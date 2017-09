Προβολή ταινίας στο κέντρο «Δίοδος»

Την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 21:00 στον κήπο του Κέντρου πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Δίοδος θα πραγματοποιηθεί η προβολή της ταινίας ντοκιμαντέρ: Η ορχήστρα της ανακύκλωσης – Μια συμφωνία του ανθρώπινου πνεύματος (2015).

Η εκδήλωση υλοποιείται με ελεύθερη είσοδο για όλους, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του κοινωνικοπολιτιστικού προγράμματος διαπολιτισμικής μη τυπικής εκπαίδευσης “Ani-Mate& Meet the Other – SummerPhase” σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους, το Νεανικό Πλάνο και το Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Δίοδος.



Το “Ani-Mate& Meet the Other - Summer Phase” περιλαμβάνει μια σειρά από δημιουργικά εργαστήρια μη τυπικής εκπαίδευσης για παιδιά προσφύγων και παιδιά Δημοτικών σχολείων, παράλληλα με πολιτιστικές εκδηλώσεις για παιδιά και ενήλικες, με σκοπό την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας της Ρόδου αναφορικά με το προσφυγικό ζήτημα.



Τα εργαστήρια και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται δωρεάν και υποστηρίζονται από το Ίδρυμα “Marc deMontalembert”.



Σύνοψη ταινίαςΗ ορχήστρα της ανακύκλωσης – Μια συμφωνία του ανθρώπινου πνεύματος είναι μια ταινία ντοκιμαντέρ των BradAllgood& Graham Townsley (Ντοκιμαντέρ 84΄, ΗΠΑ – Παραγουάη, 2015), η οποία έχει τιμηθεί μέχρι στιγμής με 24 βραβεία σε διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ, και αποτελεί μια αληθινή μαρτυρία για τη δύναμη της μουσικής να μεταμορφώνει και την ανθεκτικότητα της ανθρώπινης ψυχής. Η ταινία παρακολουθεί την «Ορχήστρα ανακύκλωσης της Κατέουρα» στην Παραγουάη.



Πρόκειται για μια ομάδα μουσικών που παίζουν όργανα κατασκευασμένα αποκλειστικά από σκουπίδια. Όταν η ιστορία αρχίζει να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ορχήστρα εκτοξεύεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Με την καθοδήγηση του ιδεαλιστή διευθυντή της Φάβιο Τσάβεζ, η ορχήστρα πρέπει να βρει τον δρόμο της σε πρωτόγνωρες συνθήκες, με εμφανίσεις σε μεγάλα γήπεδα και sols out παραστάσεις.



Όμως η κοινότητα της Κατέουρα πλήττεται από φυσική καταστροφή και ο Φάβιο πρέπει να βρει κάποιον τρόπο να προστατέψει την μπάντα και να προσφέρει μια νότα αισιοδοξίας στην πόλη.