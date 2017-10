Πρόγραμμα ανάπτυξης σεναρίων και κινηματογραφικών σχεδίων στη Ρόδο

Μετά από 20 χρόνια επιτυχημένης πορείας, Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (MIK) διοργανώνει και φέτος το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανάπτυξης σεναρίων & κινηματογραφικών σχεδίων, MFI Script 2 Film Workshops 2017.

Ο δεύτερος κύκλος του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί φέτος για πρώτη φορά στη Μεσαιωνική αλλά και τη σύγχρονη πόλη της Ρόδου. Από τις 8 έως τις 15 Οκτωβρίου 40 κινηματογραφιστές από την ΕΕ και τον κόσμο θα εργαστούν εντατικά για την ανάπτυξη των 24 projects που επιλέχθηκαν να συμμετέχουν. Τα εργαστήρια αυτά, υπό την καθοδήγηση κορυφαίων καθηγητών και παραγωγών διεθνούς φήμης, δίνουν στους δημιουργούς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ανάπτυξης ταινιών που εστιάζει στο σενάριο αλλά δεν εξαντλείται σε αυτό.



Η φετινή διοργάνωση χάρη στην πολύτιμη συνδρομή του Δήμου Ρόδου περιλαμβάνει μια σειρά κινηματογραφικών προβολών, με την παρουσία των δημιουργών, ανοιχτών στους σινεφίλ της Ρόδου.



Αναλυτικά:

Προβολές ταινιών μικρού μήκους

• Την Τρίτη στις 10/10 και ώρα 18:30 στο Δημότικό Θέατρο της Ρόδου θα προβληθούν βραβευμένες μικρές ταινίες των κινηματογραφιστών που συμμετέχουν (με αγγλικούς υπότιτλους).

• Την Πέμπτη στις 12/10 και ώρα 18:30 στο Δημότικό Θέατρο Ρόδου θα προβληθούν βραβευμένες μικρές ταινίες των κινηματογραφιστών που συμμετέχουν (με αγγλικούς υπότιτλους).

Προβολές ταινίων & ντοκιμαντέρ

• Τετάρτη 11/10 και ώρα 19:30 στο Δημότικό Θέατρο Ρόδου θα προβληθεί το ντοκιμαντερ Ο ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ Η ΣΚΙΑ ΤΟΥ (2010, 72’) του Δημήτρη Γιατζουζάκη που αφηγείται την περιπέτεια της (κινηματο)γραφής και αποτίει φόρο τιμής σε έναν χαρισματικό δάσκαλο (Lewis Cole) που σημάδεψε τα εργαστήρια του MFI και όσους είχαν την τιμή να εργαστούν στο πλάι του.



• Την Παρασκευή 13/10 και ώρα 19:30 στο Δημότικό Θέατρο Ρόδου θα προβληθεί η ταινία FISH AND CHIPS του Ηλία Δημητριου (2011, 102’) που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των εργαστηρίων του MFI Script 2 Film Workshops και απέσπασε δεκάδες σημαντικά βραβεία και διακρίσεις.

Το MFI Script 2 Film Workshops 2017 περιλαμβάνει: έναν πρώτο κύκλο εργαστηρίων που πραγματοποιήθηκε στη Νίσυρο (23/6-4/7), μια περίοδο διαδικτυακών συναντήσεων το Σεπτέμβριο, ένα δεύτερο κύκλο στην πόλη της Ρόδου (8-15/10) και μια τελευταία περίοδο διαδικτυακών συναντήσεων το Δεκέμβριο.

Λίγα λόγια για το ΜΙΚ

Το ΜΙΚ είναι ένας εξειδικευμένος εκπαιδευτικός οργανισμός για επαγγελματίες στο χώρο του κινηματογράφου. Δραστηριοποιείται στο χώρο της ανάπτυξης κινηματογραφικών σχεδίων διοργανώνοντας κάθε χρόνο το MFI Script 2 Film Workshops, ένα πλήρες και εντατικό πρόγραμμα διάρκειας περίπου έξι μηνών, που στόχο έχει να αναπτύξει τα σενάρια που επιλέγονται, από την πρώτη έως την τελική γραφή. Περισσότεροι από 600 δημιουργοί και 400 projects από όλες τις χώρες της Ευρώπης έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα.



Ένα μεγάλο ποσοστό των projects υλοποιήθηκαν, προβλήθηκαν στις αίθουσες και συμμετείχαν σε σημαντικά φεστιβάλ κινηματογράφου κερδίζοντας βραβεία και διακρίσεις.



Ανάμεσα τους περιλαμβάνονται: Βραβείο της Ακαδημίας για καλύτερη ξενόγλωσση ταινία (Όσκαρ, 2003) για την ταινία Nowhere in Africa της γερμανίδας Caroline Link· Βραβείο Golden Leopard (2006), στο Locarno International Film Festival για την ταινία Hounded της γερμανίδας Angelina Maccarone· Βραβείο Golden Antigone (2007), στο Montpellier Festival of Mediterranean Cinema για την ταινία Edouart της Αγγελικής Αντωνίου· Βραβείο Volpi στο 67ο Venice International Film Festival (2010) και Βραβείο Grand Jury, στο Φεστιβάλ του American Film Institute (2011) για την ταινία Attenberg της Αθηνάς Τσαγκάρη.



Το MFI Script 2 Film Workshops υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Creative Europe/MEDIA της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ΕΡΤ, τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και τους Δήμους Νισύρου & Ρόδου.



Συνεργάζεται με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Forum Συμπαραγωγών Crossroads, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σόφιας και το Forum Συμπαραγωγών Sofia Meetings, το φεστιβάλ κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρα, το ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Torino Film Lab, το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Los Angeles, το Τμήμα Κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.



Είναι μέλος του δικτύου ATC (Audiovisual Training Coalition), των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που δραστηριοποιούνται στον οπτικοακουστικό χώρο και υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.