Στη Θεσσαλονίκη για τα πρώτα φιλικά ο Κολοσσός

Σήμερα το πρωί αναχωρεί η αποστολή του Κολοσσού H Hotels με προορισμό τη Θεσσαλονίκη όπου θα διεξαχθεί το 27ο τουρνουά «Συμεών Μαυροσκούφης».

Το ιστορικό τουρνουά, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Θεσσαλονίκης, αποτελεί θεσμό για το μπάσκετ όχι μόνο στην πόλη αλλά σε όλη την Ελλάδα κι είναι αφιερωμένο στη μνήμη και την πολύτιμη προσφορά του Συμεών Μαυροσκούφη, ο οποίος υπήρξε πρωτεργάτης του αθλήματος στη χώρα μας.

Η φετινή διοργάνωση, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο (10-11 Σεπτεμβρίου) θα έχει λάμψη αποκλειστικά από Basket League καθώς συμμετέχουν οι ΠΑΟΚ, Ρέθυμνο Cretan Kings, Κολοσσός Ρόδου H Hotels και Προμηθέας Πάτρας.

Ποιος ήταν ο Συμεών Μαυροσκούφης

Με τη διοργάνωση του ιστορικού τουρνουά ο Σύνδεσμος Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Θεσσαλονίκης αναγνωρίζει έμπρακτα τις ενέργειες και τη συμβολή του Συμεών Μαυροσκούφη στην άνθηση του μπάσκετ στην Ελλάδα. Ο Συμεών Μαυροσκούφης, ήταν πρωτοπόρος του μπάσκετ στη χώρα μας και μέλος του Hall of Fame καθώς και ιδρυτικό μέλος της FIBA.

Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. και υπήρξε αθλητής της ομάδας ΧΑΝΘ μπάσκετ αλλά και διαιτητής, ενώ διετέλεσε και τμηματάρχης Φυσικής Αγωγής της ΧΑΝΘ. Εργάστηκε επί 33 χρόνια για τη διάδοση του αθλητισμού και την καθιέρωση του μπάσκετ στην Ελλάδα και οι προσπάθειές του αυτές αναγνωρίστηκαν εντός κι εκτός συνόρων.

Στις 3 Φεβρουαρίου 2000 κι εννιά χρόνια μετά το θάνατό του, το Naismith Memorial Basketball of Fame αποφάσισε να τον συμπεριλάβει στο Hall of Fame του μπάσκετ.

Πρώτος αντίπαλος ο Προμηθέας

Ύστερα από δύο εβδομάδες προετοιμασίας, ο Κολοσσός H Hotels δίνει το πρώτο του φιλικό με αντίπαλο τον Προμηθέα Πάτρας στον οποίο μεταγράφηκαν αυτό το καλοκαίρι τόσο ο Χρήστος Σαλούστρος όσο και ο Τρέβορ Ρέλεφορντ, μετά από δύο χρόνια «θητείας» στο Βενετόκλειο. Στους Πατρινούς αγωνίζεται και ο νεαρός Κώος διεθνής, Ανδρέας Σκούφης.

Από το αποψινό φιλικό θ’ απουσιάζει ο Ολεξάντρ Λίποβι ο οποίος έως χθες είχε υποχρεώσεις με την εθνική Ουκρανίας στο Ευρωμπάσκετ.

Το πρόγραμμα του τουρνουά:

Σήμερα / κλειστό ΧΑΝΘ «ΜΙΜΗΣ ΤΣΙΚΙΝΑΣ»

(18.00’) ΠΑΟΚ – Ρέθυμνο Cretan Kings

(20.30’) Κολοσσός Ρόδου H Hotels – Προμηθέας Πάτρας

Αύριο / PAOK SPORTS ARENA

(18.00’) Ρέθυμνο Cretan Kings – Προμηθέας Πάτρας

(20.30’) ΠΑΟΚ – Κολοσσός Ρόδου H Hotels.

Οι αγώνες θα μεταδίδονται ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας www.life-events.gr και σε αναμετάδοση από την επίσημη σελίδα του Σ.Δ.Κ.Θ. www.sdkth.gr.