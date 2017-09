Διατροφική «άμυνα» στις ιώσεις του φθινοπώρου!

Σύμφωνα με την Αμερικανική Εθνική Μελέτη για την Υγεία και τη Διατροφή, η κατανάλωση ορισμένων τροφών μπορεί να ενισχύσει την άμυνα του οργανισμού μας. Για την πρόσληψη της βιταμίνης C οι ειδικοί συνιστούν να καταναλώνονται εσπεριδοειδή, ακτινίδια, πιπεριές, σπανάκι, μπρόκολο και ντομάτες.

Το καλοκαιράκι ανήκει πια στο παρελθόν. Η θερμοκρασία αρχίζει και πέφτει, τα παράθυρα κλείνουν και καθώς συγχρωτιζόμαστε στα Μέσα Μεταφοράς αλλά και στη δουλειά το συνάχι και ο πονόλαιμος αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους. Σύμφωνα με τους επιστήμονες του ΚΕΕΛΠΝΟ, την εποχή αυτή κυκλοφορούν διάφορες ιώσεις οι οποίες κρεβατώνουν μικρούς και μεγάλους. Ομως για να περάσουμε όρθιοι τον φετινό χειμώνα επιβάλλεται να θωρακίσουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα ώστε να μην αρρωστήσουμε.

Να πάρω βιταμίνη C;

Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, Berkeley, όσοι έπαιρναν 500 mg βιταμίνης C μέσω της διατροφής τους καθημερινά για δύο μήνες, είχαν μειωμένο κίνδυνο να αρρωστήσουν σε σχέση με εκείνους που δεν κατανάλωναν τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C.

Πάντως οι ερευνητές αναφέρουν ότι η επαρκής πρόσληψή της φαίνεται ότι επηρεάζει την παραγωγή ουσιών όπως οι κυτοκίνες, που εξουδετερώνουν τους παθογόνους μικροοργανισμούς, και επομένως μπορεί να δράσει προληπτικά.

Ποιες τροφές δυναμώνουν τον οργανισμό;

Σύμφωνα με την Αμερικανική Εθνική Μελέτη για την Υγεία και τη Διατροφή, η κατανάλωση ορισμένων τροφών μπορεί να ενισχύσει την άμυνα του οργανισμού μας. Για την πρόσληψη της βιταμίνης C οι ειδικοί συνιστούν να καταναλώνονται εσπεριδοειδή, ακτινίδια, πιπεριές, σπανάκι, μπρόκολο και ντομάτες.

Ξηροί καρποί

Μελέτες έχουν δείξει ότι η βιταμίνη Ε, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό, που βρίσκεται εν αφθονία στα αμύγδαλα, καταπολεμά λοιμώξεις του αναπνευστικού, όπως το κρυολόγημα.

Γιαούρτι

Αλλη μελέτη που πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, έδειξε πως οι ενήλικοι που έτρωγαν 3/4 του φλιτζανιού γιαούρτι την ημέρα, είχαν 25% λιγότερα κρυολογήματα από εκείνους που δεν το είχαν εντάξει στη διατροφή τους.

Κρεμμύδι και σκόρδο

Μπορεί η μυρωδιά τους να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την κατανάλωσή τους αλλά τόσο τα σκόρδα όσο και τα κρεμμύδια περιέχουν ενώσεις που εμποδίζουν τα κρυολογήματα και βοηθούν στην άμυνα του οργανισμού.

Πηγή: iator.gr