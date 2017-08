Σε εξέλιξη η “Ηφαιστειάδα 2017” στη Νίσυρο

Ξεκίνησαν στις 18 Αυγούστου, οι προβολές των ταινιών που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα της εβδομάδας κινηματογράφου που οργανώνει ο Δήμος Νισυρίων με τίτλο «Ηφαιστειάδα».

Η «Ηφαιστειάδα» έχει ξεκινήσει να λειτουργεί εδώ και τρία χρόνια και στόχος του Δήμου είναι να καθιερωθεί ως ετήσιο φεστιβάλ κινηματογράφου με ταινίες που έχουν αναφορά στα ηφαίστεια. Υπεύθυνη της οργάνωσης είναι η σκηνοθέτης Ελένη Αλεξανδράκη. Το πρόγραμμα των ταινιών είναι το ακόλουθο:

ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΔΑ 2017

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ από 18 ως και 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ κάθε βράδυ20.30 (εκτός της 21ης και της 22ης Αυγούστου) στο Παρατηρητήριο του Ηφαιστείου Νισύρου, στον Εμπορειό

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017:

Η ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΔΑΝΤΗ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ROGER DONALDSON

ΠΑΙΖΟΥΝ:PIERCE BROSNAN, LINDA HAMILTON, JAMIE RENEE SMITH

ΗΠΑ 1997, ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 104’

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ / GREEK SUBTITLES

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΠΟΜΠΗΙΑΣ / LAST DAYS OF POMPEI

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ / DIRECTION: ERNEST SCHOEDSACK

& MERIAN C. COOPER

ΠΑΙΖΟΥΝ / CAST : PRESTON FOSTER, ALAN

HALE, DOROTHY WILSON

ΗΠΑ / USA 1935 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 96’

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ / GREEK SUBTITLES

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ: ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ / WHEN TIME RAN OUT

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ / DIRECTION: JAMES GOLDSTONE

ΠΑΙΖΟΥΝ / CAST: PAUL NEWMAN, JAQUELINE

BISSET, WILLIAM HOLDEN

ΗΠΑ / USA 1980 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 109’

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ / GREEK SUBTITLES

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ / VOLCANO

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ / DIRECTION: ΑΡΗΣ

ΦΑΤΟΥΡΟΣ / ARIS FATOUROS

ΠΑΙΖΟΥΝ / CAST: ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΕΣΤΗ,

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ / G.ANESTI, C.DIMAS

ΕΛΛΑΔΑ / GREECE 2003 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 13’

ENGLISH SUBTITLES

ΤΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ / EXODUS

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: NATIONAL GEOGRAPHIC /

MORNINGSTAR ENTERTAINEMENT

MONTAZ: JEREMY PARR & ANDY PALMER

ΣΕΝΑΡΙΟ: GARY PARKER

HΠΑ / USA: 2006 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 52’

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ / GREEK SUBTITLES

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

COBRA WOMAN

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ / DIRECTION: ROBERT

SIODMAK

ΠΑΙΖΟΥΝ / CAST: SALE MINEO, SUMI HARU

ΗΠΑ / USA 1944 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 71’

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ / GREEK SUBTITLES

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΛΑΙΔΗ ΧΑΜΙΛΤΟΝ / THAT HAMILTON WOMAN

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ALEXANDER KORDA

ΠΑΙΖΟΥΝ: VIVIEN LEIGH, LAURENCE OLIVIER,

ALAN MOWBRAY

ΗΠΑ / USA 1941 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 128’

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ / GREEK SUBTITLES.