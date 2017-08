Πήρε «λαχείο» από την Κροατία ο Κολοσσός

Για τους φίλους του μπάσκετ, που αρέσκονται να παρακολουθούν τα τεκταινόμενα σε μικρές ηλικίες και δε χάνουν διοργάνωση κατηγορίας παίδων, εφήβων ή νέων ανδρών, το όνομα της νέας μεταγραφής του Κολοσσού H Hotels δεν είναι άγνωστο. Το αντίθετο, μάλιστα…

Η ομάδα της Ρόδου ανακοίνωσε χθες ότι στην περιφερειακή της γραμμή προστέθηκε ο 26χρονος Κροάτης, Τόνι Πρόστραν. Σε επίπεδο συλλόγων, η ευρωπαϊκή του εμπειρία είναι μικρή καθώς έχει παίξει σε λίγα παιχνίδια του Eurochallenge πριν από έξι – εφτά χρόνια. Όμως, σε επίπεδο εθνικής ομάδας, τα πράγματα αλλάζουν… άρδην!



Η ανακοίνωση αναφέρει: «Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον Κροάτη πόιντ γκαρντ, Τόνι Πρόστραν.



Ο Τόνι Πρόστραν είναι γεννημένος στο Ζαντάρ της Κροατίας στις 9 Απριλίου 1991 κι έχει ύψος 1.83μ.

Στην ομώνυμη ομάδα έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα και αγωνίστηκε εκεί για συνολικά πέντε χρόνια (2007-10 και 2012-14), κάνοντας ένα διετές… διάλειμμα, καθώς από το 2010 μέχρι το 2012 φόρεσε τη φανέλα της ΚΚ Ζάγκρεμπ.



Τα επόμενα δύο χρόνια μετακόμισε στη Σουηδία, όπου αγωνίστηκε αρχικά στη Νόρσεπινγκ (2014/15), ενώ την επόμενη σεζόν (2015/16) στις Νορμπότεν και Λούλεο.

Τη χρονιά που πέρασε, ο Κροάτης γκαρντ έπαιξε στη Λιθουανία με τη φανέλα της Νεβέζις και μάλιστα αναδείχθηκε κορυφαίος πασέρ τόσο στο πρωτάθλημα, όσο και στη Βαλτική λίγκα! Στο πρωτάθλημα Λιθουανίας, ο Πρόστραν μέτρησε 29 συμμετοχές, έχοντας κατά μέσο όρο 11 πόντους, 7 ασίστ και 2 ριμπάουντ, ενώ σε 15 ματς στη Βαλτική λίγκα είχε αντίστοιχα 9.2 πόντους, 9.3 ασίστ και 2.4 ριμπάουντ».



Στην κορυφαία πεντάδα του κόσμου το 2009 ο Νίκος Παππάς και δίπλα του ο Τόνι Πρόστραν



Το Who is Who του Toni Prostran

Εάν η Ελλάδα θαύμασε (και εξακολουθεί να θαυμάζει) και αποθέωσε τη φουρνιά του ’90 και ’91, με τους Παπανικολάου, Σλούκα, Μπόγρη, Μάντζαρη, Παππά κλπ., που σάρωσε τα μετάλλια τα καλοκαίρια του 2008 και 2009, τότε η Κροατία έκανε το ίδιο με τη γενιά του Πρόστραν. Οι Έλληνες διεθνείς σίγουρα θυμούνται ακόμα τον βραχύσωμο πόιντ γκαρντ, με το «φαρμακερό» σουτ και την πάσα – διαβήτη.

Η πρώτη του εμφάνιση με την εθνική παίδων (U16) της Κροατίας ήταν το 2006. Στο ντεμπούτο του ως διεθνής, ο Πρόστραν έπαιξε μέσο όρο 22 λεπτά στο πανευρωπαϊκό και σκαρφάλωσε στην έβδομη θέση όλης της διοργάνωσης στις ασίστ (2.1 μ.ο.).

Η μεταμόρφωσή του μέσα σε ένα χρόνο ήταν …τρομακτική. Το καλοκαίρι του 2007, διοργανώθηκε στην Κρήτη το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα U16 και η Ελλάδα έπαιξε δύο φορές με τους Κροάτες: μία στον Όμιλο και μία για την κατάταξη (θέσεις 5-6). Ο Πρόστραν αναδείχθηκε κορυφαίος σκόρερ του ευρωμπάσκετ, με μέσο όρο 20 πόντους, και φυσικά συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης.

Ήταν, επίσης, το Νο1 σε ποσοστό τριπόντων (45.3%), εύστοχα σουτ εντός πεδιάς (7.1), εύστοχα τρίποντα (3.4), προσπάθειες για σουτ εντός πεδιάς (16.3) και Νο2 σε λεπτά συμμετοχής (36.1).

Την επόμενη χρονιά, ήρθε ξανά στην Ελλάδα καθώς φιλοξενήθηκε στον Πύργο το πανευρωπαϊκό των εφήβων U18. Η Κροατία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο και ο 17χρονος τότε άσσος ήταν το Νο1 στις ασίστ (μέσο όρο 5) και στα λεπτά συμμετοχής (36.4 ανά παιχνίδι).

Ο Πρόστραν οδήγησε την εθνική ομάδα εφήβων U19 της χώρας του στο τρίτο σκαλί του βάθρου σε παγκόσμιο επίπεδο, το καλοκαίρι του 2009. Όταν η Ελλάδα κέρδιζε το ασημένιο μετάλλιο στα γήπεδα του Όκλαντ (Νέα Ζηλανδία), η Κροατία τερμάτιζε τρίτη, με ηγέτη τον «δαιμόνιο» πλέι μέικερ που είχε 17.8 πόντους, 5.1 ριμπάουντ και 5.3 ασίστ μέσο όρο! Τα κατορθώματά του τον έφεραν για άλλη μία φορά στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης, και μάλιστα δίπλα στον τότε «θαλασσί» Νίκο Παππά.

Καμιά δεκαριά μέρες αργότερα, ο Παππάς και οι χαρισματικοί φίλοι του ταξίδεψαν στη Ρόδο για το ευρωπαϊκό U20 όπου κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο ενώ ο Πρόστραν ήταν στη Γαλλία με την U18. Ναι μεν η Κροατία τερμάτισε όγδοη (και η Ελλάδα 13η), όμως το νέο μέλος της ομάδας του Κολοσσού H Hotels ήταν ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος με μέσο όρο 20.9 και κορυφαίος στις ασίστ με 7.9! Έπαιξε, επίσης, περισσότερο από κάθε άλλο αθλητή (36.7 λεπτά συμμετοχής).

Όπου αγωνίστηκε, ξεχώρισε

Την 1η Δεκεμβρίου 2007, ο Πρόστραν έκανε ντεμπούτο στην ανδρική ομάδα της KK Zadar, ομάδα της γενέτειράς του και εκεί όπου ανδρώθηκε μπασκετικά.

Ένας σοβαρός τραυματισμός στο γόνατο τον Οκτώβριο του ’09, τον κράτησε εκτός δράσης για περίπου ένα δίμηνο και τον Ιανουάριο ’10 άφησε τη Ζαντάρ για την KK Zagreb, καθώς δεν ήταν και πολύ ευχαριστημένος με τις ευκαιρίες που του δίνονταν.

Με την ομάδα του Ζάγκρεμπ, έπαιξε μερικά παιχνίδια και στο Eurochallenge ενώ κέρδισε το νταμπλ στην Κροατία.

Το καλοκαίρι του 2012 επέστρεψε στη Ζαντάρ κι έμεινε μέχρι το 2014, οπότε και αποφάσισε να βγει έξω από τα σύνορα και να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό. Επέλεξε το σουηδικό πρωτάθλημα και τα «δελφίνια» του Νόρκεπινγκ. Ήταν η ευκαιρία που περίμενε.

Με 16.5 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 6.5 ασίστ μέσο όρο, αναδείχθηκε καλύτερος κοινοτικός αθλητής του πρωταθλήματος και συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία πεντάδα, ένα επίτευγμα που επανέλαβε και την επόμενη χρονιά, αυτή τη φορά με τη φανέλα της Λούλεο (τωρινή ομάδα του πρώην «θαλασσί» Τομ Λίντεν). Είχε 15.8 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 7.7 ασίστ μέσο όρο!

Από τη Σουηδία μετακόμισε πέρσι στη Λιθουανία για λογαριασμό της Νέβεζις με την οποία έπαιξε και στη βαλτική λίγκα. Εκεί συνάντησε και τον Μάλκολμ Γκρίφιν με τον οποίο φέτος θα είναι συμπαίκτες. Μάλιστα, στον αγώνα με τη Λιέπαγα, ο Πρόστραν παραλίγο να κάνει double double αφού πέτυχε 21 πόντους και μοίρασε 9 ασίστ. Το πιο εντυπωσιακό;; Τα 7/9 τρίποντα…

Ο Τόνι Πρόστραν είναι άνθρωπος του αθλητισμού. Εκτός από μπάσκετ, τα παιδικά του χρόνια ήταν γεμάτα από ποδόσφαιρο, τένις, κολύμβηση και καράτε!