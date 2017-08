Φέρτε τα πίσω

Του Βαγγέλη Παυλίδη από το μπλογκ pavlidiscartoons.gr



Το θέμα του επαναπατρισμού των γλυπτών του Παρθενώνα δεν είναι βέβαια καινούριο, ξεχνιέται και επανέρχεται κάθε λίγο και λιγάκι με λιγότερη ή περισσότερη ένταση. Την φορά αυτήν αφορμή δόθηκε απο σχετική ερώτηση προς την Κομισιόν του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιου Κούλογλου, που συνδέει το θέμα με το Brexit. Το άρπαξε ο ξένος τύπος, ιδιαίτερα ο Βρετανικός, κι έχει τώρα ξεκινήσει ένας γύρος απο σχόλια, υπέρ ή κατά.

Παλαιότερη ανάρτησή μου (13.7.2016) είναι χαρακτηριστική του πώς το θέμα πάει κι έρχεται και του πώς δεν είναι η πρώτη φορά που αυτό συνδέεται με το Brexit . Έλεγα τότε:

Η είδηση έχει ήδη κάνει τον γύρο των ΜΜΕ: μια διακομματική ομάδα Άγγλων βουλευτών θα επιδιώξει την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στο σπίτι τους. “Τα θαυμάσια αυτά έργα τέχνης αποσπάστηκαν και πριονίστηκαν βάρβαρα απο τα ερείπια του Παρθενώνα… η Βουλή πρέπει να ακυρώσει αυτό που έκανε πριν 200 χρόνια”, είπε ο Φιλελεύθερος Δημοκράτης βουλευτής M. Williams.

Καλά τα νέα για μας, κάθε βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη. Είναι όμως αλήθεια πως ακόμα και οι καλύτερες των προθέσεων σούρνουν σχεδόν πάντα και μια ουρίτσα. Λένε λοιπόν οι πρωταγωνιστές της κίνησης αυτής πως η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα θα μπορούσε να κερδίσει διπλωματικούς “πόντους” υπέρ του Ην. Βασιλείου στην διαπραγμάτευση του Brexit. Ο πρόεδρος της “Οργάνωσης για την Επανένωση των Γλυπτών”, Andrew George είπε πως η υπόθεση της επιστροφής των γλυπτών έχει κερδίσει πολλούς οπαδούς απο την ημέρα του δημοψηφίσματος για το Brexit.

Τι μας νοιάζει εμάς; Ας έλθουν πίσω τα κλεμένα κι ας κερδίζουν οι Βρετανοί διαπραγματευτικούς “πόντους” στην ευρώπη.

ΥΓ. Το 2011, χαριτολογώντας ο κύριος Κάμερον είχε πει “Britain is not going to lose its marbles”. Marbles βέβαια σημαίνει “μάρμαρα”. Τυχαίνει όμως να υπάρχουν και άλλες, μεταφορικές, έννοιες. Marbles, σημαίνει και “βώλοι”, μπίλιες. Σημαίνει και “μυαλά” -“He lost his marbles”, τά ‘χασε, τρελλάθηκε. Σημαίνει όμως και… πώς να πω… αυτά που ο Ζουράρις αποκάλεσε “μέζεα”. Τώρα, τι απ’ όλα αυτά έχασε η Βρετανία και ο Κάμερον με το Brexit το αφήνω στην κρίση σας.