια ιδέα δημιουργίας μιας αγοραστικής κοινότητας που θα ξεκινήσει πιλοτικά από το Καρλόβασι της Σάμου, όπου εδρεύει το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου καθώς και η Σχολή Θετικών επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που θα εξασφαλίζει καλύτερες τιμές σε προϊόντα και υπηρεσίες για τους φοιτητές σε αρχικό στάδιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, πωλησιακές ευκαιρίες για τους συνεργαζόμενους επαγγελματίες της περιοχής και κυρίως ένα κεφάλαιο για την υποστήριξη των αναπτυξιακών και των πολιτιστικών δράσεων του Πανεπιστημίου πάντα σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τους φορείς της.

Ο κ.Θανάσης Δαβαλάς από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που επιμελείται του προγράμματος μαζί με μια ομάδα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικικών φοιτητών του Πανεπιστημίου αναφέρει ότι εντός του φθινοπώρου θα ξεκινήσει το πιλοτικό πρόγραμμα μέσα από τους υπό κατασκευή ιστοτόπους aegeanclub.gr & aegeanstore.gr . «Αναμένουμε με ενδιαφέρον ευχόμενοι η ακαδημαϊκή κοινότητα να ανταποκριθεί με επιτυχία στο φιλόδοξο αυτό εγχείρημα», τονίζει.

Ο Πρύτανης του Παν. Αιγαίου, κ. Στέφανος Γκρίτζαλης, δηλώνει ότι η εθνική αναπτυξιακή στρατηγική οφείλει, να αξιοποιεί το τρίγωνο της γνώσης [εκπαίδευση, έρευνα, καινοτομία] για την ακύρωση του χρεωκοπημένου τριγώνου της κρίσης [χρέος, ελλείμματα, κρατικοδίαιτο ανύπαρκτο «παραγωγικό» «μοντέλο»] πράγμα που σημαίνει ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε συνεργασία µε τις τοπικές κοινωνίες καλείται να συμβάλει στη συστηματική οργάνωση δράσεων και υποδομών για:

• Τη μελέτη και ανάλυση των προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας και τη συμβολή στη

χάραξη μιας αναπτυξιακής στρατηγικής.

• Τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

• Την υποστήριξη της εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης σε τοπικό επίπεδο.

• Την υποστήριξη κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων μέσα από την υποστήριξη συναφών πρωτοβουλιών, την οργάνωση εκδηλώσεων, κλπ.

• Την από κοινού ανάπτυξη έργων και υποδομών που θα εξυπηρετούν τόσο το Πανεπιστήμιο όσο και την τοπική κοινωνία.

Την γκρίζα εικόνα αυτή στον χώρο της παιδείας έρχεται να χρωματίσει με το μπλε του ουρανού και της θάλασσας του Αιγαίου Πελάγους το Πανεπιστήμιο Αιγαίου , που πρόσφατα αναδείχθηκε στην κορυφή των ΑΕΙ της χώρας λαμβάνοντας την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των πανεπιστημίων της χώρας, με βάση τις εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης , μέσω μιας καινοτόμου δράσης του με όνομα AegeanClub.