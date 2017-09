Πάρτι νέων δικηγόρων της Ρόδου στο Μακάο

To πρώτο Open πάρτυ της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Ρόδου (ΕΑΝΔιΡ) είναι γεγονός!



Το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου στις 9:30 το βράδυ, καλούμε όλους εσάς, δικηγόρους και μη, σε ένα πάρτι γεμάτο χαμόγελα, καλή διάθεση και νέες γνωριμίες με τη συνοδεία καλής μουσικής και μοναδικών cocktails στο πιο hot spot μαγαζί του νησιού.







Φορέστε το πιο χαλαρό και άνετο ντύσιμο σας, το καλύτερο χαμόγελο σας και ελάτε στην παρέα μας!



***Η ΕΑΝΔιΡ αποτελείται απο ασκούμενους και νέους δικηγόρους του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου και έχει ως στόχο την προάσπιση των συμφερόντων των ασκουμένων και νέων δικηγόρων, τη διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων και συνεδρίων για επιστημονικά και όχι μόνο θέματα και αναπτύσσει κοινωνική και πολιτιστική δράση όχι μόνο στη Ρόδο αλλά και στα Δωδεκάνησα.



Μακάο

Παλιά Πόλη

16 Σεπτεμβρίου

Ώρα 21:30

Dress code --- Μen: No suits and ties (open suits επιτρέπονται)

--- Women: No business formal dresses and blazers

Είσοδος Ελεύθερη