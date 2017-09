Entrata Moda Fashion Show στη Ρόδο

Το πιο δυνατό χειροκρότημα έδωσε το κοινό της Ρόδου στους σχεδιαστές Μαρία Μάστορη, Βλάσση Χολέβα, Άντζυ Ανδριτσοπούλου, Δημήτρη Στρέπκο, Νάσσο Ντότσικα, Μιχαήλ Αλεξάντερ Πάσσο, Kula Tsurdiu, Πάνο Απέργη, Ρένα Σεφεριάδη, Μαγδαληνή Δμητράκου, Tunica Stola & It’ all Greek to me, στα μοντέλα και στους διοργανωτές του πρώτου Entrata Moda Fashion Show.

Η Νέα Μαρίνα Ρόδου φιλοξένησε ένα δυνατό τριήμερο μόδας και υψηλής αισθητικής που όμοιό του δεν είχε διοργανωθεί ξανά στο παρελθόν, ενώ παράλληλα βρισκόταν σε εξέλιξη το “Rhodes Greek Festival” με όμορφες γεύσεις και δημιουργίες. “Entrata Moda” και “Rhodes Greek Festival” δημιούργησαν αύρα φρεσκάδας και θετικότητας στον χώρο της Νέας Μαρίνας και έφεραν εις πέρας όλα όσα υποσχέθηκαν.



Η εταιρεία Beyond Group ως σχεδιαστής και οργανωτής του event και προσωπικά η κα. Εμμανουέλα Αραμπατζή θέλει αρχικά να ευχαριστήσει τη διοίκηση της Μαρίνας Ρόδου, που πίστεψε στο όραμα για την οργάνωση ενός τόσο μεγάλου event και στάθηκε συμπαραστάτης και συνδιοργανωτής στη μεγάλη αυτή προσπάθεια. Επίσης θέλει να ευχαριστήσει τους χορηγούς, τους εκθέτες και όλες τις ομάδες που δούλεψαν, στήριξαν και εμπιστεύθηκαν αυτό το 3ημερο φεστιβάλ που προγραμματίζεται ώστε να γίνει θεσμός στη Νέα Μαρίνα.



Τις πιο θερμές ευχαριστίες θέλει να αποδώσει στον art director & styling Κωνσταντίνο Κασπίρη που συμφώνησε και ανέλαβε να οδηγήσει στην επιτυχία το catwalk.

Τα χρόνια εμπειρίας του στο χώρο της μόδας αλλά και το δημιουργικό του πνεύμα σε συνεργασία με τον πρόεδρο ανθοπωλών Ελλάδος, Μάριο Βαλλιάνο, δημιούργησαν τις πιο ειδυλλιακές συνθήκες για την επιτυχία του fashion show.



Ο Μάριος Βαλλιάνος και η ομάδα του εργάστηκαν με πάθος και ζήλο για την διακόσμηση και τη δημιουργία ενός μαγευτικού περιβάλλοντος που περιέβαλλε το fashion show. Με δημιουργικό πνεύμα και μεγάλη αγάπη για τη ειδικότητα του έδωσε υπόσταση και μορφή στο event και μετέτρεψε το “Entrata Moda” στην πιο ανατρεπτική επίδειξη μόδας.



Μεγάλη ευγνωμοσύνη αξίζει η ομάδα “The Blue Beetle -London Dry Gin-” που τίμησε με την παρουσία της το event και πρόσφερε στο κοινό τις ιδιαίτερες δημιουργίες της. To Blow Dry Bar και η Stellina Makeup Artist αξίζουν θερμά συγχαρητήρια για το άψογο και πάνω από όλα επαγγελματικό αποτέλεσμα στις κομμώσεις και στο makeup των μοντέλων. Η προσφορά τους αποτέλεσε την πιο σημαντική πινελιά για την ανάδειξη των δημιουργιών των σχεδιαστών.



Θερμά ευχαριστήρια στο ξενοδοχείο Lomeniz και στην επιχείρηση Filema Rodion για την ευγενική τους χορηγία, την στήριξη και την πίστη που έδειξαν σε αυτό το νέο εγχείρημα. Σε όλη αυτήν την προσπάθεια συνέβαλλαν και τα ξενοδοχεία Mitsis Alila Hotel, Apollo Beach, Ixian Grand, Alila, Sperveri Boutique Hotel, Avra Hotel, Kalithea Sun & Sky και 12 islands που πρόσφεραν με μεγάλη τους χαρά φιλοξενία στους σχεδιαστές και στα μοντέλα, ενώ παράλληλα μεγάλη ήταν και η συμβολή της Blue Star Ferries στην μετακίνηση τους.



Η εταιρεία Kappa Private Security Services πρόσφερε με επιτυχία τις υπηρεσίες της στη φύλαξη και στην ασφάλεια του χώρου, αλλά και στην ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης. Ιδιαίτερες ευχαριστίες σε όλους τους χορηγούς υποστηρικτές που συνέβαλλαν και υποστήριξαν επάξια τόσο τη διαδικασία διοργάνωσης του event όσο και την πραγματοποίησή του, αλλά και στους χορηγούς επικοινωνίας που πρόβαλλαν με τα μέσα τους το “Entrata Moda Fashion Show” & το “Rhodes Greek Festival” όλο το χρονικό διάστημα, πριν και κατά τη διάρκεια του event.



Η Beyond Group θέλει ακόμα να ευχαριστήσει τη φωτογραφική ομάδα, την ομάδα βιντεοληψίας αλλά και όλα εκείνα τα άτομα που εργάστηκαν με πάθος, αγάπη και μεράκι για το μεγαλύτερο Fashion Show που διοργανώθηκε στη Ρόδο!

Τέλος, τη μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη αξίζει όλο το κοινό, Ροδίτες και μη, που απέδειξε έμπρακτα την στήριξη και την πίστη του σε νέες διοργανώσεις που ευελπιστούμε να αναβαθμίσουν το νησί και να το φέρουν στo επίπεδo που του αρμόζει.