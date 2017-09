Ένας εγκληματολόγος στο Βενετόκλειο!

Ο μέσος όρος ύψους του Κολοσσού H Hotels εκτινάχθηκε φέτος όχι μόνο λόγω του Τζόουνς και των 213 εκατοστών του αλλά και με την πιο πρόσφατη προσθήκη στο «θαλασσί» ρόστερ: αυτή του 23χρονου Ιωάννη Δημακόπουλου, άρτι αφιχθέντα από το NCAA, ο οποίος ατενίζει τον κόσμο από τα δύο μέτρα και 18 εκατοστά του!

Η ανακοίνωση: «Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Έλληνα σέντερ, Ιωάννη Δημακόπουλο.



Ο Δημακόπουλος γεννήθηκε στην Πάτρα στις 7 Νοεμβρίου 1994 και είναι ύψους 2.18μ. Είναι απόφοιτος του κολεγίου UC Irvine, στο οποίο αγωνίστηκε για τέσσερα χρόνια, ενώ την περσινή και τελευταία του σεζόν στο NCAA, είχε κατά μέσο όρο 11 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ, σε 21 λεπτά συμμετοχής».

Το Who is Who του Ιωάννη Δημακόπουλου

Η πρώτη αναφορά στο βιογραφικό του 23χρονου σέντερ που ξεχωρίζει με ευκολία είναι ότι προέρχεται από μπασκετική οικογένεια καθώς ο πατέρας του, Δημήτρης Δημακόπουλος, υπήρξε διεθνής με τις «μικρές» εθνικές (20 συμμετοχές με την Παίδων, 27 με την Εφήβων) ενώ με την Ανδρών έπαιξε στο Μουντομπάσκετ 1986 (σε ηλικία 20 ετών) ενώ το ’83 είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στους Βαλκανικούς αγώνες. Έχει φορέσει τη φανέλα του Εσπέρου, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και του Απόλλωνα Πάτρας. Ήταν ύψους 2.10μ. κι όμως «εκτελούσε» από μακριά. Κάτι που έχει «κληρονομήσει» ο γιος…



Τα «θέλγητρα» του μπάσκετ, μοιραία, ήταν ακατανίκητα για τον Ιωάννη χωρίς αυτό να σήμαινε ότι θ’ άφηνε τις σπουδές στην άκρη. Τα συνδύασε όσο καλύτερα μπορούσε, παίρνοντας την απόφαση να φύγει στα 18 του χρόνια για την Αμερική. Εγκαταστάθηκε στο Λος Άντζελες, φοίτησε στο διακεκριμένο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια με αντικείμενο την κοινωνιολογία και κατεύθυνση την εγκληματολογία!



Φυσικά, όνειρό του είναι το ΝΒΑ αλλά προς το παρόν υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό του συμβόλαιο σε ομάδα που συμμετέχει στο κορυφαίο πρωτάθλημα της πατρίδας του.



Ο ίδιος, σε δηλώσεις που έχει κάνει κατά καιρούς, έχει πει πως «δυνατά στοιχεία μου θα έλεγα ότι είναι το παιχνίδι στο post. Επίσης, μπορώ ν’ ανοίξω το γήπεδο για τους συμπαίκτες μου και να βγω στην περιφέρεια για να σουτάρω από μακρινή απόσταση. Ακόμη, μπορώ να δημιουργήσω για τους συμπαίκτες μου. Χρειάζομαι βελτίωση στο ριμπάουντ και στις τοποθετήσεις στην άμυνα” ενώ τα μπασκετικά του πρότυπα, πέραν του πατέρα του, είναι ο Ντιρκ Νοβίτσκι και τα αδέρφια Γκασόλ.