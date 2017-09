Την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί το περπάτημα ζωής και ελπίδας

Στους αείμνηστους γιατρούς Μιχάλη Νούσια, Barry Handwarger και Thomas Schott που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις ενημέρωσης και τιμήθηκαν για το έργο τους, είναι αφιερωμένο το φετινό «περπάτημα ζωής και ελπίδας» που διοργανώνει ο Δωδεκανησιακός σύλλογος αυτοάνοσων νοσημάτων αρθρίτιδας και λύκου ΘΑΛΕΙΑ.



Πρόκειται για την 15η διοργάνωση, που πραγματοποιείται ανελλιπώς τα τελευταία χρόνια στη Ρόδο με τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, πολλών συλλόγων και φυσικά του κοινού.

Το φετινό περπάτημα, θα υλοποιηθεί την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα και στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα τιμηθεί ο παραολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής Γιάννης Πρώτος.

Για τη διοργάνωση μίλησαν χτες σε συνέντευξη τύπου η πρόεδρος του συλλόγου Θάλεια Γεωργά και μέλη του δ.σ. κάνοντας γνωστό ότι φέτος σημείο εκκίνησης του περπατήματος θα είναι η πλατεία Αγίου Παντελεήμονα στην παλιά πόλη. Η διαδρομή που θα ακολουθήσει είναι η εξής: Άγιος Παντελεήμονας-λιμάνι περιμετρικά της παλιάς πόλης-μύλοι-φάρος αγίου Νικολάου και επιστροφή στην πλατεία αγίου Παντελεήμονα.

Όπως κάθε χρόνο, θα λειτουργήσει κιόσκι στον πεζόδρομο του Ακταίον, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για την διοργάνωση του 15ου περπατήματος Ζωής και Ελπίδας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 ώρες 18.00-21.00.

Στην έναρξη, το σύνολο Κρουστών του Μουσικού Σχολείου Ρόδου, υπό την Διεύθυνση του Νίκου Χασάπη.

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017 ώρες 11.00-14.00 & 18.00-21.00

Το απόγευμα, όμορφες μελωδίες με τους Δημήτρη Ιωσήφ (πιάνο-Φωνή), Γιάννη Παπαθεοδώρου (κιθάρα-τραγούδι), Μάνο Σάββενα (πιάνο).

Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017 ώρες 12.00-18.00

Ο Λαουδίκος Μανώλης και τα συγκροτήματά του, από τις 12.00 έως τις 14.00 σε ένα φαντασμαγορικό σόου.

Προς ενίσχυση των σκοπών του συλλόγου, στο Κιόσκι θα πωλούνται:

Μπλουζάκι στην τιμή των 5 ευρώ.

Καπελάκι στην τιμή των 2 ευρώ.

Βραχιολάκι στην τιμή των 2 ευρώ

Τσαντάκι στην τιμή των 2 ευρώ.

Πακέτο προσφοράς: Μπλουζάκι, καπελάκι, βραχιολάκι 9 ευρώ και δώρο το Τσαντάκι.

Στο πλαίσιο της υποστήριξης του γραφείου φυσικής αγωγής Δωδεκανήσου στη διοργάνωση για το 15ο Περπάτημα Ζωής & Ελπίδας, θα πραγματοποιηθεί:

• Προώθηση της αφίσας στα σχολεία της Ρόδου, Α’ βαθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης, με σκοπό την ενημέρωση εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων σχετικά με την διοργάνωση και

• Διά ζώσης ενημέρωση των μαθητών του 10ου Δημοτικού Σχολείου Ρόδου, από τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής κ. Νικόλαο Μαντικό, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Περπατήματος Ζωής και Ελπίδας από το 2003, μιας και σημείο Εκκίνησης & τερματισμού θα είναι και η πλατεία Αγίου Παντελεήμονος στην Παλιά Πόλη. Σημειώνεται πως το Διοικητικό Συμβούλιο του Δωδεκανησιακού Συλλόγου Αυτοάνοσων Νοσημάτων Αρθρίτιδας και Λύκου “Θάλεια”, επιθυμεί να διαθέσει το ποσό των 100 ευρώ για την αγορά αθλητικού εξοπλισμού στο συγκεκριμένο σχολείο και δωρεάν τα καπελάκια της διοργάνωσης για τους μαθητές του.

Επίσης, όσον αφορά τον Γυμναστικό σύλλογο Διαγόρας, στην αγωνιστική πριν το περπάτημα, οι παίκτες του Διαγόρα θα φορέσουν όπως πέρσι τα μπλουζάκια του περπατήματος που έχουν από πέρσι και θα έχουν και ένα πανό στο πάγκο τους, με σκοπό την διαφήμιση της διοργάνωσης.



Η πρόεδρος του συλλόγου Θ. Γεωργά

Η πρόεδρος του συλλόγου Θάλεια Γεωργά αναφερόμενη στο φετινό 15ο περπάτημα ζωής και ελπίδας είπε τα εξής:

“Φίλοι μου, σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ που βρίσκεστε κοντά μας, με αφορμή το “15ο Περπάτημα Ζωής και Ελπίδας”!!!

Do it Thalia... Do it...

Όπως χαρακτηριστικά με προέτρεπαν...

Ο Δωδεκανησιακός Σύλλογος Αυτοάνοσων Νοσημάτων Αρθρίτιδας και Λύκου “Θάλεια”, απέκτησε σάρκα και οστά, διότι τρεις άνθρωποι, οι οποίοι δεν βρίσκονται πια ανάμεσά μας, με παρακίνησαν να ξεσηκώσω την ψυχή και το σώμα μου και να παρασύρω και άλλο κόσμο στο διάβα μου!!!

Για τον λόγο αυτό, η φετινή διοργάνωση αφιερώνεται στην μνήμη του Dr. Barry Handwarger, καθηγητή Ανοσολογίας-ρευματολογίας, του Μιχάλη Νούσια, ιατρού Παιδίατρου και διατελέσαντα προέδρου του Β’ ΔΥΠΕ Νοτίου Αιγαίου και καλού φίλου και του Dr. Tommas Schott, καθηγητής Ρευματολογίας.

Γιατροί που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις ενημέρωσης του κοινού και τιμήθηκαν από τον σύλλογό μας.

Είμαστε ένας σύλλογος, με ελεύθερους ορίζοντες... προσπαθώντας να δώσουμε το μήνυμα του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης, της προσφοράς και της ελπίδας!!!

Βάζοντας ο καθένας το δικό του ξεχωριστό στίγμα!!!

Αυτή άλλωστε είναι και η φιλοσοφία μας...

Πως η ζωή είναι ένας δρόμος και εμείς συμμετέχουμε σε αυτήν με οποιοδήποτε τρόπο, ως ενεργοί πολίτες...

Τα μηνύματα της εποχής είναι πολλά και διαφορετικά, και οι ανθρώπινες σχέσεις δύσκολες, όμως εμείς προσπαθούμε να συμβιώνουμε, ακόμη και στον χώρο που στεγαζόμαστε με δύσκολες καθημερινά καταστάσεις, χαμογελάμε δεν σταματάμε και συνεχίζουμε να περπατάμε!!!

Όσα χρόνια και αν περάσουν, όσες φορές και αν σας το αναφέρω, δεν θα ξεχάσω πως ξεκίνησε αυτός ο δρόμος... για το Περπάτημα Ζωής και Ελπίδας.

Και ποιοί ήσαν εκεί, να στηρίξουν το όνειρο!!!

Ενα χειμωνιάτικο πρωινό του Νοέμβρη του 2002, στο γραφείο του πρώην Νομάρχη Γιάννη Μαχαιρίδη, παρέα με τον ιατρό παθολόγο Μιχάλη Φωτάρα και τον Μιχάλη Νούσια.

Ακουσαν την ιδέα μου και είπαν ας γίνει!!!

Ένας διαφορετικός περίπατος, στον ηλιόλουστο λόφο του Μόντε Σμιθ!!!

Εκεί άρχισαν όλα.

Με εκατοντάδες συνοδοιπόρους, στο πέρασμα των δεκαπέντε χρόνων...

Κάθε χρόνο και περισσότεροι!!!

Η στήριξη όλου του κόσμου είναι κάτι παραπάνω από σημαντική!!!

Με την συμπαράσταση όλων, ελπίζουμε να συνεχίσουμε να συμβάλλουμε,

• Με αγάπη, για 6η χρονιά στο καθημερινό δεκατιανό παιδιών δημοτικού σχολείου.

• Στην φροντίδα μαθήτριας, λόγω κοινωνικοοικονομικών δυσκολιών της οικογένειάς της.

Δίνοντας όλοι μαζί κοινό μήνυμα, “Χαμογέλα... Μην σταματάς!!! Συνέχισε να περπατάς...”.

Ενα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί η φετινή μας διοργάνωση πραγματοποιείται:

• Με την συνδρομή της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ιδιαίτερα του κ. Νίκου Καραμαρίτη εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου, κοινωνικής μέριμνας.

• Την στήριξη του Δήμου Ρόδου και συγκεκριμένα:

- Του αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Σάββα Διακοσταματίου.

- Του αντιδημάρχου Πολιτισμού & Αθλητισμού κ. Τέρη Χατζηιωάννου.

- Του προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου κ. Μίλτου Παγκά.

- Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

• Την συμμετοχή των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία και Ροδίων Άθλησις και ιδιαίτερα του Διευθυντή κ. Κυριάκου Κυριακούλη και των καθηγητριών Φυσικής Αγωγής Λεβέντη Μαρίας, Γεράκη Σκιαδενής και Ριζοπούλου Μαρίας.

Την υποστήριξη:

- Της ομάδας Φυσικής Αγωγής Δωδ/σου.

- Του Συλλόγου Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Δωδ/σου.

- Του Γυμναστικού Συλλόγου “Διαγόρας”.

- Και τέλος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου και ιδιαιτέρως του Γραμματέα κ. Γεώργιου Πόκκια.

Όπως κάθε χρόνο θα είμαστε μια μεγάλη αγκαλιά από Συλλόγους και Σωματεία με κοινωνικό και αθλητικό έργο, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα, για την θετική ανταπόκρισή τους στο κάλεσμά μας και αυτή τη χρονιά.

- Τον Αθλητικό Γυμναστικό Εκπαιδευτικό Σύλλογο-Α.Γ.Ε.Σ. Κάμειρος, τον πρόεδρο κ. Σπύρο Ράμμο.

- Τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου “Άγιος Εφραίμ”, τον πρόεδρο κ. Φιλήμονα Νικολάου.

- Την Ανάδοχη Αγκαλιά, την πρόεδρο κ. Κατερίνα Βορεινάκη.

- Την Ροδαυγή, την πρόεδρο κ. Κατερίνα Παπαχατζή.

- Τον Save an Angel, την πρόεδρο κ. Σοφία Αννίνου.

- Τον Σύλλογο Γυναικών Κοσκινού, την πρόεδρο κ. Σέβα Καταβενάκη.

- Τον Σύλλογο Γυναικών Κρεμαστής, την πρόεδρο κ. Ανθή Συροπούλου-Καντούνια.

- Τον Σύλλογο Στήριξης κατά πλάκας Δωδεκανήσου, τον πρόεδρο κ. Κώστα Θανόπουλο.

- Τον Σύλλογο Στήριξης Καρκινοπαθών Δωδεκανήσου “Μαζί με δύναμη για την ζωή” την πρόεδρο κ. Μαρία Κρητικού.

- Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών & Ναυαγοσωστών Περιφερειακό Τμήμα Ρόδου, τον Αρχηγό κ. Κωνσταντίνο Τζάνο και

- Την Φλόγα Ρόδου, Σύλλογος γονιών παιδιών με καρκίνο, την πρόεδρο κ. TOULAY AIDENIZ.

Νιώθω συγκινημένη, διότι με πρότασή μας, μια μέρα του Οκτώβρη του 2014, σε μία αίθουσα ενός ξενοδοχείου, το Περπάτημα Ζωής και Ελπίδας άνοιξε τα φτερά του και πέταξε σε διαφορετικές πόλεις!

Παράλληλες εκδηλώσεις, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) και τον σύλλογο Ρευματοπαθών Κυκλάδων “ΙΑΣΙΣ”, ενημερώνοντας για τις Ρευματικές Παθήσεις, Ρευματοειδής Αρθρίτιδα, Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος, Ρευματική Πολυμυαλγία, Νεανική Ιδιοπαθής Αρθρίτιδα και άλλα.

Ένας άνεμος που ξεκινά από την Αθήνα και ολοκληρώνεται στην γενέτειρά του, την Ρόδο...

Ένας τεράστιο ευχαριστώ:

- Στους χορηγούς μας, που από το 2002, μας στηρίζουν έμπρακτα.

- Στα Μέσα Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου.