Η Ελληνίδα ερμηνεύτρια Ίρις Μαυράκη στο Fethiye Classical Music Festival

Η Ρόδια ερμηνεύτρια Ίρις Μαυράκη θα πάρει μέρος στο Φεστιβάλ Κλασσικής Μουσικής Benyamin Sönmez στην πόλη Fethiye της Τουρκίας στις 23 Σεπτεμβρίου ως σολίστ με την Oρχήστρα του Δήμου των Μούγλων υπό την διεύθυνση του Μαέστρου Münif Αkalin με θέμα ‘’Τραγούδια από την Άκρη του Κόσμου’’.

Οι συνοδοιπόροι και φίλοι της ελληνοτουρκικής πολιτιστικής γέφυρας που ξεκίνησε η ίδια πριν χρόνια με αφετηρία την Ρόδο και γνώμονα πάντα τον Άνθρωπο και τις σχέσεις με το περιβάλλον την φιλία την ειρήνη μέσω της τέχνης του λόγου και της μουσικής, εξακολουθούν να την προσκαλούν σε συναυλίες και φεστιβάλ ώς ένδειξη αμοιβαίας εκτίμησης και αναγνώρισης για την πορεία της ως καλλιτέχνης και άνθρωπος με βαθειές ανησυχίες και αναζητήσεις.

Παρ’ όλο που η ίδια διαμένει τα τελευταία χρόνια στην Βρετανία εντούτοις συνεχίζει να διατηρεί επαφές με Μουσικούς, Μαέστρους, Λογοτέχνες, Δημοσιογράφους Σκηνοθέτες και πολλούς φίλους στην Τουρκία.



Με τον κλασσικό μουσικό κοντραμπασσίστα, Mehmet Sönmez είχε γνωριστεί και συνεργαστεί το 2006 με την Συμφωνική Ορχήστρα του Μητροπολιτικού Δήμου του Εσκισεχίρ και το 2007 με την Προεδρική Συμφωνική Ορχήστρα. ‘Ο αδελφός του, διακεκριμένος και διεθνούς φήμης τσελλίστας Benyamin Sönmez, απεβίωσε ξαφνικά το 2011 απο ανακοπή καρδιάς σε ηλικία μολις εικοσιοχτώ ετών και ο αδελφός του δημιούργησε στην μνήμη του το Φεστιβάλ Κλασσικής Μουσικής στην πόλη του Φέτιγιε.

‘Κάθε χρόνο συμμετέχουν επώνυμοι διεθνούς φήμης καλλιτέχνες Μουσικοί, Μαέστροι, Σολίστ, όχι μόνο από την Τουρκία αλλά και από άλλες χώρες όπως η Prof. Natalia Gutman, η Gülsin Onay, κ.α. Παράλληλα, δημιουργήθηκε και ο διεθνής διαγωνισμός για βιολοντσέλλο στο όνομα του Benyamin Sönmez International Cello competition. Το Φεστιβάλ στηρίζει ο Μητροπολιτικός Δήμος των Μούγλων.



Η Ίρις μαζί με συγκρότημα RISE τα τελευταία τρία χρόνια δίνει συναυλίες σε διάφορες πόλεις της Βρετανίας.

Όσοι επιθυμούν από την Ρόδο να παρακολουθήσουν την συναυλία της Ίριδας Μαυράκη ‘’Songs from the edge of the World’’ στο Φέτιγιε στις 23 Σεπτεμβρίου μπορούν να μεταβούν απο την Ρόδο με τo catamaran με το και να επιστρέψουν την επόμενη μέρα.