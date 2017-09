Με επιστημονική προσέγγιση σχεδιάζεται το μέλλον της κρουαζιέρας στη Ρόδο από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ως εταίρος του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος “SIROCCO” προβαίνει στη «χαρτογράφηση» των αναγκών, των προκλήσεων, των δυνατοτήτων αλλά και των δυσλειτουργιών που υπάρχουν στον κλάδο της κρουαζιέρας και του θαλάσσιου τουρισμού.

Για πρώτη φορά, χρησιμοποιούνται επιστημονικά ερευνητικά εργαλεία προκειμένου να υπάρξει μία αποκρυσταλλωμένη εικόνα και να αναπτυχθεί συγκροτημένο σχέδιο για την τόνωση της κρουαζιέρας και του θαλάσσιου τουρισμού στη Ρόδο, στο πλαίσιο πάντα της συνεργασίας με τους υπόλοιπους πέντε εταίρους που εκπροσωπούν ευρωπαϊκά λιμάνια.

Tην Πέμπτη 21/9, ολοκληρώθηκε το διήμερο συναντήσεων και διαβούλευσης στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου SIROCCO υπό τον συντονισμό της Εντεταλμένης Περιφερειακής Συμβούλου Δια Βίου Μάθησης, Εθελοντισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κας Χαρούλας Γιασιράνη.

Την Τετάρτη 20/9 πραγματοποιήθηκε η τεχνική συνάντηση έργου με παρουσία όλων των εταίρων του έργου όπου συζητήθηκαν διαχειριστικά και τεχνικά Θέματα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην μεγάλη επιστημονική έρευνα που διεξάγεται στο πλαίσιο του έργου για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στα Λιμάνια κρουαζιέρα της Ρόδου, της Ρώμης(Ιταλία), του Σπλίτ (Κροατία), της Λάρνακας (Κύπρος) και της Βαλένθια (Ισπανία).

Με το κοινό ερωτηματολόγιο που έχει συνταχθεί συλλέγονται πληροφορίες για το οικονομικό, το περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο του τουρισμού κρουαζιέρας που θα βοηθήσουν στην κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης για τα επόμενες δεκαετίες.

Την Πέμπτη 21/9 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου workshop με τη συμμετοχή της Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Αθλητισμού και Πολιτισμού Μαριέττας Παπαβασιλείου, της αντιδημάρχου τουρισμού του Δήμου Ρόδου Μαρίζας Χατζηλαζάρου, του Πρόεδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νοτίας Δωδεκανήσου, Μιχάλη Χριστοδούλου, του διευθυντή του ΕΒΕΔ Γιάννη Παπαδημήτρη, του διοικητή της Λιμενικής Αστυνομίας του Λιμένα Ρόδου, Γιώργου Πρέντζα, εκπροσώπων των τοπικών φορέων που σχετίζονται με τον τουρισμό κρουαζιέρας και των φιλοξενούμενων εταίρων του έργου υπό τον συντονισμό της εντεταλμένης Περιφερειακής Συμβούλου κας Γιασιράνη.

Κατά την διάρκεια του workshop παρουσιάστηκαν τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέχρι σήμερα στα ευρωπαϊκά λιμάνια που διεξάγεται η έρευνα, οι γενικές τάσεις του κλάδου της κρουαζιέρας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα λιμάνια

κρουαζιέρας και ακολούθησε μια εποικοδομητική συζήτηση με τους τοπικούς φορείς για το πώς μπορεί με κοινές, στοχευμένες δράσεις και συνεργασία με τις υπόλοιπες χώρες να βελτιωθεί την κατάσταση τα επόμενα χρόνια.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την δέσμευση όλων των φορέων να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο με επιτυχία.

*Οι εταίροι του “SIROCCO”

Επικεφαλής Εταίρος: Public Institution RERA S.D. for Coordination and Development of Split Dalmatia County (Κροατία Σπλίτ)

Εταίροι του έργου:

1. CENTRE FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS (ΕΚΕΤΑ – Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

2. SOUTH AEGEAN REGION (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ)

3. ANETEL (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ)

4. REGIONE LAZIO (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΑΤΖΙΟ – ΙΤΑΛΙΑ)

5. PORT AUTHORITY OF CIVITAVECCHIA (ΑΡΧΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΤΣΙΒΙΤΑΒΕΚΙΑ – ΡΩΜΗ)

6. Valenciaport : Foundation for Research, Promotion and Commercial Studies of the Valencian region (ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΑΛΕΝΘΙΑ)