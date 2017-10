Πολλά χρέη στην Ρόδο από τη διακοπή λειτουργίας της Monarch Airlines

Χρέη αρκετών χιλιάδων ευρώ άφησε σε τουριστικές επιχειρήσεις της Ρόδου η Βρετανική αεροπορική εταιρεία Monarch Airlines, που διέκοψε τη λειτουργία της.

Η συγκεκριμένη εταιρεία είχε δρομολογημένες τρεις πτήσεις την εβδομάδα στη Ρόδο και είχε οικονομικές δοσοληψίες με αρκετά ξενοδοχεία.

Η διακοπή της λειτουργίας της προκάλεσε εύλογες ανησυχίες σε αρκετές τοπικές επιχειρήσεις. Πάντως το ύψος των οφειλων δεν κατέστη δυνατόν να γίνει γνστό, θεωρείται όμως δεδομένο ότι ανέρχεται σε αρκετές χιλιάδες ευρώ.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το Ταμείο της Πολιτικής Αεροπορίας της Βρετανίας, αναλαμβάνει τις οφειλές από χθες έως και την παραμονή των τουριστών, όχι όμως και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που υπήρχαν μέχρι και την Κυριακή.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Βρετανίας (CAA) ανακοίνωσε χθες ότι η βρετανική αεροπορική εταιρία Monarch Airlines διέκοψε την λειτουργία της.

Ως άμεση συνέπεια της εξέλιξης αυτή, 110.000 πελάτες της βρίσκονται σε προορισμούς εκτός της Βρετανίας, ενώ περίπου 300.000 μελλοντικές κρατήσεις θέσεων ακυρώθηκαν.

Η βρετανική κυβέρνηση ζήτησε από την CAA να προχωρήσει στη ναύλωση περισσότερων από 30 αεροσκαφών προκειμένου να επιστρέψουν στην Βρετανία, οι επιβάτες της Monarch, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βρετανικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

“Πρόκειται για τη μεγαλύτερη βρετανική αεροπορική εταιρία που διακόπτει την λειτουργία της,” δήλωσε η CAA.

Να σημειωθεί ότι η εν λόγω αεροπορική εταιρεία πραγματοποιούσε πτήσεις προς την Ρόδο τρεις φορές την εβδομάδα.

Ακόμη έπαυσαν να λειτουργούν οι:

• First Aviation Ltd (ATOL Number 4888)

• Avro Ltd (ATOL Number 1939)

• Somewhere2stay Ltd

Σύμφωνα με το money-tourism.gr, η κατάρρευση του ομίλου θα έχει επιπτώσεις και στην ελληνική τουριστική αγορά, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθούν, ενώ η βρετανική κυβέρνηση ζήτησε από την CAA να οργανώσει τον επαναπατρισμό 110.000 Βρετανών που βρίσκονται σε διακοπές στο εξωτερικό.

H Monarch Holidays, έχει οφειλές στα ελληνικά ξενοδοχεία, μέρος των οποίων καλύπτεται από ασφαλιστικές εταιρίες, αλλά σίγουρα όχι το σύνολό τους. Μένει λοιπόν να καθοριστεί το μέγεθος της ζημιάς, αφού και στην εκκαθάριση της εταιρίας, προηγούνται τράπεζες, εργαζόμενοι, κ.λπ., και οι προμηθευτές – ξενοδόχοι, είναι χαμηλά στην προτιμησιακή λίστα.

Σε ανακοίνωσή της η CAA δίνει οδηγίες σε όσους βρίσκονται στο εξωτερικό για την διαδικασία επιστροφής, η οποία δεν θα έχει έξτρα κόστος, ενώ για όσους επρόκειτο να ταξιδέψουν, ενημερώνει ότι όλες οι πτήσεις και τα πακέτα διακοπών, έχουν ακυρωθεί.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αυτή τη στιγμή η εταιρία έχει μπει σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης και έχουν διοριστεί διαχειριστές, αφού ο αερομεταφορέας δεν κατόρθωσε να ανανεώσει την άδεια του ATOL, εν μέσω ανησυχίας για τα οικονομικά του.

Η τελευταία πτήση που πραγματοποιήθηκε ήταν στις 4 το πρωί, που έφτασε στο Μάντσεστερ από το Τελ Αβίβ.

H Monarch είναι η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία του Ηνωμένου Βασιλείου που εισέρχεται ποτέ σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης και αφήνει 110.000 άτομα στο εξωτερικό και 300.000 κρατήσεις για το αμέσως προσεχές διάστημα, που θα ακυρωθούν. Η προηγούμενη ήταν ο XL Leisure Group τον Σεπτέμβριο του 2008, όταν έπρεπε να μεταφερθούν 85.000 επιβάτες.

Ο επαναπατρισμός των 110.000 πελατών που βρίσκονταν στο εξωτερικό θα ξεκινήσει αμέσως και αναμένεται να διαρκέσει επτά ημέρες, παρόλο που ορισμένοι πελάτες πρόκειται να παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και ήδη από χθες η CAA έχει δεσμεύσει κάποια αεροσκάφη της Qatar. Ο επαναπατρισμός αναμένεται να κοστίσει περίπου 40 έως 50 εκατομμύρια λίρες.

Εκπρόσωπος της CAA δήλωσε: «Καθώς όλες οι πτήσεις του Monarch έχουν πλέον ακυρωθεί, οι πελάτες δεν πρέπει να πηγαίνουν στα αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι επηρεαζόμενοι πελάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να ελέγξουν το monarch.caa.co.uk για περισσότερες πληροφορίες. Λόγω του πρωτοφανή αριθμού των καταναλωτών του Ηνωμένου Βασιλείου που βρίσκονται σήμερα στο εξωτερικό, και πλήττονται από την εξέλιξη αυτή, η CAA και η κυβέρνηση εξασφαλίζουν ένα στόλο περισσοτέρων από 30 αεροσκαφών, που θα εκτελούν πτήσεις σε περισσότερα από 30 αεροδρόμια, χωρίς κόστος για τους πελάτες».

Η CAA δημιούργησε αποκλειστικό δικτυακό τόπο, monarch.caa.co.uk, ο οποίος αποτελεί την καλύτερη πηγή συμβουλών και πληροφοριών για τους πελάτες που επηρεάζονται, καθώς και μια γραμμή βοήθειας 24ωρης λειτουργίας (0300 303 2800 από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία και το +44 1753 330330 από το εξωτερικό ) για την παροχή πρόσθετης βοήθειας.

Οι πελάτες που είναι επί του παρόντος στο εξωτερικό θα πρέπει να ελέγξουν το monarch.caa.co.uk για επιβεβαίωση των νέων στοιχείων πτήσης τους, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την αρχική ώρα αναχώρησης.

Ο Andrew Haines, Διευθύνων Σύμβουλος της CAA, δήλωσε: «Γνωρίζουμε ότι η απόφαση του Monarch να σταματήσει τις συναλλαγές θα είναι πολύ αρνητική για όλους τους πελάτες και τους υπαλλήλους του. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία του Ηνωμένου Βασιλείου που έπαυσε ποτέ να λειτουργεί, με ότι αυτό σημαίνει».

Η Monarch Airlines

«Οι πτήσεις μας πραγματοποιούνται κανονικά, μεταφέροντας τους πελάτες της Monarch όπως έχουν προγραμματιστεί. Η άδεια ATOL μας – για πακέτα διακοπών – είναι σε συζητήσεις με τον ρυθμιστή (CAA). Οι κρατήσεις μόνο για πτήσεις δεν απαιτούν άδεια ATOL…», ανέφερε εκπρόσωπος της Monarch.

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (CAA) έχει ναυλώσει ένα στόλο αεροπλάνων για να επαναπατρίσει τους πελάτες της Monarch από όλη την Ευρώπη εάν η αεροπορική εταιρεία διακόψει τις πτήσεις, ανέφεραν οι Sunday Times.

Δύο αεροσκάφη της Qatar Airways βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής στο αεροδρόμιο Stansted στο Essex, κατόπιν αιτήματος της CAA και οκτώ ακόμη στην πρωτεύουσα Ντόχα του Κατάρ, ανέφερε η MailOnline επικαλούμενη πηγές.

Ο τομέας tour operating του Ομίλου (Monarch Holidays), που απαιτεί πιστοποιητικό ATOL, αντιπροσωπεύει μόλις το 5% των εσόδων του ομίλου, αλλά υπάρχουν φόβοι ότι η απώλεια εμπιστοσύνης από μια τέτοια εξέλιξη, θα μπορούσε να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην συνολική λειτουργία του ομίλου Monarch.

Πριν από την ανανέωση της αδείας τον περασμένο Σεπτέμβριο, η αεροπορική εταιρεία έπρεπε να κάνει εισφορά μετρητών ύψους £ 165 εκ., την τέταρτη στα τελευταία χρόνια. Η εξέλιξη αυτή βοήθησε την Monarch να πάρει παράταση δώδεκα ημερών πριν ανανεωθεί η άδεια του ATOL.

Οι οικονομικοί λογαριασμοί που υποβλήθηκαν από την εταιρεία τον Αύγουστο 2017 για το οικονομικό έτος μέχρι τον Οκτώβριο του 2016, έδειξαν απώλειες ύψους £ 219 εκατ., από κέρδη £ 26,9 εκατ. το 2015. Η εταιρεία δήλωσε ότι «αρκετές ανοιχτές εμπορικές συναλλαγές» προκάλεσαν δυσκολίες, μεταξύ των οποίων το κλείσιμο του αεροδρομίου Sharm El-Sheikh.

Εκτός από τους 100.000 επιβάτες που θα μπορούσαν να επηρεαστούν άμεσα, μισό εκατομμύριο πελάτες έχουν κάνει κρατήσεις με την αεροπορική εταιρεία τους προσεχείς μήνες. Η αεροπορική εταιρεία, η οποία εξυπηρετεί περισσότερους από 40 προορισμούς, απασχολεί επίσης περίπου 2.500 υπαλλήλους.