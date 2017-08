“Πέρα από τα σύνορα” στο Καστελλόριζο

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.), ταξιδεύει και αυτό το καλοκαίρι στο Καστελλόριζο διοργανώνοντας το 2ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ «Πέρα από τα Σύνορα».

Στόχος το Καστελλόριζο να αποτελέσει τόπο συνάντησης για τους δημιουργούς του ιστορικού και κοινωνικοπολιτικού ντοκιμαντέρ, προσελκύοντας σημαντικούς εκπροσώπους του κινηματογράφου, των γραμμάτων και τεχνών στο ακριτικό νησί από όλο τον κόσμο. Η χρησιμότητα του Φεστιβάλ δεν περιορίζεται μόνο στην τοπική κοινωνία και στους θερινούς επισκέπτες.

Σε κομβικό σημείο ανάμεσα σε Δύση και Ανατολή, πολύ κοντά στα παράλια της Λυκίας, το Φεστιβάλ προσδοκά και στην περαιτέρω πολιτιστική συνεργασία μεταξύ Καστελλορίζου και Αντιφύλλου (Κας).

Διεθνές και διαγωνιστικού χαρακτήρα, το Φεστιβάλ απονέμει κάθε χρόνο 4 Βραβεία -καλύτερου ιστορικού και κοινωνικοπολιτικού ντοκιμαντέρ (με την ευγενική μέριμνα της Βουλής των Ελλήνων)- και στοχεύει να ταξιδέψει στην Αυστραλία όπου σήμερα ζει μια μεγάλη και δραστήρια κοινότητα Καστελλοριζίων. Το «Πέρα από τα Σύνορα» τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού (ΥΠΕΞ) και του Δήμου Μεγίστης. Kαθιερώθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.) ως ετήσιος θεσμός με σκοπό «να φέρει τον κόσμο στο Καστελλόριζο και να μεταφέρει το Καστελλόριζο στον κόσμο!»

Το Φεστιβάλ υλοποιείται υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού & του Δήμου Μεγίστης. Οι ταινίες που προκρίθηκαν και θα διαγωνιστούν στο 2ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου την περίοδο 28 Αυγούστου – 3 Σεπτεμβρίου 2017 είναι οι ακόλουθες:

– ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ – ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΣΚΙΕΣ του Ηλία Γιαννακάκη / Ελλάδα

– ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΡΟΜΑ του Σταύρου Ψυλλάκη / Ελλάδα

– EMERY TALES των Susanne Bausinger & Στέλιου Ευσταθόπουλου / Ελλάδα, Γερμανία

– ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ της Ιωάννας Ασμενιάδου-Φωκά / Ελλάδα

– ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΟΛΜΗΣΑΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ του Σπύρου Τσιφτσή / Ελλάδα

– Ο ΣΕΦΕΡΗΣ ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΔΩΡΙΚΗΣ ΚΡΗΝΗΣ των Γιώργου Τζεδάκη & Δημήτρη Κόκκινου / Ελλάδα

– TRUE BLUE του Χάρη Ραφτογιάννη / Ελλάδα

– MARE NOSTRUM – A CONCERT. A JOURNEY του Michelle Brun & Stefan Haupt / Ελβετία, Γαλλία, Ισπανία, Μαρόκο

– TERIADE του Σίμου Κορεξενίδη / Ελλάδα

– ΤΑ ΔΟΛΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ της Αύρας Γεωργίου / Ελλάδα, Γαλλία

– ΙΧΘΥΣ του Χρήστου Καραλιά / Ελλάδα

– THE OTHERS της Ayse Polat / Τουρκία, Γερμανία

– MY OWN PRIVATE WAR της Lidija Zelovic / Ολλανδία

– BLUEFISH του Mert Gokalp / Τουρκία, Πορτογαλία, Αγγλία