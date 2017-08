Μέχρι τις 31 Αυγούστου η έκθεση ζωγραφικής W3

Και οι τρεις… ήταν υπέροχες, στην έκθεση ζωγραφικής W3 που άνοιξε χθες τις πύλες της στο κατάλυμα της Γαλλίας. Μια έκθεση πολυεπίπεδη, καινοτόμα, όσο και ενδιαφέρουσα, όπου σε τρεις αίθουσες συναντιούνται τα βλέμματα τριών εικαστικών: της Μαγδαληνής Κούρτη, της Στέλλας Ματάλα και της Μαρίας Παπαδοπούλου. Μια συνάντηση με φρεσκάδα και ωριμότητα, με σεμνότητα και τόλμη, με ταλέντο και φαντασία, μια συνάντηση της μητέρας με την κόρη, της γης με τον ουρανό.

Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στα εγκαίνια, στον καταπληκτικό χώρο του γαλλικού καταλύματος και θαύμασε τα έργα υπό τους ήχους των μουσικών αυτοσχεδιασμών της Άννας και του Ντέιβιντ.

Τι είδαμε και τι θα δουν οι επερχόμενοι επισκέπτες:

«Η πιο πρόσφατη δουλειά μου είναι τα emotional landscapes, αφαιρετικά έργα με ακρυλικά και μικτή τεχνική που λειτουργούν ως ίχνη συναισθημάτων. Μια γραμμή ή ένα σύμβολο στο χαρτί μου αποτελεί την έναρξη για μια διαισθητική εξερεύνηση της εικαστικής γλώσσας με βάση την αφαίρεση» επισημαίνει η Μαγδαληνή Κούρτη

«Παρουσιάζω ένα σύνολο δουλειάς που εκτείνεται σε μια περίοδο 17 χρόνων. Το βίωμα της σχέσης είναι αυτό που αγαπώ στην Τέχνη σε όλα της τα επίπεδα. Μια προσωπική σχέση που δεν χωράει το ψέμα, γιατί την διακατέχει μια αιώνια αλήθεια: δεν κάνω όπως θέλω, κάνω όπως είμαι» δηλώνει η Μαρία Παπαδοπούλου

«Ζωγράφιζα τη φύση όπως την βλέπω ή όπως την αισθάνομαι μέσα μου. Ζω, ζωγραφίζω, φτιάχνω κολάζ, πιάνω «καινούργια» υλικά, παρατηρώντας και προσδοκώντας να δημιουργηθεί μία καινούργια εμπειρία με αυτή την επαφή. Μήπως και μπορέσω να δω κάτι ακόμα. Μία, στιγμιαία επαφή, με κάτι αόριστο μέσα μου. Το κάνω εικόνα για να διατηρήσω αυτή την επαφή. Φιλτράρισμα; Φαντασία; Φως στο σκοτάδι; Είναι η εικόνα μέσα μου» εξηγεί η Στέλλα Ματάλα.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 31 Αυγούστου, κάθε μέρα 17:00-21:00 και Δευτέρα-Παρασκευή τα πρωινά 10:00-13:00.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Εικαστικός καλλιτέχνης & new media designer η Μαγδαληνή Κούρτη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Πριν την εισαγωγή της σε σχολή καλών τεχνών σπούδασε Business στο Deree. Aκολούθησαν BA Fine Art και MA σε digital arts στο Λονδίνο, συγκεκριμένα στο Wimbledon College of Arts - University of the Arts London και στο Metropolitan University. Για μικρό χρονικό διάστημα υπήρξε μαθήτρια του Δ. Μυταρά στην ΑΣΚΤ και του Hundertwasser στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Βιέννης / erasmus. Συμμετείχε σε ομαδικές και ατομικές εκθέσεις και φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Το 2000 το video art έργο της “weightlessness” μεταδόθηκε από το BBC στα σινεμά της Leicester square. Το 2004 κέρδισε το Adobe Distinction στο παγκόσμιο φεστιβάλ ψηφιακής τέχνης στην Αυστραλία. Μερικά από τα έργα της δημοσιεύθηκαν στο λεύκωμα “Νέα Ελληνική Τέχνη” 1974-2004 από τον ιστορικό τέχνης Ι. Κολοκοτρώνη. Το 2008 έλαβε τον τίτλο “Καλύτερης Πειραματικής Ταινίας” Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Θερμαϊκό και το 2016 προβλήθηκε το video art έργο της “in the light” στο animfest.

Fb: Magdalene Kourti - fine art

email: Info@mkourti.com, t. 6973702843

Η Στέλλα Ματάλα αρχικά σπούδασε αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων στην σχολή ΑΚΤΟ κατόπιν δούλεψε σε διάφορα αρχιτεκτονικά γραφεία ως βοηθός αρχιτέκτονα. Έλαβε σεμινάρια σκηνογραφίας, με τον σκηνογράφο Μ. Παντελιδάκη. Παρακολούθησε μαθήματα ζωγραφικής με τον Θεόδωρο Πάντο και τον Πέτρο Κουφοβασίλη. Μετά από μερικά χρόνια μπήκε στη σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Φοίτησε παράλληλα στην Σχολή Καλών Τεχνών της Βαλένθιας στην Ισπανία με το πρόγραμμα Εrasmus στη σχολή Facultad de Bellas Artes: UPV Μετά την αποφοίτηση από την Καλών Τεχνών έκανε 3 ατομικές εκθέσεις ζωγραφικής, και συμμετείχε σε αρκετές ομαδικές.

Υπήρξε ενεργό μέλος του Συν από το 2000-2008 (κεντρο συλλογικότητας καλλιτεχνών) που ιδρύθηκε από τον Θεόδωρο Πάντο. Aσχολήθηκε με την διακόσμηση κατοικιών σαν ελεύθερος επαγγελματίας, καθώς και με την κατασκευή σκηνικών για θέατρικές παραστάσεις, και για παιδικό θέατρο. Τα τελευταία πέντε χρόνια εργάστηκε ως δασκάλα εικαστικών σε δημοτικά σχολεία. Σήμερα δουλεύει για το «ατελιέ» της στη Ρόδο και παραδίδει μαθήματα ζωγραφικής σε μικρούς και μεγάλους.

fb: Stella Matala, Τοσοδούλα Κουκλοθέατρο 2016, Ατελιέ Ζωγραφικής - εργαστήρι εικαστικών τεχνών

e-mail: stmatala@yahoo.gr, t. 6971815065

Η Μαρία Παπαδοπούλου γεννήθηκε το 1979 στο Καζακστάν και σε ηλικία 11 χρονών παλιννόστησε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στην Ρόδο με την οικογένειά της. Σπούδασε ζωγραφική, χαρακτική και γλυπτική στην Αγγλία. Το 1999 αποφοίτησε από το κολέγιο του Hull όπου παρακολούθησε το BTEC Foundation course in Art and Design. Το 2002 αποφοίτησε με BA (HONS) από το Πανεπιστήμιο του Newcastle και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιστορία της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο του Sussex, από το οποίο αποφοίτησε το 2003. Το 2005 ολοκλήρωσε τις παιδαγωγικές σπουδές στην ΑΣΚΤ Αθηνών και το 2008 τον κύκλο σπουδών στο Εργαστήρι Σκηνογραφίας της Μαρίας Χανιωτάκη. Έχει εκθέσει έργα της σε 3 ατομικές εκθέσεις και αρκετές ομαδικές. Από το 2006 εργάζεται σε διάφορες βαθμίδες της Δημόσια Εκπαίδευσης. Το 2009 πέρασε με επιτυχία τον διαγωνισμό ΑΣΕΠ των εκπαιδευτικών.

Email: papadopouloumaria @hotmail. com, t. 6972051730.