Ένας ψυχολόγος “ψηλώνει” τον Κολοσσό

Ομάδα διανοούμενων θα είναι φέτος ο Κολοσσός H Hotels αφού μετά τον Τι Τζέι Μπρέι και το παγκοσμίου φήμης Πρίνστον, έρχεται ακόμη ένας απόφοιτος κολλεγίου με …πρεστίζ. Ο 28χρονος φόργουορντ / σέντερ, Κιθ Ράιτ, σπούδασε στο Χάρβαρντ και η Ελλάδα θα είναι ο τρίτος ευρωπαϊκός σταθμός της καριέρας του καθώς έχουν προηγηθεί η Σουηδία και η Πολωνία.

Η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει: «Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αμερικανό φόργουορντ Κιθ Ράιτ.

Ο Κιθ Ράιτ είναι γεννημένος στις 22 Ιουλίου 1989 και είναι ύψους 2.03μ.

Το 2012 αποφοίτησε από το κολέγιο του Χάρβαρντ και ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στη Σουηδία και την Ουψάλα.

Την επόμενη σεζόν (2013/14) μετακόμισε στην Πολωνία ενώ τα επόμενα τρία χρόνια (2014-17) αγωνίστηκε στην αναπτυξιακή λίγκα του ΝΒΑ.

Τη χρονιά που πέρασε, ήταν στους Westchester Knicks, με τους οποίους μέτρησε 47 παιχνίδια, έχοντας κατά μέσο όρο 8.8 πόντους, 6.9 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ».

Το Who is Who του Keith Wright

Γεννημένος στην πόλη Σάφολκ της Βιρτζίνια, ο Keith Andre Wright μεγάλωσε μεταξύ της γενέτειράς του και του Σαν Φρανσίσκο όπου ζούσαν οι χωρισμένοι γονείς του. Συνηθισμένος να μετακινείται από πόλη σε πόλη, αφού και πριν το διαζύγιο το επάγγελμα του πατέρα του (στρατιωτικός) υποχρέωνε την οικογένεια σε συνεχείς μετακομίσεις, αφιέρωνε τον ελεύθερο χρόνο του στο διάβασμα (φανατικός της σειράς βιβλίων Χάρι Πότερ) και τη μουσική ώσπου ο προπονητής μπάσκετ του γυμνασίου Princess Anne στo Virginia Beach τον έπεισε να εκμεταλλευτεί τα αθλητικά του προσόντα και μπήκε στη σχολική ομάδα, σε ηλικία 16 ετών.

Επέλεξε να φορέσει το νούμερο 44, αυτό της μητέρας του, Σαμπρίνα Τάμπρον, η οποία έπαιζε μπάσκετ στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο του Σαν Φρανσίσκο. Ένα χρόνο μετά, πήρε μεταγραφή στο λύκειο του Νόρφολκ για τα επόμενα δύο. Η μητέρα του δεν ήθελε για το γιο της να είναι ο αθλητισμός η μοναδική διέξοδος κι έτσι όταν εκείνος πήρε χαμηλό βαθμό στη γλώσσα, δεν του επέτρεψε να πάρει μέρος στα δοκιμαστικά για την ομάδα του σχολείου. Αυτό του έδωσε το κίνητρο να γίνει αριστούχος, τόσο εντός όσο κι εκτός παρκέ (20.5 πόντοι, 13 ριμπάουντ και 3.5 κοψίματα ως τελειόφοιτος).

Αφού συμπεριλήφθηκε δύο φορές στο All Conference και στο All State, το πανεπιστήμιο George Mason ήθελε να τον κάνει δικό του όμως μπήκε στη μέση το Χάρβαρντ και η επιλογή ήταν μονόδρομος. Πήγε έχοντας ως προτεραιότητα τις ακαδημαϊκές του σπουδές και όχι το μπάσκετ αλλά τα πήγε περίφημα και στα δύο.

Ως πρωτοετής (2008-09), στάθηκε άτυχος καθώς έχασε αρκετά παιχνίδια εξαιτίας λοιμώδους μονοπυρήνωσης. Στα 24 παιχνίδια που πρόλαβε να συμμετάσχει, είχε μέσο όρο οχτώ πόντους και 5.5 ριμπάουντ.

Παρά τον τραυματισμό του στον αχίλλειο τένοντα τη δεύτερη χρονιά, είχε ανάλογες επιδόσεις: 8.9 πόντους και 4.6 ριμπάουντ σε 24 αγώνες.

Η χρονιά της καθιέρωσης ήταν το 2010-11. Υπαρχηγός των Crimson, ξεκίνησε βασικός και στα τριάντα ματς της σεζόν, έχοντας 14.8 πόντους και 8.3 ριμπάουντ μέσο όρο. Οδήγησε το Χάρβαρντ για πρώτη φορά στην ιστορία του στο NIT (National Invitation Tournament), το «ξαδερφάκι» του πολύ πιο δημοφιλούς March Madness. Αναδείχθηκε Παίκτης της Χρονιάς στην Ivy League (το πρωτάθλημα των οχτώ πανεπιστημίων υψηλού κύρους όπως το Γέιλ, το Μπράουν, το Ντάρτμουθ κλπ.) και ψηφίστηκε ομόφωνα στην καλύτερη πεντάδα.

Το 2012, το Χάρβαρντ προκρίθηκε για πρώτη φορά μετά το 1946 (!) στο NCAA Tournament με τον Ράιτ να είναι βασικός και στα 31 ματς της σεζόν με 10.6 πόντους και 8.1 ριμπάουντ. Έγινε ο κορυφαίος μπλοκέρ των Κρίμσον και ενδέκατος της Άιβι Λιγκ όλων των εποχών, με 149. Είναι 16ος σκόρερ στην ιστορία του εκπαιδευτηρίου με 1.178 πόντους και πέμπτος στα ριμπάουντ με 743.

Εκτός παρκέ, πήρε πτυχίο στην ψυχολογία και ακόμη δεν έχει καταλήξει αν μελλοντικά θ’ ασχοληθεί με την αθλητική ψυχολογία ή αν θα γίνει σύμβουλος σχέσεων! Ο ίδιος έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι «είχα κατανοήσει πλήρως γιατί χώρισαν οι γονείς μου.

Ήξερα γιατί δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν σαν ζευγάρι. Παρακολουθώντας όλο αυτό τόσο μικρός, ίσως επέδρασε στην επιθυμία μου ν’ ασχοληθώ με τη θεραπεία ζευγαριών».

Το καλοκαίρι του 2012 πήρε μέρος στο NBA Summer League με τους Μάβερικς και τον Οκτώβριο συμφώνησε να κάνει το πρώτο του υπερατλαντικό ταξίδι για λογαριασμό της Σουηδικής Ουψάλα. Αναδείχθηκε καλύτερος σέντερ του πρωταθλήματος με 14.2 πόντους και 8.8 ριμπάουντ. Επέστρεψε στην Ουψάλα στα μισά της επόμενης σεζόν καθώς η επιλογή του να μετακομίσει στην Πολωνία και την Energa Czarni δεν ήταν η ενδεδειγμένη καθώς τον άφησαν απλήρωτο και αποχώρησε στα μέσα της χρονιάς.

Μετά την περιπετειώδη διετία στην Ευρώπη, ο Ράιτ επελέγη από τα «σπιρούνια» του Όστιν στο NBDL. Τη σεζόν 2014-15, έπαιξε 46 ματς κανονικής περιόδου με μέσο όρο 5.9 ριμπάουντ και 6.7 ριμπάουντ ενώ τον Φεβρουάριο του ’16 έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα των Γουέστσεστερ Νικς. Την περσινή χρονιά, σε 47 ματς, είχε 8.8 πόντους και 6.9 ριμπάουντ ενώ τον Απρίλιο ’17 υπέγραψε στους Floodbuster των Φιλιππίνων με τους οποίους έπαιξε σε εφτά αγώνες.

Έρχεται στην Ελλάδα με το βραβείο Jason Collier Sportsmanship, μία τιμητική διάκριση για την άψογη συμπεριφορά αθλητών του NBDL μέσα κι έξω από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Η ψηφοφορία γίνεται μεταξύ των προπονητών της λίγκας και με συγκεκριμένα κριτήρια.