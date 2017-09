Το Inner Wheel Ρόδου γιορτάζει τα 50 χρόνια λειτουργίας του με μία δωρεά στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Ρόδου

Η κοινωνία της Ρόδου έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι διαθέτει ευαισθησία και ότι στηρίζει ενεργά κάθε προσπάθεια που έχει ως στόχο την ανιδιοτελή προσφορά και που αποτυπώνεται μέσω της έμπρακτης στήριξης και αλληλεγγύης.

Σε όλες αυτές τις πράξεις αλληλεγγύης το Inner Wheel Ρόδου πρωτοστατεί για περισσότερα από 50 χρόνια.

Αυτό έπραξε και τώρα, με μία επιτυχημένη και εξαιρετική, από κάθε άποψη, εκδήλωση, που διοργάνωσε την Τετάρτη (6-9-2017) στο ξενοδοχείο «Amathus Hotel & Elite Suites by Amathus».

Ο σκοπός της εκδήλωσης επετεύχθη και δεν είναι άλλος από τον εξοπλισμό της Παιδιατρικής Κλινικής του Περιφερειακού Νοσοκομείου της Ρόδου με έναν σύγχρονο φορητό ηλεκτροκαρδιογράφο Aspel Grey 12 καναλιών με δυνατότητες τηλεϊατρικής.

Ο Όμιλος Inner Wheel Ρόδου μετράει πενήντα χρόνια κοινωνικής και φιλανθρωπικής δράσης και πιστός στα ιδανικά της Διεθνούς Οργάνωσης που υπηρετεί, προωθεί διακριτικά και με το δέοντα σεβασμό την ηθική και υλική στήριξη προς τους ανθρώπους που βιώνουν δύσκολες καταστάσεις.

Περισσότερα από 300 μέλη της ροδιακής κοινωνίας ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Inner Wheel Ρόδου και προσήλθαν στην εκδήλωση προκειμένου να υλοποιηθεί ο στόχος.

Η συμβολή όλων ανεξαιρέτως ήταν ουσιαστική και πολύτιμη.

Ανάμεσά τους τα μέλη των λεσχών Lions και Lions Ηλιούσα Ρόδου καθώς και του Ροταριανού Ομίλου Ρόδου και του Ομίλου Rotaract Ρόδου που στήριξαν αμέσως την όλη προσπάθεια όπως και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μεταξύ των οποίων η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Μαριέττα Παπαβασιλείου, η Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Διεθνούς Προβολής και Απόδημων Ροδίων κα Μαρίζα Χατζηλαζάρου, η Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Εμφάνισης της Πόλης κα Λίτσα Ροδίτη, η εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και Πρόεδρος του ΚΕΚ «Γ. Γεννηματάς» κα Χαρούλα Γιασιράνη, η Δημοτική Σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου κα Στέλλα Αναστασιάδη, η Δημοτική Σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου κα Φωτεινή Καράμπελα, οι πρώην Διοικητές της 247 Περιφέρειας Inner Wheel κυρίες Ρένα Χατζάκη και Φαίδρα Σπανού, οι πρώην Διοικητές της 2470 Περιφέρειας Rotary κύριοι Γιώργος Χατζάκης και Μιχάλης Βαρότσος, η πρώην βουλευτής κυρία Μίκα Ιατρίδη, η πολιτευτής κυρία Μαρία Αγγέλου, εκπρόσωποι βουλευτών, φορέων, συλλόγων και Οργανισμών.

Καλωσορίζοντας όλους τους προσκεκλημένους η κα Βεατρίκη Σέρβου υπογράμμισε ότι «από τότε που ιδρύθηκε ο Όμιλος Inner Wheel Ρόδου, ο πρώτος σε ολόκληρη την Ελλάδα, τα μέλη του δεν έχουν σταματήσει να προσφέρουν, να δυναμώνουν την κοινωνία και να δίνουν ελπίδα για μία καλύτερη προοπτική για τη Ρόδο, για τη χώρα, για όλους μας», ενώ απευθυνόμενη στα μέλη των άλλων Ομίλων και Λεσχών τόνισε: «Ακολουθώντας το ρητό «η ισχύς εν τη ενώσει» προτείνουμε πιθανή μεταξύ μας συνεργασία προκειμένου μελλοντικά να επιτύχουμε ακόμη υψηλότερους στόχους».

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η Διοικητής της 247 Περιφέρειας Inner Wheel κυρία Ντέπυ Βαρότσου λέγοντας μεταξύ άλλων: «ο Όμιλος Inner Wheel Ρόδου είναι ένας από τους πυλώνες του ελληνικού Inner Wheel και του εθελοντισμού με το διαχρονικό έργο που προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια. Ένας Όμιλος που κάθε Διοικητής θα ήταν υπερήφανη να έχει στη Περιφέρειά της.

Με τη παρουσία μου εδώ σήμερα θέλω να τιμήσω τα ιδρυτικά μέλη του Ομίλου Inner Wheel Ρόδου που ήταν ουσιαστικά και ιδρυτικά μέλη του Inner Wheel Ελλάδος. Το σύνθημα της φετινής Προέδρου του Διεθνούς Inner Wheel Ινδής Dr Kapila Gupta «Άφησε μια διαρκή κληρονομιά» μας προτρέπει να αφήσουμε η κάθε μια το αποτύπωμα του έργου και της προσφοράς μας στις μελλοντικές γενιές.

Τι καλύτερο παράδειγμα από την αποψινή εκδήλωση, που αποτελεί την απόλυτη έκφραση της ουσίας του συνθήματος της φετινής χρονιάς γιατί τα μέλη του Ομίλου Inner Wheel Ρόδου με την εκ μέρους τους δωρεά ενός σύγχρονου φορητού ηλεκτροκαρδιογράφου στην Παιδιατρική κλινική του Περιφερειακού Νοσοκομείου Ρόδου το υλοποιούν κατά τον πιο ουσιαστικό και αποτελεσματικό τρόπο».

Επρόκειτο, κατά γενική ομολογία, για μια υπέροχη βραδιά που συνδύασε αποτελεσματικά την επίτευξη του σκοπού της και τη διασκέδαση όλων των προσκεκλημένων.

Η διοργάνωση της εκδήλωσης άψογη, η μουσική προσεγμένη, το φαγητό εκπληκτικό, ο ανθοστολισμός της αίθουσας μοναδικός, υπό την επιμέλεια του κ. Γιάννη Λήμνου, ιδιοκτήτη του ανθοπωλείου Le Bouquet, καθώς και το video αφιέρωμα που ο γνωστός φωτογράφος Makos δημιούργησε για τον εορτασμό τον 50 χρόνων λειτουργίας του Ομίλου Inner Wheel Ρόδου.

Την εκδήλωση κάλυψε φωτογραφικά ο γνωστός φωτογράφος κύριος Nikolas Nanev. Τα στεφάνια ελιάς που βρίσκονταν στο κέντρο κάθε τραπεζιού ήταν προσφορά του ανθοπωλείου Lindos Flowers, ιδιοκτησίας της κας Ζωής Κομνηνόγλου.

Από τα ενδιαφέροντα σημεία της βραδιάς ήταν και η λαχειαγορά με πλούσια δώρα που με πολύ μεγάλη χαρά προσέφεραν καταστηματάρχες της Ρόδου.

Απολύτως ικανοποιημένες από την επιτυχία της εκδήλωσης η πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Ομίλου Inner Wheel Ρόδου δέχονταν τα συγχαρητήρια όλων των προσκεκλημένων.

Ο Όμιλος Inner Wheel Ρόδου ευχαριστεί ιδιαιτέρως τους μεγάλους χορηγούς της βραδιάς:

Ξενοδοχείο «Amathus Hotel & Elite Suites by Amathus»

Γιάννης Λήμνος, Le Bouquet

Γιάννης Καρποδίνης, University Press, Maxi Print

Makos photography

Nikolas Nanev photography

Ζωή Κομνηνόγλου, Lindos Flowers

Τα δώρα της λαχειαγοράς προσέφεραν οι εξής επιχειρηματίες της Ρόδου:

Ξενοδοχείο Ρόδος Παλάς A.E.- Ξενοδοχείο Rodos Palace Hotel

Βασίλης Βαγιανάκης, Μεταξοτυπική Ρόδου

Κλεόβουλος Τ.Ξ.Ν. Επιχειρήσεις Α.Ε., Lindos Hotels, Ξενοδοχείο

Lindos Royal, Ξενοδοχείο Lindos Village

Μπέλλα Ρέστη, Bellevue Suites Hotel

Expert Κωσταρίδης

Στεργενάκης Στέργος και Σία Ο.Ε., Sigma Travel

Kariba Travel

Ιωάννης Γ. Πάππου Α.Ε.

Σωτήρης Μανδρακός, multi com

Stirixis Τεχνική

Δόμηση Ρόδου Α.Ε.

Νίκος Αρβανιτίδης, Art Point

Ν.Γ. Καραγεωργίου

Ρόη Παρασκευά, Style Company

Καταστήματα Κεσίσογλου

Λιλή Αρχοντάκη, Lily Archontaki

Μακέστας Γ. Α.Ε., Vintage Wine & Spirits

Β. Ζιώγος - Σ. Μπεκάκου Calceis Pennatis

Εύη Ρουμπέτη, Di Piu

Χριστίνα Κοκκινίδη, Mango.com

Colloseum Rhodes

Λίνα Φοστιέρη, Boutique Lina Fostieri

Κάρολος, Crescendo

Δέσποινα Καστρήσιου, Parachute Active Clothing

Ιωάννης Τουρκομανώλης, Giojello

Μαρία Νικολιδάκη, Nikolidaki Gold

Μίλα Λουϊζίδη, Mila By Louizidis

Αμαλία Βαζελάκη, Amalia jewels

Ελένη Βαρβάρη, La Borsa

Νικήτας και Νίκος Καλαφατάς importers

Χάραλντ Σέγκρεν & Σία Ε.Ε.

Φαρμακαποθήκη Γεωργίου Φρόνα

Φαρμακείο Ιπποκράτη Καζουλλάκη

Φαρμακείο Μανώλη Γ. Χατζησταμάτη

Φαρμακείο Ελένης Πιπίνου

Φαρμακείο Αρτέμη Κ. Πανά

Φαρμακείο Χάρις Ν. Πετρωνιάτη

Φαρμακεία Χατζηκώστα

Τσιμέτας Γεώργιος, «Καραβάκι

Καβαλιέρος Ελευθέριος, «Το Δέντρο»

Καρποδίνης Ιωάννης, University press

Δρ Ειρήνη Μ. Αγγελίδου – Χαιρέτη

Alba Glam κομμωτήριο

«Healthy Nails» nail cosmetic studio, Σέβα Κλαδίτη

Πολυδύναμο Κέντρο Αισθητικής & Διατροφολογίας «Medi Jeunesse»

Gran Café, Caffee Ristorante

Ι. Χαλικιάς Α.Ε.Β.Ε.

Σπανού Σοφία – Μαρία «Secret Exclusive»

Σιμάτης Θάνος, Triumph

Μελέτης Τουρλούγκος, Popeye΄s Supplements Rhodes

Μελέτης Τουρλούγκος, Viamare Marina

Μελέτης Τουρλούγκος, SUPER CYB.EX.

Κώστας Παμπρής, Sissitio

Ήρα Λουτσιού, ψυχολόγος, οικογενειακή θεραπεύτρια

Βίκυ Καταβενάκη, Arena

Jurgen Niens

Mac

Ηλίας Πιπίνος, INEMA

Ελευθερία Τζωρτζή, Χρυσοχοΐο Anoixis

Ευτυχία Κουρεβέλη, κομμωτήριο Capelli

Miha Body Tech

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πράξεις ανθρωπιάς και αγάπης των μελών του Inner Wheel Ρόδου, αλλά και των άλλων Ομίλων και Λεσχών, αποτελούν σημάδια αναθέρμανσης των αξιών που ενώνουν και δυναμώνουν την κοινωνία, μας δίνουν ελπίδα για μια καλύτερη προοπτική για τη Ρόδο, για τη χώρα, για όλους μας.