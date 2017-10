Επετειακό, 15ο Περπάτημα Ζωής και Ελπίδας στη Ρόδο

Η Πρόεδρος κα. Θάλεια Γεωργά, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δωδεκανησιακού Συλλόγου Αυτοάνοσων Νοσημάτων Αρθρίτιδας και Λύκου «ΘΑΛΕΙΑ» και τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής του 15ου Περπατήματος Ζωής και Ελπίδας, ευχαριστούν από καρδιάς, τους πολύτιμους συμπαραστάτες της φετινής διοργάνωσης.

«Τα καταφέραμε!

Συμπληρώσαμε δεκαπέντε (15) χρόνια δράσεων και με την συμπαράσταση όλων, θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε

▪ Με αγάπη, για 6η χρονιά στο καθημερινό δεκατιανό παιδιών Δημοτικού Σχολείου

▪ Στην φροντίδα μαθήτριας, λόγω κοινωνικοοικονομικών δυσκολιών της οικογένειας της

• Με την συνδρομή της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

• Την στήριξη του Δήμου Ρόδου

• Την συμμετοχή των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία & Ροδίων Άθλησις

• Την υποστήριξη της Ομάδας Φυσικής Αγωγής Δωδεκανήσου, του Συλλόγου Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Δωδεκανήσου, του Γυμναστικού Συλλόγου ΔΙΑΓΟΡΑΣ

Όπως κάθε χρόνο, μια μεγάλη αγκαλιά από Συλλόγους και Σωματεία με κοινωνικό και αθλητικό έργο: Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ ▪ Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ▪ Ανάδοχη Αγκαλιά ▪ Ροδαυγή ▪ Save an Angel ▪ Σύλλογος Γυναικών Κοσκινού ▪ Σύλλογος Γυναικών Κρεμαστής ▪ Σύλλογος Στήριξης Κατά Πλάκας Δωδεκανήσου ▪ Σύλλογος Στήριξης Καρκινοπαθών Δωδεκανήσου ΜΑΖΙ ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ▪ Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών & Ναυαγοσωστών Περιφερειακό Τμήμα Ρόδου ▪ ΦΛΟΓΑ Ρόδου Σύλλογος γονιών παιδιών με καρκίνο.



Χάρη στην πολύτιμη, ανιδιοτελή και συνεχή προσφορά των χορηγών μας:

• ΑΡΙΣΤΟΝ ΑΒΕΕ

• APOLLO BEACH HOTEL-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.

• ΒΑΠ-Π. ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ

• BARTUGGI – BAGS COLLECTION

• BEST WESTERN PLAZA HOTEL-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΑΣ A.E.

• ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΚΑΒΑ ΠΟΤΩΝ

• CLEAN AND PAPER - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

• EXPERT ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ

• IAPETOS VILLAGE

• ΚΑΚΚΑΡΗΣ ΜΙΧ. & ΓΙΩΡ. Ο.Ε., ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

• ΚΑΛΛΙΚΟΥΝΗΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ

• ΚΑΠΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ, ΤΖΑΜΙΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

• ΚΑΣΤΡΟΥΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

• NEW REST HELLAS Α.Ε.

• ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ SUPER MARKET

• RAMMOS FOOD SERVICE

• RΟUBETI UOMO

• SAVAIDIS TRAVEL

• SENTIDO APOLLO BLUE HOTEL-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.

• SUNWING HOTEL HELLAS

• ΤΡΙΑ ΔΕΛΤΑ, FOOD SERVICES

• ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΟΤΕΧΝΙΚΗ

• ΦΟΥΡΝΟΙ ΡΟΔΟΥ

• ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

• Αφοι ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ο.Ε., ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Των καλλιτεχνών:

• Σύνολο Κρουστών του Μουσικού Σχολείου Ρόδου, υπό την Διεύθυνση του Νίκου Χασάπη

• Δημήτρης Ιωσήφ (Πιάνο-Φωνή), Γιάννης Παπαθεοδώρου (Κιθάρα-Τραγούδι)

• Επιχείρηση Λαουδίκος Εμμανουήλ και Σία Ο.Ε.

Των χορηγών επικοινωνίας:

Έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017, Ώρα 18:00

Με σημείο Εκκίνησης & Τερματισμού την Πλατεία Αγίου Παντελεήμονα στην Παλιά Πόλη

Ακολουθήσαμε την διαδρομή, Άγιος Παντελεήμονας - Λιμάνι περιμετρικά της Παλιάς Πόλης - Μύλοι - Φάρος Αγίου Νικόλαου και επιστροφή στην Πλατεία Αγίου Παντελεήμονα

Φέτος, είχαμε την ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση να απονείμουμε πλακέτα ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ στον Παραολυμπιονίκη και Παγκόσμιο Πρωταθλητή κ. Πρώτο Ιωάννη.

Αξίζει να τονίσουμε πως κατόπιν δική μας πρότασης, από το 2014, τον ίδιο μήνα και συγκεκριμένα φέτος την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου, παράλληλες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) σε Αθήνα, Αγρίνιο, Θεσσαλονίκη, Καρδίτσα, Λάρισα, Πάτρα και Πύργο και στην Σύρο από τον Σύλλογο Ρευματοπαθών Κυκλάδων «ΙΑΣΙΣ».

Ευχόμαστε του χρόνου να είμαστε ακόμη περισσότεροι!!!!!

Με εκτίμηση,

Η Πρόεδρος

Θάλεια Γεωργά».