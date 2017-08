W3 έκθεση ζωγραφικής στο Κατάλυμα της Γαλλίας

Έκθεση ζωγραφικής της Μαγδαλινής Κούρτη, Στέλλας Ματάλα και Μαρίας Παπαδοπούλου θα πραγματοποιηθεί στις 17 Αυγούστου στο Κατάλυμα της Γαλλίας στην οδό Ιπποτών και θα διαρκέσει έως και τις 31 Αυγούστου.

Μία από τις ερωτήσεις που προσπερνούμε μάλλον σαν αθώα ελάφια, παρά σαν αμέριμνοι κηφήνες, είναι το «Πώς βλέπουμε;». Όλοι οι επιμερισμοί που συνήθως προτείνονται από τους περισσότερο στοχαστικούς –«με τα μάτια», «με τον νου», «με την καρδιά», «με την μνήμη»– μάς κρατούν σε μία διαρκή εκκρεμότητα για το αν λύσαμε ικανοποιητικά το μυστήριο που αφορά την φύση του βλέμματος. Κι ευτυχώς.

Τα μυστήρια, αυτού του είδους, δεν λύνονται με μια μονοκοντυλιά. Έτσι και οι εικαστικές τέχνες – όσο μίνιμαλ κι αν ορισμένοι δημιουργοί τους διατείνονται πως είναι. Κάθε εικαστικό έργο, σιωπηρά ή δεδηλωμένα, είναι μία αναμέτρηση με τον πληθυντικό τρόπο του βλέμματος μας. Γι’ αυτό και η απόσταση, που συνδέει το βλέμμα με την ταυτότητα κάθε ανθρώπου, είναι μάλλον μικρότερη του ενός βλεφαρίσματος.

Αυτή την απόσταση διερευνά η Στέλλα Ματάλα, είτε εστιάζοντας στην μοναχικότητα των προσώπων, είτε στην αλληλοδιεισδύσεις που επιτυγχάνουν μεταξύ τους παλλόμενα κύτταρα του φυσικού τοπίου. Αυτή την απόσταση, επίσης, ιχνηλατεί η Μαρία Παπαδοπούλου με την βιογράφηση ανθρώπινων και φυσικών μορφών με μία εντυπωσιακή διαστολή του παρόντος τους προς τα μπρος και προς τα πίσω στον χρόνο. Αυτή την απόσταση διατρέχει με τις αφαιρετικές, όσο και εξπρεσιονιστικές της προσμίξεις, η Μαγδαληνή Κούρτη, για να επιτύχει την ανάδυση μιας ψυχικής επικράτειας στο μεταίχμιο του πεπερασμένου με το άπειρο.

Εξ ου και μία αρχική ιδέα για τον τίτλο της παρούσας έκθεσης ήταν «ID». Ταυτότητα. Προκειμένου να σκεφτούμε την δική μας Ταυτότητα μετά τη θέαση της. Μετά τη θέαση μας.

Κι αν, εν τέλει, οι τρεις δημιουργοί προέκριναν ως καταλληλότερη για την αυγουστιάτικη σύμπραξή τους την ονομασία «W3» – Εμείς οι 3, είναι, πιθανών, για να αναδείξουν στην μέσα μας όρασή το κοινό ποτάμι της καλλιτεχνικής τους ταυτότητας: εκείνο της συλλογικής διάδρασης.

Μαγδαλινή Κούρτη

Εικαστικός καλλιτέχνης & new media designer η Μαγδαληνή Κούρτη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Πριν την εισαγωγή της σε σχολή καλών τεχνών σπούδασε Business στο Deree. Aκολούθησαν BA Fine Art και MA σε digital arts στο Λονδίνο, συγκεκριμένα στο Wimbledon College of Arts – University of the Arts London και στο Metropolitan University. Για μικρό χρονικό διάστημα υπήρξε μαθήτρια του Δ. Μυταρά στην ΑΣΚΤ και του Hundertwasser στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Βιέννης / erasmus. Συμμετείχε σε ομαδικές και ατομικές εκθέσεις και φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο.

Το 2000 το video art έργο της “weightlessness” μεταδόθηκε από το BBC στα σινεμά της Leicester square. Το 2004 κέρδισε το Adobe Distinction στο παγκόσμιο φεστιβάλ ψηφιακής τέχνης στην Αυστραλία. Μερικά από τα έργα της δημοσιεύθηκαν στο λεύκωμα “Νέα Ελληνική Τέχνη” 1974-2004 από τον ιστορικό τέχνης Ι. Κολοκοτρώνη. Το 2008 έλαβε τον τίτλο “Καλύτερης Πειραματικής Ταινίας” Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Θερμαϊκό και το 2016 προβλήθηκε το video art έργο της “in the light” στο animfest.

Fb: Magdalene Kourti – fine art email: Info@mkourti.com t. 6973702843

Στέλλα Ματάλα

Η Στέλλα Ματάλα αρχικά σπούδασε αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων στην σχολή ΑΚΤΟ κατόπιν δούλεψε σε διάφορα αρχιτεκτονικά γραφεία ως βοηθός αρχιτέκτονα. Έλαβε σεμινάρια σκηνογραφίας, με τον σκηνογράφο Μ. Παντελιδάκη. Παρακολούθησε μαθήματα ζωγραφικής με τον Θεόδωρο Πάντο και τον Πέτρο Κουφοβασίλη. Μετά από μερικά χρόνια μπήκε στη σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Φοίτησε παράλληλα στην σχολή καλών τεχνών της Βαλένθιας στην Ισπανία με το πρόγραμμα Εrasmus στη σχολή Facultad de Bellas Artes: UPV Μετά την αποφοίτηση από την Καλών Τεχνών έκανε 3 ατομικές εκθέσεις ζωγραφικής, και συμμετείχε σε αρκετές ομαδικές.

Υπήρξε ενεργό μέλος του Συν από το 2000-2008 (κεντρο συλλογικότητας καλλιτεχνών) που ιδρύθηκε από τον Θεόδωρο Πάντο. Aσχολήθηκε με την διακόσμηση κατοικιών σαν ελεύθερος επαγγελματίας, καθώς και με την κατασκευή σκηνικών για θεατρικές παραστάσεις, και για παιδικό θέατρο. Τα τελευταία πέντε χρόνια εργάστηκε ως δασκάλα εικαστικών σε δημοτικά σχολεία. Σήμερα δουλεύει για το «ατελιέ» της στη Ρόδο και παραδίδει μαθήματα ζωγραφικής σε μικρούς και μεγάλους. fb: Stella Matala, Τοσοδούλα Κουκλοθέατρο 2016, Ατελιέ Ζωγραφικης – εργαστήρι εικαστικών τεχνών

e-mail: stmatala@yahoo.gr t. 6971815065

Μαρία Παπαδοπούλου

Η Μαρία Παπαδοπούλου γεννήθηκε το 1979 στο Καζακχσταν και σε ηλικία 11 χρονών μετανάστευσε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στην Ρόδο με την οικογένειά της. Σπούδασε ζωγραφική, χαρακτική και γλυπτική στην Αγγλία. Το 1999 αποφοίτησε από το κολέγιο του Hull όπου παρακολούθησε το BTEC Foundation course in Art and Design. Το 2002 αποφοίτησε με BA (HONS) από το Πανεπιστήμιο του Newcastle και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιστορία της Τέχνης στο Πανεπηστήμιο του Sussex, από το οποίο αποφοίτησε το 2003.

Το 2005 ολοκλήρωσε τις παιδαγωγικές σπουδές στην ΑΣΚΤ Αθηνών και το 2008 τον κύκλο σπουδών στο Εργαστήρι Σκηνογραφίας της Μαρίας Χανιωτάκη. Έχει εκθέσει έργα της σε 3 ατομικές εκθέσεις και αρκετές ομαδικές. Από το 2006 εργάζεται σε διάφορες βαθμίδες της Δημόσια Εκπαίδευσης.

Το 2009 πέρασε με επιτυχία τον διαγωνισμό ΑΣΕΠ των εκπαιδευτικών.

Email: papadopouloumaria@hotmail.com t. 6972051730

W3

17-31 Αυγούστου

Κατάλυμα της Γαλλίας Οδός

Ώρες λειτουργίας 17:00-21:00

Είσοδος Ελεύθερη

Εγκαίνια-Opening night : 17 Αυγούστου 2017, 19:00