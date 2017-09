Μαγικές Βραδιές Μουσικής στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου

Το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου-Των Ιπποτών, ανοίγει τις πύλες του για να υποδεχθεί για 10η χρονιά το Διεθνές Φεστιβάλ Ρόδου, στην ιστορική Μεσαιωνική Πόλη , η οποία έχει χαρακτηρισθεί από την Unesco μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ρόδου 2017 γιορτάζει φέτος την επέτειο για τα δέκα χρόνια από την ίδρυσή του και είναι αφιερωμένο στην 70η επέτειο της επανένωσης των Δωδεκανήσων με την Ελλάδα.

Ο παγκοσμίου φήμης γαλλοκύπριος πιανίστας Cyprien Katsaris, “Καλλιτέχνης της UΝΕSCO” για την Ειρήνη, Ιππότης των Γραμμάτων και των Τεχνών-Γαλλία, Μετάλλιο Vermeil της πόλης του Παρισιού, “Commandeur de l’Ordre de Mérite du Grand-Duché de Luxembourg” κ.α , είναι ο επίτιμος καλεσμένος για την επίσημη έναρξη του Διεθνούς Φεστιβάλ Ρόδου 2017, αύριο Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου, σε ένα πρόγραμμα έκπληξη με έργα: Chopin, Liszt, Schubert και άλλων συνθετών.



Η εμφάνιση του διεθνούς ακτινοβολίας καλλιτέχνη αποτελεί εξαιρετική τιμή για το Διεθνές Φεστιβάλ Ρόδου και γενικότερα για την Ρόδο και είναι μια σπάνια ευκαιρία για όλους τους νέους που σπουδάζουν μουσική αλλά και για το φιλόμουσο κοινό.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ρόδου 2017, οργανώνεται από τον πολιτιστικό οργανισμό “Διεθνές Φεστιβάλ Ρόδου”, υπό την Καλλιτεχνική και Γεν. Δ/νση της Συμβούλου Διαχείρισης Πολιτισμού κ. Πηνελόπης Σερδάρη και τον Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού -Αθλητισμού Δήμου Ρόδου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της Ουνέσκο και του ΕΟΤ

CYPRIEN KATSARIS – ΣΥΠΡΙΕΝ ΚΑΤΣΑΡΗΣ

“Mια ισχυρή προσωπικότητα με αστραφτερά δάκτυλα... Έχει ένα έντονο μουσικό προφίλ, που τον τοποθετεί σε μια κατηγορία κατά πολύ ανώτερη από αυτή των συμβατικών ερμηνευτών της διεθνούς σχολής του σύγχρονου πιάνου”.

(Απόσπασμα από το βιβλίο του κριτικού μουσικής της εφημ. Νew York Times: Harold C. Schonberg.



O παγκοσμίου φήμης γαλλοκύπριος πιανίστας και συνθέτης Cyprien Katsaris - Συπριέν Κατσαρής, γεννήθηκε στη Μασσαλία.

Απέσπασε βραβεία στους διεθνείς διαγωνισμούς: Cziffra, Πρώτο Βραβείο, Βερσαλλίες- Reine Elisabeth, Βρυξέλλες - Νέων Ερμηνευτών Rostrum-Unesco, Μπρατισλάβα, κα.



Έχει συμπράξει με κορυφαίες ορχήστρες: Φιλαρμονική Βερολίνου, Staatskapelle, Dresden, Concertgebouw Amsterdam, Gewandhaus Λειψίας, Philharmonia London, the Philadelphia Orchestra, The NHK Symphony Orchestra, Tokyo, Moscow Philharmonic Orchestra, Cleveland, Washington D.C., Detroit, Montréal, Toronto …. και συνεργάστηκε με διάσημους μαέστρους: Leonard Bernstein, Kurt Masur, Eugene Ormandy, Myung-Whun Chung, Sir Simon Rattle, Mstslav Rostropovich, Charles Dutoit, Nikolaus Harnoncourt, Christoph von Dohnanyi, Kent Nagano, Karl Münchinger κα.



Έχει συνεργαστεί με τις πιο ονομαστές δισκογραφικές εταιρίες: Teldec (Record of the Year Award, Γερμανία, 1984 - Grand Prix du Disque Franz Liszt, Βουδαπέστη, 1984 και 1989 - Grand Prix du Disque Frédéric Chopin, Βαρσοβία, 1985 - British Music Retailer's Association's Award, 1986), Sony Classical, Deutsche Grammophon, EMI, BMG-RCA, Decca, Pavane, κα. Τον Ιανουάριο του 2001, ίδρυσε την προσωπική του δισκογραφική εταιρία Piano 21.



Το έγκριτο γαλλικό μουσικό περιοδικό Diapason τον εντάσσει στους καλύτερους πιανίστες του εικοστού αιώνα.

Το 1992 η ιαπωνική τηλεόραση NHK TV του αφιέρωσε σειρά δεκατριών εκπομπών. Το 1999 έδωσε ρεσιτάλ στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, για την επέτειο των εκατόν πενήντα χρόνων από το θάνατο του Frédéric Chopin. Το 2006 δίδαξε marsterclasses στο σπίτι του Franz Liszt στη Βαϊμάρη. Το 2008, εμφανίστηκε στο National Centre for the Performing Arts στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου.



Από το 1977 έως το 2007 διετέλεσε Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Echternach στο Λουξεμβούργο.

Το έργο του έχει τιμηθεί με τις διακρίσεις: Ιππότης Τιμής του Cameroun, 1975 - Καλλιτέχνης της UΝΕSCO για την Ειρήνη, 1997 - Ιππότης των Γραμμάτων και των Τεχνών,Γαλλία, 2000 - Μετάλλιο Vermeil της πόλης του Παρισιού, 2001, “Commandeur de l’Ordre de Mérite du Grand-Duché de Luxembourg”, 2009, Takis and Louki Nemitsas Foundation Prize, Λευκωσία, 2011, “150 Great Cypriots' βραβεία εφημερίδας Φιλελεύθερος, Λευκωσία, 2015 ”Αριστείο Γραμμάτων, Τεχνών και Επιστημών” Υπ. Πολιτισμού, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη, Λευκωσία 2016

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.cyprienkatsaris.net με δυνατότητα ακρόασης χωρίς χρέωση όλων των c.d’s της Piano 21

INFO:

Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου

Πέμπτη , 7 Σεπτεμβρίου, 2017

Ώρα έναρξης: 21.00

Είσοδος ελεύθερη

Καλλιτεχνική & Γεν.Διεύθυνση

Πηνελόπη Σερδάρη